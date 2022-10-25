从 2022 年到 2030 年，热固性模塑料市场以 6.84% 的复合年增长率增长

预计在 2022 年至 2030 年的预测期内，全球 热固性模塑料市场的复合年增长率为 6.84%。

热固性树脂赋予热固性塑料部件耐热性、尺寸稳定性、高弯曲强度、电绝缘性和功能性，使其非常适合广泛的应用。运输和飞机对重金属和安全性的需求不断增长、对热稳定性和腐蚀性复合材料的需求不断增长，推动了市场扩张。电绝缘和其他热固性成型特性使其成为某些最终应用的完美材料。耐腐蚀性和耐热性，以及延长产品生命周期和提高电气应用效率的能力，都是推动市场扩张的重要因素。热固性模塑料市场的扩张受到飞机和运输减轻重量要求等因素的推动，以及对高热稳定性耐腐蚀部件的需求增加。热固性树脂可减少车身和重要机械部件的生锈，延长预测持续时间，并扩大在汽车业务中的用途，所有这些都是未来市场增长的关键原因。

由于发展中国家对电子行业的投资迅速增加，该市场正在增长。制造商对用于电气元件的酚醛树脂感兴趣，这种树脂具有出色的机械强度和耐热性，是全球电子应用的理想选择。

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COVID-19 大流行对世界经济和商业产生了巨大影响，它不仅对商业、家庭和金融机构的供应链产生了负面影响，而且对工业和基础设施组织也产生了负面影响。化工行业的全球贸易限制和监管改革将在短期内对市场产生重大影响，从而限制需求。

由于 COVID-19 大流行，成型行业被迫关闭或限制生产活动，因为它们属于非必要应用类别。由于大流行，热固性模塑料行业放缓。

按地区划分，全球热固性模塑料市场已细分为北美、欧洲、亚太地区、南美以及中东和非洲。

亚太地区占热固性模塑料市场的大部分份额。由于它由中国、日本、韩国、印度、澳大利亚和亚太其他地区等国家组成，预计在预计期间，中国和印度将引领热固性模塑料市场。此外，预计印度和中国的执政政府将通过努力建设智慧城市和现代基础设施，为扩大热固性模塑料市场做出重大贡献。大量人口的存在，以及政府对交通基础设施的投资以加强国家经济，对市场增长产生了有利影响。电子产品的出现使人们的生活状况发生了迅速的变化，

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长期以来，北美以其巨大的市场份额而闻名，并在热固性模塑料市场继续快速增长。意识的提高以及美国和加拿大消费能力的提高推动了北美地区的更多增长。已经对电气元件中的酚醛树脂进行了大量研究，该树脂具有高机械强度和耐热性，使其成为世界各地电气应用的理想选择。因此，这些热固性模塑料在市场上越来越受欢迎。

欧洲拥有一家大型汽车公司，这意味着它们在热固性模塑料市场占有很大份额。热固性模塑料在防止车身和关键机械部件生锈、减少服务时间和延长预期寿命方面提供了相当大的好处，这促进了其在汽车领域的使用，从而推动了市场增长。

世界其他地区的市场包括南美、非洲和中东。中东和非洲是世界上具有很大工业潜力的地区。这些地区的新工厂将与巴西等其他国际热点地区的新工厂相媲美。因此，该地区新产业的建立和金融状况的改善导致对热固性模塑料的需求增加。由于政府对该地区的干预，拉丁美洲的增长缓慢。

在全球热固性模塑料市场运营的主要参与者包括亚什兰全球控股公司、巴斯夫、赢创工业、瀚森公司、伊士曼化学公司、科隆工业公司、亨斯迈公司、京瓷化学公司、罗杰斯公司、塑料工程公司 (Plenco)。

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