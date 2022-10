Geofoam 市场预计在 2020-2028 年期间的复合年增长率将超过 6.3%

Geofoam 市场预计到 2028 年将达到 11.56 亿美元,复合年增长率约为 6.3%。

Geofoam 是一种通过将聚合聚苯乙烯膨胀成“泡沫”制成的产品,该“泡沫”由许多封闭但充气的单元组成。

土工泡沫市场是一种多用途建筑材料,由于其独特的物理特性、柔韧性和高价值,可用于多种用途,是建造各种结构、地基和建筑物的首选材料。它具有广泛的用途,包括高速公路、园林绿化和隔热,以及体育场和电影院。

监管框架

建筑材料法规为欧盟的建筑项目制定了统一的营销法规。该法规建立了用于评估建筑产品性能的统一技术词汇。它保证专家、政府官员和客户拥有可靠的数据来比较不同国家不同制造商的产品性能。

ASTM International 规定了 EPS 土工泡沫的最低特性。EPS 土工泡沫的适当 ASTM 规范是 ASTM D6817 刚性蜂窝聚苯乙烯土工泡沫的标准规范。另外两个 ASTM 标准是 D7180 在岩土工程中使用 EPS 土工泡沫的标准指南和 D7557 EPS 土工泡沫样品取样的标准实践。

查看报告上的折扣:https ://www.marketresearchfuture.com/check-discount/10754

冠状病毒爆发的影响

由于全球封锁以防止病毒传播,工业工厂和建筑工地的运营陷入停滞,导致水泥生产和消费急剧下降。即使在封锁期间建筑业未列入禁止经济活动清单的国家,经济下滑和消费者信心低迷导致 2020 年第一季度水泥需求减少。根据 CK Birla Group 的分析,在北美地区在 2020 年下降了 6.6%,导致项目损失 1224 亿美元。

分割

按类型

根据类型,全球土工泡沫市场已分为发泡聚苯乙烯和挤塑聚苯乙烯。

可膨胀聚苯乙烯用于边坡稳定、补偿基础、屋顶和屋顶花园、桥梁底部填充、路面绝缘和路堤等。 EPS 土工泡沫在广泛应用中的使用能力预计将在预测期结束时推动该产品在建筑领域的发展。

挤塑聚苯乙烯泡沫是一种由挤塑聚苯乙烯聚合物制成的硬质绝缘材料。 它是一种坚固的泡沫块,表面粗糙,导热性差。 挤塑聚苯乙烯更常用于需要在屋顶膜上放置绝缘材料的地下防水和屋顶系统。

按最终用途

根据最终用途,全球土工泡沫市场已细分为公路和铁路、建筑和施工等。

道路基础设施是指通过道路用于运输产品和乘客的土地,包括国道、省道和市道,以及停车和停车设施、道路储备、维护和机动设施。

在建筑和施工中,它用于各种应用,包括景观美化、斜坡稳定、绝缘和地基。 Geofoam 是一种出色的隔热材料,可降低加热和冷却费用。 它通常用于填充所有类型的住宅和商业建筑的建筑墙壁以及屋顶和地面结构。

其他部分包括公用事业、船舶、装卸码头、坦克、冷藏库等。

要求定制: https ://www.marketresearchfuture.com/ask_for_customize/10754

按地区

北美 :修复和重建受损基础设施的巨额支出正在推动北美地区土工泡沫的增长。 庞大的基础设施网络,从公路和桥梁到货运铁路和港口,以及电网和互联网连接,支持美国经济并推动土工泡沫市场。

亚太地区 :亚太地区成为增长最快的区域市场。 经济状况改善以及快节奏的城市化和工业化等因素正在推动全球市场增长。 由于劳动力市场健康、可支配收入显着增加以及政府的持续支持,国内需求强劲。 此外,在大多数经济体中,低通胀继续提高实际收入。

欧洲 :建筑业对欧盟经济至关重要。 该行业直接雇佣了 1800 万人,约占欧盟 GDP 的 9%。 它还创造新的就业机会,刺激经济增长,并解决社会、环境和能源问题。

阅读更多报告摘要: https ://www.marketresearchfuture.com/reports/geofoam-market-10754

竞争对手分析

全球土工泡沫市场的一些主要公司包括 Carlisle(美国)、Amvic Building Systems(加拿大)、Atlas Roofing Corporation(美国)、Insulation Company of America(美国)、Foam Products Corporation(美国)、Jablite(英国) , ThermaFoam, LLC (美国), Expol (新西兰), Pacific Allied Products, Ltd. (美国), Airfoam (加拿大), Harbour Foam (美国), Groupe Legerlite Inc. (加拿大), Drew Foam (美国), Plasti -Fab Ltd.(加拿大)、Benchmark Foam Inc.(美国)、Mega Packaging Corporation(菲律宾)、StarRFoam(美国)、Poly Molding LLC(美国)、Beaver Plastics Ltd.(加拿大)、Foamex(澳大利亚)、Universal Foam Products(美国)、Polyfoam XPS(英国)、Galaxy 聚苯乙烯有限责任公司(阿联酋)、Styro 绝缘垫。工业 LCC。(阿联酋)和 Technopol SA(南非)。

Atlas Roofing Corporation 是一家以客户为中心的创意住宅和商业屋顶产品制造商。Atlas 已从一家单一的瓦片制造厂发展为拥有 24 个地点的北美行业领导者。环境保护署认可了 Atlas 为减少温室气体排放所做的努力,行业贸易组织认可了 Atlas 在其众多设施中的安全努力,并且一些国家建筑材料供应链认可了 Atlas 的增长和合作伙伴关系以旗帜成长。

联系方式

市场研究未来(Wantstats Research and Media Private Limited 的一部分)

哈德逊街 99 号,5 楼

纽约,纽约 10013

美国

+1 628 258 0071(美国)

+44 2035 002 764(英国)

电子邮件:sales@marketresearchfuture.com

网站:https ://www.marketresearchfuture.com