在 2022-2028 年的预测期内，自愈混凝土市场规模将以 34% 的复合年增长率增长

Market Research Future 在其最新研究中敏捷地总结道，到 2028 年，全球自愈混凝土市场预计价值 3100 亿美元，2021-2028 年的复合年增长率为 34%。在这些年里，市场的潜力可能会以最优惠的速度攀升，具有很高的市场价值。在全球 COVID 19 大流行中看到未来可能是市场的巨大胜利。

显着发展

基础设施领域投资的增加以及降低整体结构维护成本的必要性可能是评估期内全球自愈混凝土市场的主要驱动力。自修复混凝土的使用在整个减少维修和维护支出方面带来了巨大的好处。研究人员发现这些利润增加了 50%，这是一个巨大的下降。在开发更便宜的自愈混凝土的过程中降低成本将有助于提高产品的消费量，并能够更广泛地分配与其相关的利益。大型结构，尤其是地下结构的利润非常可观。因此，人们认为提高结构耐久性的重点将推动全球自愈混凝土市场。

水泥制造业约占全球二氧化碳排放总量的 5%，而混凝土是该行业的最终产品。因此，计划增加对自愈混凝土制造的投资不仅有助于水泥制造商减少碳足迹，而且还可以降低因维护和加固目的而重复水泥制造所产生的成本。这为水泥制造商提供了扩张机会。此外，与普通混凝土相比，自愈混凝土由于其更高的耐久性而在质量上是先进的。可以预见，这将导致最终用户的需求增加。

相反，与任何研发活动一样，直到最终实施技术的孕育期需要很长时间。自愈混凝土市场也是如此。这可能会导致初始生产成本高昂，直到该技术扩大规模以满足需求，这对市场未来的扩张是一个制约因素。

下载 PDF 样本副本： https ://www.marketresearchfuture.com/sample_request/7854

市场细分

全球自愈混凝土市场已在形式和最终用途方面进一步细分。

就形式细分而言，市场包括外在的和内在的。外在部分包括基于胶囊的部分和血管部分。基于胶囊的细分市场在 2018 年占据了较大的市场份额，现在预计将在预测期内引领市场。

在最终用途方面，市场包括工业、住宅和商业以及民用基础设施。由于隧道、水坝和道路的各种建设项目，以及对耐用的土木工程结构的需求，土木基础设施部分在自愈混凝土市场中占据了最大份额。

要求定制：https ://www.marketresearchfuture.com/ask_for_customize/7854

区域战线

按地区划分，全球自愈混凝土市场包括欧洲、北美、中东和非洲、亚太地区和南美地区。

欧洲在全球自愈混凝土市场中占有最大份额，预计未来几年仍将保持领先地位。消费者对自愈混凝土的众多好处的认识不断提高，是该地区市场的主要驱动力之一。

北美和亚太地区也占据了全球自愈市场的很大份额。他们很可能会保持他们的提升，直到评估期结束。这些地区的增长可以通过对大规模建设和各种研究项目的投资增加而得到认可。

行业参与者

Acciona, SA（西班牙）、Basilisk（荷兰）、CEMEX SAB de CV（墨西哥）、Akzo Nobel NV（荷兰）、Devan-Micropolis（葡萄牙）、Sika AG（瑞士）和 Fescon（芬兰）是一些著名的业内人士重视市场。

浏览完整报告：https ://www.marketresearchfuture.com/reports/self-healing-concrete-market-7854

联系我们：

市场研究未来（Wantstats Research and Media Private Limited 的一部分），

哈德逊街 99 号，5 楼，

纽约，纽约 10013

美国

+1 628 258 0071

电子邮件： sales@marketresearchfuture.com