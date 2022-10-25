物流市场研究提供了到 2030 年未来增长前景的深入分析

物流市场预计到 2030 年将达到 158,067.5 亿美元，在预测期间（2022 – 2030 年）的复合年增长率为 6.8%，到 2021 年市场价值为 99,413.8 亿美元。

全球供应链不断增长和变化，从长远来看，技术进步有助于简化运营。全球物流市场的增长与国际贸易流动的发展和当前的经济环境直接相关。它涉及信息、运输、库存、仓储、物料搬运、包装和安全的集成。有利的政府贸易政策导致对物流服务的需求增加，这也为现有供应商的扩张提供了机会。

物流可以被描述为在正确的地点、正确的时间和正确的条件下提供正确类型的产品或服务。近年来，全球物流市场显着增长，物流已成为商业经济体系和全球主要经济活动的重要组成部分。物流活动加速经济增长和生产力增长。高效的物流是一个国家竞争力和就业来源的重要决定因素。它被视为经济的支柱，提供了其他商业部门所依赖的高效且具有成本效益的商品流动。这包括航运、港口服务、仓储、运输和其他增值服务。电子商务领域的繁荣和快速消费品公司的扩张政策增加了物流公司的服务地域。该行业已从单纯的服务提供商转变为为其客户提供端到端供应链解决方案的提供商。

下载免费样本副本： https ://www.marketresearchfuture.com/sample_request/5076

运输和物流基础设施是每一项新的政府政策中不断出现的优先事项。经济改革和政府在加强制造业方面的举措预计将吸引私人投资。发展货运专线、物流园区、自由贸易仓储区、集装箱货运站等交通物流相关基础设施，有助于提高效率。政府的计划可能会通过降低物流成本来提高经济竞争力，通过减少道路拥堵来降低污染水平，促进行业发展并创造就业机会。

市场细分

全球物流市场可以根据物流类型、终端用户行业、运输类型和地区进行分类。

根据物流类型，全球物流市场可以分为第一方、第二方和第三方。

根据终端用户行业，全球物流市场可以分为石油和天然气、零售、工业和制造、医疗保健等。制造部门占最大的市场份额。

根据运输类型，全球物流市场可以分为铁路、水路、航空和公路。

根据地区，全球物流市场可以分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区 (RoW)。

检查报告中令人印象深刻的折扣：https ://www.marketresearchfuture.com/check-discount/5076

关键人物;主力;重要一员

全球物流市场的领先企业有乔达（法国）、Ceva Holdings LLC（英国）、CH Robinson Worldwide, Inc.（美国）、FedEx Corp.（美国）、Expeditors International of Washington, Inc.（美国）、XPO Logistics Inc.（美国）、DHL International GmbH（德国）、AP Moller – Maersk（丹麦）、DSV Global Transports and Logistics（丹麦）、Schenker AG（德国）、DTDC Express Limited（印度）等。

区域分析

对北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区 (RoW) 进行了地理分析。根据 MRFR 的分析，亚太地区获得了最大的市场份额。评估还指出，该地区可能在审查期间以最大复合年增长率扩张。出口和进口的增加是促进该地区增长的主要因素之一。此外，该地区越来越多地采用外包物流服务正在推动该地区的市场。印度、日本、中国、澳大利亚和印度尼西亚等新兴经济体是亚太地区最赚钱的市场。由于人口众多和关键参与者的存在，中国是最大的市场。

此外，该地区的经济增长和快速城市化正在导致市场的额外增长。北美获得第二名。这是扩大市场的有利可图的市场。印度、泰国和印度尼西亚等国家对外国商品的需求不断增长，与美国建立了稳固的关系。欧洲获得了第三位。欧洲在扩大市场方面发挥着至关重要的作用。德国、法国和英国是该地区最重要的市场。

然而，由于大流行性冠状病毒的爆发，一些地区受到了不利影响。由于观察到全球封锁，市场动态发生了显着变化。

浏览完整报告@https ://www.marketresearchfuture.com/reports/logistics-market-5076

联系我们：

市场研究未来（Wantstats Research and Media Private Limited 的一部分），

哈德逊街 99 号，5 楼，

纽约，纽约 10013

美国

+1 628 258 0071

电子邮件： sales@marketresearchfuture.com