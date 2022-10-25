2022 年船用燃料市场分析全球行业增长、主要参与者、需求和 2030 年预测

船用燃料市场用于船舶和其他船舶。它也被称为重质燃料油，因为它用于为大型船舶和主要机械提供动力。它是一种燃料油，用作柴油的替代品。它还用于发电和作为加热能源。船用油是一种残渣产品，用于运输其他精炼产品。船用燃料类似于燃料油，但更稠且含硫量更高。正因为如此，大多数使用船用燃料的船舶和机械都被限制在封闭区域，以防止气味太浓。

预计到 2030 年，全球船用燃料市场价值将达到 1700 亿美元，在预测期内的复合年增长率为 5.2%。

由于政府实施的封锁，COVID-19 对船用燃料市场产生了负面影响。贸易活动关闭，运输也受到影响。由于有限制，通过船舶进行的贸易受到影响。由于贸易和海上活动的停止，船用燃料市场的需求下降，这些都影响了船用燃料市场。

根据地区，全球船用燃料市场已细分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。

由于工业部门对船用燃料应用的需求不断增加以及该地区对船用燃料的需求，预计北美将成为船用燃料市场中增长最快的地区。此外，该地区正在见证其基础设施部门的大量投资，这进一步推动了对船用燃料的需求。美国船用燃料市场由美国和加拿大主导。然而，该地区的新兴经济体，如墨西哥、巴西和智利，预计在预测期内将实现高增长率。

欧洲的船用燃料市场有望从先进低排放燃料 (ALEF) 的引入和对船用燃料的投资中获益。船用燃料的需求可能会增加，因为在预测期内，新船的船用燃料数量预计将增加一倍以上，现有船的船用燃料量将增加一倍以上。

下载报告样本副本：https ://www.marketresearchfuture.com/sample_request/10871

亚太地区在船用燃料制造方面继续保持最大的市场份额，这主要是由于其强劲的经济增长。印度、印度尼西亚和马来西亚等发展中国家的中产阶级仍在增长，它们的船用燃料交易数量也在增加。船用燃料的可用性及其成本也是影响亚太地区市场份额的因素。

世界其他地区的市场包括拉丁美洲、非洲、中东和世界其他地区。在预测期内，拉丁美洲船用燃料市场预计将以世界最高的速度增长。在市场增长中发挥关键作用的因素包括船用燃料市场在船舶和运输行业的渗透率不断提高。增加投资以改善基础设施和船用燃料带来的好处是推动拉丁美洲船用燃料市场的主要因素。船用燃料市场的增长也受到政府举措的推动。

在全球燃料燃料市场运营的主要参与者包括 BP plc、埃克森美孚公司、荷兰皇家壳牌公司、卢克石油、中石化集团、俄罗斯天然气工业股份公司、雪佛龙公司、马来西亚国家石油公司、道达尔 SE 和 Neste。

查看完整报告摘要： https ://www.marketresearchfuture.com/reports/bunker-fuel-market-10871

接触：

市场研究未来®

哈德逊街 99 号，5 楼

纽约，纽约 10013

美国

电话：

+1 628 258 0071（美国）

+44 2035 002 764（英国）

电子邮件： sales@marketresearchfuture.com

网站： https ://www.marketresearchfuture.com