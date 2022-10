2022 年可生物降解塑料包装市场机会、主要参与者、地区、应用和到 2028 年的预测

全球可生物降解塑料包装市场规模预计在 2021 年至 2028 年期间复合年增长率约为 19.2%,到 2028 年将达到约 130.2 亿美元。

全球可生物降解塑料包装市场已根据类型、应用和地区进行了细分。根据类型,可生物降解塑料包装市场分为淀粉基塑料、纤维素基塑料、聚乳酸 (PLA)、聚羟基链烷酸酯 (PHA) 等。聚乳酸 (PLA) 在全球可生物降解塑料包装市场继续占据领先地位。聚乳酸 (PLA) 广泛用于不同的应用,如医疗保健、制药、包装和汽车。聚乳酸分解成无毒产品,同时可降解、可生物降解和生物相容,减少塑料浪费。

根据应用,可生物降解塑料包装市场分为食品和饮料、制药、个人/家庭护理等。就收入而言,食品和饮料部门继续保持领先份额。对环境的日益关注导致食品和饮料中可生物降解塑料的增加。可生物降解的塑料包装被用于从瓶子和杯子到薯片袋和咖啡包的所有物品。植物基塑料和其他可生物降解的聚合物用于食品和饮料包装,因为它们比传统塑料更环保。

按地区划分,可生物降解塑料包装市场分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。鉴于这些地区的食品饮料和医疗保健行业蓬勃发展,亚太地区是全球最大的可生物降解塑料包装市场,其次是欧洲。

可生物降解塑料包装市场的主要行业参与者包括 Tetra Pak International SA(瑞士)、Plastic Suppliers Inc.(美国)、Kruger Inc.(加拿大)、Amcor PLC(瑞士)、Mondi PLC(英国)、International Paper Company(美国) ), Smurfit Kappa Group PLC (美国), DS Smith PLC (英国), Klabin SA (巴西), Rengo Co. Ltd (日本), Rengo Co. Ltd (日本), Stora Enso (瑞典), Toray Industries Inc. (日本)、Bemis Company Inc.(美国)和 Rengo Co. Ltd(日本)。

该研究报告提供了对不同层次分析的见解,例如领先行业竞争对手的行业分析和市场份额分析,以及他们的概况。它还通过提供有关新兴和高增长细分市场的观点来帮助研究目标细分市场。市场数据包括对全球可生物降解塑料包装市场竞争情景和战略的基本评估,包括高增长地区和/或国家以及政治和经济环境。项目报告进一步提供了历史市场价值以及定价和成本分析。

行业新闻

2021年7月,利乐与斯道拉恩索合作,在波兰推出大型纸盒再浆化生产线。 该设施将使波兰的废旧饮料纸盒年回收能力增加两倍多,从 25,000 吨增加到 75,000 吨。 该设施将允许回收在该国和邻国(包括匈牙利、斯洛伐克、捷克共和国等)销售的全部饮料纸盒。

2021 年 12 月,Amcor 是为食品、饮料、制药、医疗、家庭和个人护理行业开发和生产负责任包装的领先企业之一,在新加坡开设了全新的包装设施。 该设施将为该地区对医疗保健包装日益增长的需求提供解决方案。 新的新加坡工厂生产洁净室制造环境、共挤三层、七层或九层吹膜和柔版印刷。

2021 年 6 月,包装和纸张领域的知名领导者之一 Mondi 推出了一系列新的 MailerBAG。 MailerBAG 是一系列新的可生物降解、可堆肥邮寄袋,它用一种由负责任采购的可再生材料制成的可回收解决方案取代了电子商务中的塑料包装。

