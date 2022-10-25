硫酸铵市场增长、分析、未来趋势、到 2027 年的预测 顶级研究报告

到 2027 年，全球硫酸铵市场价值估计为 6.16 亿美元，预计在预测期内的复合年增长率为 5.52%。

由于越来越多地使用粉末状和颗粒状硫酸铵作为肥料，固体部分主导了全球市场。它有助于提高农作物的产量，预计将推动产品需求。它可作为废水处理中细菌培养的食品添加剂和营养物质。

硫酸铵在灭火剂粉末、阻燃剂以及过硫酸盐和金属生产中的广泛应用推动了工业用途领域的增长。制造业数量的增长与工业生产指数密切相关，工业生产指数主要受经济活动驱动。马来西亚、泰国、印度尼西亚、印度和中国等新兴国家的经济改革和强劲的工业增长预计将推动对硫酸铵的需求。到审查期结束时，工业用途部分的价值估计将达到 2.104 亿美元。

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细分分析

全球 硫酸铵市场 已根据产品类型、应用和地区进行了细分。

根据产品类型，全球市场分为固体和液体。其中，固体部分在 2017 年占据市场主导地位。增长归功于硫酸铵的独特特性，有助于提高作物的营养特性和产量。最常用的液体肥料包括氮溶液、无水氨和聚磷酸铵。越来越多地使用液态硫酸铵作为氨水的替代品，预计将推动全球市场增长。

根据应用，全球市场已细分为化肥、工业用途、制药、食品和饮料、纺织染色和水处理。由于硫酸铵在疫苗和水净化中的应用越来越多，预计制药领域将出现大幅增长。此外，它还有助于在纯化过程中盐析蛋白质和污染物。因此，美国和墨西哥等国家不断增长的医疗行业可能会推动全球市场的增长。

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区域分析

从地理上看，全球硫酸铵市场已细分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲。根据 MRFR 分析，亚太地区是 2017 年最大的硫酸铵市场，预计在审查期间仍将保持主导地位。北美以 2.14% 的复合年增长率增长，美国是主要贡献者。耕地减少和粮食需求增加是化肥消费增加的主要因素，并对该地区硫酸铵市场的增长产生积极影响。

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关键人物;主力;重要一员

全球硫酸铵市场的主要参与者 BASF SE（德国）、Nutrien Ltd（加拿大）、Royal DSM（荷兰）、OCI Nitrogen（荷兰）、Sumitomo Chemical Co., Ltd（日本）、HELM AG（德国） , Honeywell International Inc (美国), Evonik Industries AG (德国), Merck KGaA (德国), LANXESS (德国), DOMO Chemicals (比利时), AdvanSix (美国), ArcelorMittal (卢森堡), Vertellus Holdings LLC (美国)和GAC化学（美国）等。

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