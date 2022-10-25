纤维鼓市场现状、行业瞬息万变的动态以及2021-2030年的未来预测

市场研究未来 (MRFR) 显示， 2020 年纤维鼓市场 在 2021 年价值 8000 亿美元，从 2022 年到 2030 年可以以 7.8% 的速度增长。

纤维桶市场似乎在不断扩大的零售业以及对纤维桶等轻质散装容器的偏好不断上升的背景下取得了长足的进步。纤维桶注意到各行各业的巨大需求，因为它们是完全可回收的。此外，用于运输和储存液体产品（如染料和粘合剂）的纤维桶可以衬有各种涂层，甚至包括聚乙烯、聚酯或硅在内的不溶性材料。

零售活动的惊人增长以及对轻型散货船的强劲需求的新兴趋势可能在即将到来的时期对纤维桶市场产生积极影响。化工行业越来越多地采用纤维桶也可以成为全球市场的增长助推器。市场不断反映价值创造和产品设计的进步，吸引了更多的最终用户。

最近爆​​发的 COVID 19 可能对纤维鼓市场产生不利影响，因为在封锁情况下生产基地关闭。从好的方面来看，对高度先进的产品封装的需求旺盛，促使制造商拿出高质量的产品，这可以确保未来一段时间的业务增长。此外，领先供应商对产品卓越包装解决方案的关注已导致开发更高质量的纤维桶。这表明在审查期间市场前景可观。

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领先公司

Orlando Drum & Container（美国）、Mauser Group（美国）、Fibrestar Drums（英国）、Three Rivers Packaging（美国）、Sonoco Product（美国）、Schutz Container Systems（美国）、Enviro-Pak（美国）、Industrial Container Services (ICS)（佛罗里达）、CL Smith（美国）、Greif（美国）、Great Western Container（加拿大）、TPL Plastech（印度）是纤维桶市场上的顶级公司。

市场细分

报告中仔细研究了纤维桶市场，考虑了封盖类型、容量和最终用途行业的主要部分。

基于封口类型的部分包括塑料封口、纤维/纸板封口和金属封口。金属瓶盖在 2018 年的份额最高，也可能成为未来几年的领先细分市场。

根据容量的不同，纤维桶市场的容量最高可达 25 加仑、26-50 加仑、51-75 加仑和 75 加仑以上。2018 年，51-75 加仑细分市场处于领先地位，其位置将在整个评估期间保持不变。

市场上的最终用途行业是食品和饮料、化工、建筑、制药等。占全球市场份额最大的化学工业部门将实现最高增长率。

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区域展望

纤维滚筒市场的区域剖析涵盖亚太地区或亚太地区、北美、欧洲、中东和非洲或 MEA 以及南美。

除了实现最快的增长速度外，亚太地区可能是回顾期内纤维滚筒增长最快的市场。确定的主要增长助推器包括印度、澳大利亚、印度尼西亚和中国的大型纤维滚筒制造单位数量的增加。这些国家还拥有广泛的农业产业，由于实施了有效的储存、运输和包装解决方案，出口量不断增加。上述因素为这些国家的纤维滚筒市场的巨大增长铺平了道路。

由于食品和饮料行业的蓬勃发展以及纤维桶在其中的应用不断增加，北美有望抢占全球市场第二大份额。在该地区的所有国家中，美国 (US) 最有可能发挥带头作用，这要归功于 F&B 行业广泛使用纤维桶。随着不同行业对纤维滚筒需求的放大，区域公司之间的完成力度也在加大。为此，这些公司沉迷于营销技巧，例如网站扩展、产品发布和创新。举一个例子，2020 年 2 月，Greif 报告说，它将在美国西海岸扩大其塑料业务

在欧洲，制药和食品饮料行业越来越多地部署纤维桶，可以在即将到来的时期将市场引导到更好的高度。德国和意大利共同占据了欧洲纤维鼓市场的最大份额。

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