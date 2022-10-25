瓦楞纸箱市场 2022 年显示快速增长竞争分析未来前景和预测 2028

此外，互联网、手机和在线支付的普及加速了市场增长。根据市场研究未来 (MRFR)，到 2028 年，全球瓦楞纸箱市场估值有望达到 2871.8 亿美元，在预测期间（2021-2028 年）以 5.38% 的复合年增长率增长。极其耐用、用途广泛、经济且重量轻的瓦楞纸箱提供具有成本竞争力的高质量包装解决方案，可承受机械应力。

瓦楞纸箱市场在全球范围内获得了巨大的吸引力。快速增长的电子和电子商务行业的需求增长以及全球整体包装行业的刺激性增长等因素推动了市场增长。消费电子是最大的终端用户行业，而在线销售行业则位居第二，主要是在线电子产品的数量不断增加。

瓦楞纸箱为重型货物和水果和蔬菜提供了非常高强度的包装，在保持卫生的同时保持安全、新鲜。各种科学研究证明，瓦楞纸箱可降低微生物污染风险并将保质期延长三天。此外，瓦楞纸箱由高达 85% 的回收材料制成，被证明是循环经济的一个很好的例子。

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生鲜食品行业对瓦楞纸箱的需求增加推动了市场增长。快速的城市化和不断增长的零售业是市场的一些主要增长动力。此外，越来越多的食品特许经营权和消费者对外卖食品消费的日益增长的趋势将市场增长推向更高的高度。此外，不断增长的人口和人均收入增加了市场规模。

此外，个人护理、食品和饮料、制药和医疗保健以及造纸行业等新兴行业的应用不断增长，推动了市场增长。同时，限制使用塑料盒材料已成为瓦楞包装需求上升的主要原因。政府促进环保包装材料的举措和 CPA 举措为瓦楞纸箱市场的增长提供了额外的动力。

全球瓦楞纸箱市场——细分

该报告分为四个动态。

按类型 ：刚性盒、自立式盒、望远镜盒、开槽盒等。

按墙体结构 ：单墙、双墙和三层墙。

按应用 ：食品和饮料、电子产品、药品、个人护理等。

按地区 ： 美洲、欧洲、亚太地区和世界其他地区。

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瓦楞纸箱市场——区域分析

亚太地区引领全球瓦楞纸箱市场。最大的市场份额归因于该地区蓬勃发展的食品饮料和制药行业。此外，蓬勃发展的电子商务行业、不断增长的跨境贸易以及网上购物行业对瓦楞纸箱的大量需求推动了区域市场的增长。

此外，印度、马来西亚、印度尼西亚和中国等国家的零售业推动了市场需求。快速增长的包装行业证实了区域市场的增长。预计亚太地区瓦楞纸箱市场将在整个估计期间保持其主导地位。

北美在全球瓦楞纸箱市场中占有第二重要的份额。市场由行业参与者和包装解决方案提供商的强大存在引领。这些制造商通过战略联盟加强其市场地位，以扩大其全球影响力并为其客户开发新的包装解决方案。美国在该地区市场占有重要份额。预计北美瓦楞纸箱市场在评估期间将录得可观的复合年增长率。

瓦楞纸箱市场——竞争格局

竞争激烈，瓦楞纸箱市场显得支离破碎。几个大大小小的参与者与新进入者一起形成了竞争格局。为了获得更大的竞争份额，知名企业采用战略举措，例如合作、并购、扩张和产品/技术发布。他们大量投资于新产品和技术的开发。行业参与者热衷于生态规范并减少成本和浪费。

制造商在不影响容器强度或耐用性的情况下加强面板内部的波纹以实现其目标。为了生存和创造新市场，行业参与者依靠创新和战略合作伙伴关系。他们通过发展人力资本来了解最新的技术发展和最新的消费趋势。

主要玩家

引领全球瓦楞纸箱市场的参与者包括 Smurfit Kappa Group、Mondi Group、International Paper、DS Smith、Orora Packaging Australia Pty Ltd、Nefab Group、Georgia-Pacific LLC、WestRock、Archis Packaging (India) Pvt。有限公司、美国包装公司和欧洲太平洋集团等。

行业/创新/相关新闻：

2020 年 11 月 5 日—— 领先的高端包装公司 Procos SpA（德国）推出了专为电子商务和美容品牌设计的瑜伽盒，推出了适合送礼季节的软包装解决方案。Procos 的盒子由 100% 可回收纸板制成，旨在创造增强的打开体验。

每个盒子由两部分组成，一个由瓦楞纸板制成的简单外包装盒，然后可以根据客户所需的颜色、图案和印花进行定制；以及一个对比鲜明的礼品状内盒，里面装着产品，可以压花、打印照片并进行哑光或光面处理。这些新包装盒为消费者提供了全新的购物体验，允许将产品扁平地运送给客户以节省空间，然后在运送给最终用户之前进行组装，并为客户在为他们在线订购的商品开箱时提供增强的体验。

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