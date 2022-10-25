RFID 标签市场洞察、主要参与者、到 2027 年的增长和需求预测

根据市场研究未来 (MRFR)，预计 2021-2027 年（预测期）全球RFID 标签市场将以 13.67% 的复合年增长率增长。该研究包括对全球形势、经济形势的简要概述，以及对整个市场的 COVID-19 分析。

进步在全球 RFID 标签市场的发展中起着至关重要的作用。RFID（射频识别）使用电磁场来查找附在物品上的标签。标签包含以电子方式存储的信息。这个标签可以贴在物品、动物甚至人类上。特别是，人们发明了 RFID 标签来替代供应链中的条形码。RFID标签即使在没有视线的情况下也可以无线读取；它们比条形码更健壮并且包含更多细节。

市场动态

由于 RFID 标签的积极特性，例如防止盗窃和实时运输技巧，RFID 标签的使用在各个行业都有所增加。对稳定供应链的日益增长的需求增加了包括运输和物流在内的各个行业的此类标签。物联网和大数据等先进技术在推动行业发展方面发挥着关键作用。由于处理盗窃和假冒相关问题的广泛应用，预计物流和运输部门将作为最终用户引领市场。这些标签的采用在航空航天和卫生领域已显着增加，因为它具有诸如增强供应链的可见性、改进的维护监控、有效的物流、稳健的资产管理和利用等好处。

此外，零售店通过使用这些标签来提高库存适用性和增强客户体验，从而推动市场增长。

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市场细分

全球 RFID 标签市场已根据类型和最终用户进行细分。

根据类型，全球 RFID 标签市场已细分为无源、有源和半无源。无源标签在 2016 年的市场份额最高。无源标签没有内部电源。因此，它们取决于阅读器感应的功率。由于没有电池，这些标签具有成本效益、坚固且比其他标签更小。无源标签用于执行各种任务，例如访问控制、库存管理、供应链管理和工具监控。因此，无源 RFID 标签在终端用户中的流行度越来越高。预计将在预测期内显示出最快的增长。有源标签具有板载电池并定期发送其 ID 信号。电池使有源标签的成本、尺寸和寿命无法用于零售贸易。这些标签用于跟踪集装箱和托盘，以及大型军事资产。这些标签还用于跟踪海运集装箱和陆地、车辆、物流和其他高价值和广泛价值的资产。半无源标签板载一个小电池，并在有 RFID 阅读器的情况下被激活。

根据最终用户，市场已细分为医疗保健、零售、汽车、物流和运输等。物流和运输部门主导市场的最终用户部分。基于RFID的技术被广泛应用于提高运输安全性。RFID标签在医疗保健领域的使用越来越多。该技术有助于患者跟踪、资产管理、停车以及药物验证和控制。此外，对假冒药品和安全性的担忧日益增加、医疗保健运营成本最小化的需求日益增加，以及医疗设备被盗案件的增加，这些都对医疗保健领域的 RFID 标签提出了需求。

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区域分析

根据地区，全球 RFID 标签市场已细分为北美、欧洲、亚太地区 (APAC) 和世界其他地区 (RoW)。

北美主导着全球 RFID 标签市场。越来越多的政府采用 RFID 标签的举措是该地区市场增长的关键驱动力。此外，北美地区零售业的高增长也是行业发展的驱动因素。此外，主要的 RFID 标签制造商，如 Alien Technology 和 HID Global Corporation 等，都在北美地区。这也对市场的增长产生了积极影响。美国占北美地区最大的市场份额。

预计亚太地区将在预测期内以最高的复合年增长率增长。亚太地区包装行业的显着增长是该行业增长的关键因素。发展中国家不断增长的工业扩张和人口城市化进程将进一步推动市场发展。中国、印度尼西亚、日本、印度和泰国是亚太地区工业的主要贡献者。中国占全国最大份额，主要得益于城镇化和工业发展的快速增长。

中东和非洲是 RFID 标签需求的另一个大市场，预计将在预测期内为市场发展做出贡献。

关键人物;主力;重要一员

RFID 标签市场的主要参与者包括 Alien Technology（美国）、Confidex Ltd（芬兰）、HID Global Corporation（美国）、Honeywell International Inc.（美国）、Omni-ID Ltd（美国）、Impinj, Inc.（美国)、远望谷信息技术有限公司（中国）、Smartrac NV（荷兰）、The Tag Factory（印度）、Atmel Corporation（美国）、NXP Semiconductors NV（荷兰）、RF Code Inc.（美国）、GAO RFID Inc. （加拿大）、CoreRFID Ltd（英国）和 Tageos（法国）。

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