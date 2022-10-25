军用夜视设备市场：2020年各地区的成长，机会，预测（~2030年）：主要企业

军用夜视设备市场

军用夜视设备市场，在预测期间内，预计以9%的年复合成长率成长。 军用夜视设备市场旨在使用不同类型的技术（例如图像增强器，热成像和红外照明）在黑暗中检测物体。这些光电器件倾向于通过制作高分辨率图像来扩展人眼的感知。对具有热成像功能的夜间设备的出现，轻型军用夜视设备的开发以及与夜视镜相关的无线技术的需求增加，将使制造商能够提高军用夜视设备的质量。推动全球军用夜视设备市场增长的因素是对国家安全的日益关注，与热成像设备相比更便宜的设备，以及军事和国防部门对军用夜视设备的采用增加。然而，军用夜视设备市场的缺点包括由于预算削减和高初始成本而导致的夜视设备采购减少。

根据地区，军用 夜视设备市场 分为北美，亚太地区，欧洲，中东和非洲和南美洲。在北美地区，有大量的制造商和一级供应商。在亚太地区，技术的不断升级以及民用和商业应用中军用夜视设备的使用增加将推动市场的增长。夜视技术已经不断发展，例如最新一代的3代军用夜视设备使用含有砷化镓的光电阴极，有助于提高图像分辨率。

主要参与者

全球军用夜视设备市场的主要参与者是FLIR系统（美国），Elbit系统有限公司（以色列），L3技术公司（美国），罗克韦尔柯林斯公司（美国），泰雷兹集团（法国），BAE系统（英国），美国技术网络公司（美国），哈里斯公司（美国），巴拉特电子有限公司（印度），Meopta – optika，s.r.o.（捷克共和国）和纽肯Optik（加拿大）。

免费样本报告 @https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/5980

按设备类型

照相机

范围

护目镜

按技术

图像强化

热成像

红外照明

按应用

监视

导航

针对

别人

按地区

美洲

欧洲

亚太

中东和非洲

南美洲

报告的范围

本研究概述了全球军用夜视设备市场，跟踪了四个地理区域的四个细分市场。该报告研究了主要参与者，提供了为期五年的年度趋势分析，突出了美国，欧洲，亚太地区（APAC），中东和非洲和南美洲的市场规模，数量和份额。该报告还提供了预测，重点关注每个地区未来五年的市场机会。该研究的范围按燃料类型，车辆类型和地区细分全球军用夜视设备市场。

访问完整报告 @https://www.marketresearchfuture.com/reports/military-night-vision-device-market-5980

相关链接：

关于市场研究未来：

在市场研究未来（MRFR），我们通过我们的熟食研究报告（CRR），半熟研究报告（HCRR），原始研究报告（3R），连续饲料研究（CFR）和市场研究咨询服务，使我们的客户能够解开各个行业的复杂性。MRFR团队的最高目标是为客户提供最优质的市场研究和情报服务。我们通过组件、应用、物流和市场参与者对全球、区域和国家级细分市场进行市场调查研究，使我们的客户能够看到更多、知道更多、做得更多，这有助于回答他们所有最重要的问题。

联系：

市场研究未来®

哈德逊街99号，5楼

纽约， 纽约州 10013

美国

电话：

+1 628 258 0071（美国）

+44 2035 002 764（英国）

电子邮件： sales@marketresearchfuture.com

网站： https://www.marketresearchfuture.com