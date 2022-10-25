3d 打印长丝市场 2022 年全球行业增长、主要参与者、需求和 2030 年预测

根据 MRFR 分析，到 2030 年底，全球3D 打印耗材市场规模预计将达到 81 亿美元以上，复合年增长率为 23%。

3D 打印线材用于制造各种 3D 组件，用于最终用途行业。它的高强度、韧性和柔韧性增加了它在航空航天、汽车和医疗保健行业的用途。有利于 3D 打印灯丝市场增长的一些主要因素是汽车产量的增加、可再生能源的日益普及以及全球对高性能医疗设备的需求激增。

在观察了 3D 打印技术的用途和特点后，这些公司投资了打印机，这正在推动当前的市场，并将使其走向更强大的未来。两家公司正在积极投资研发计划，以发现具有更高品质的优质材料，这将有助于市场的扩大。除了这项技术的使用，全球 3D 打印耗材市场还面临着整体高成本和更高功耗的挑战，这对该市场构成了严峻的挑战。

本报告将提供有关市场趋势、增长因素、驱动因素和限制因素、机会和其他主要因素的完整详细信息，然后对全球主要市场进行深入分析。在调查期间，预计全球 3D 打印长丝市场将显示约 22% 的年增长率。

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市场细分：

全球 3D 打印长丝市场分为以下几类：

根据类型，3D 打印细丝分为塑料、木材、金属、陶瓷等。

根据材料类型，3D 打印丝分为聚乳酸 (PLA)、砂岩、碳纤维、聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)、丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS) 等。

根据应用，3D 打印长丝市场根据应用分为汽车、医疗、国防、航空航天等。

行业新闻：

对轻质和高度可靠的材料需求的增长推动了这个市场以及对可回收材料需求的增长。亚太地区快速发展的地区将呈现出最快的增长速度。它们将成为众多地区中包括印度、日本和中国在内的市场参与者的游乐场。

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区域分类：

由于对先进建筑技术和环保替代品的需求随着时间的推移而变得越来越强大，3D 打印长丝在世界各地得到了健康的回应。北美、亚太地区、欧洲和世界其他地区是观察到的全球 3D 打印长丝市场的主要地区。在当前时代，由于生产活动的增加、对更好替代品的需求、航空航天活动的增加以及其他因素，北美地区正在引领市场。另一方面，由于不断扩大的产业结构、对最新技术的需求、对轻质和可回收材料的需求，以及印度、日本、中国等经济快速发展的其他地区，亚太地区的增长率将最快。主要利益相关者。

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