在 2021-2030 年的预测期内，轻型钢框架市场规模将以 4.30% 的复合年增长率增长

在全球范围内,2021-2030 年市场预测期间, 轻型钢框架市场 占据 341.345 亿美元的复合年增长率为 4.30%

预计全球轻型钢框架市场在预测期内将出现可持续增长,这主要是由于建筑业的增长。发展中国家正在制定各种改革和法规,以促进基础设施和房地产业的发展。预计此类改革将在预测期内推动全球轻型钢框架市场。高强度重量比、易于安装、灵活性和易于改造等特性是推动全球轻型钢框架市场的其他一些因素。

根据类型,预计在预测期内,骨架钢框架细分市场将在全球轻型钢框架市场中占据很大份额:MRFR

根据类型,全球市场已细分为骨架钢框架、承墙钢框架和大跨度钢框架。预计在预测期内,骨架钢框架部分将出现适度增长。它包含了一个由柱子和连接梁组成的网络,支撑着建筑物的内部地板和外墙。

根据最终用途,商业部分预计将占据全球轻钢框架市场的最大份额:MRFR

根据最终用途,全球市场分为住宅、商业和工业。预计商业部门在预测期内将出现温和增长,这可归因于建筑行业的高投资流入,主要用于办公室、商场和其他基础设施的建设。

预计亚太地区的轻型钢框架市场在预测期内将出现温和增长:MRFR

按地区划分,全球轻型钢框架市场已细分为北美、欧洲、亚太地区和其他地区。亚太地区主导了全球市场,其次是北美和欧洲,这主要是由于中国和印度的建筑业不断增长。由于人口的增加和人均可支配收入的增加,亚太地区的建筑业正在增长,这为亚太地区的市场增加了价值。

梅特克公司 (英国), Hadley Industries PLC (英国), Intelligent Steel Solutions Ltd (英国), Scottsdale Construction Systems Ltd (澳大利亚), Steel Construction Systems (美国), CRACO Manufacturing Inc. (美国), Steel Frame Solutions (澳大利亚), Steel HQ(香港)、HQ Stainless Steel Sdn Bhd.(马来西亚)、ARKITECH ADVANCED CONSTRUCTION TECHNOLOGIES(土耳其)、Emirates Building System(阿联酋)、Stowell Company Inc.(美国)、beSteel(比利时)、Genesis Manazil Steel Framing(阿联酋) ),

