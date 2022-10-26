离子色谱 市场规模，范围概要，地理趋势，投资可行性分析

市场亮点

根据MRFR分析，从2021年到2027年，全球离子色谱市场预计将以约8.51%的复合年增长率增长，到2027年将达到约3，794.96百万美元的价值。

全球 离子色谱市场 是由研发活动增加，对单克隆抗体的需求，以及制药，法医等最终用途行业的各种离子色谱应用所推动的。此外，离子色谱监管标准的存在是推动市场增长的另一个关键因素。国际标准组织（ISO），美国测试和材料协会（ASTM），美国环境保护署（USEPA）和官方分析合作协会（AOAC）等组织已经建立了使用离子色谱的监管标准。

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赛默飞世尔科技（美国），瑞士万通，东曹生物科学（日本），岛津（日本），青岛盛汉色谱技术有限公司（中国），MembraPure GmbH（德国），日石子分析技术有限公司（日本），青岛纯净仪器（中国），东西分析仪器（中国），青岛卢海（中国），西卡姆（德国）和塞西尔仪器（英国）等几个主要参与者正在主导全球离子色谱市场， 贡献了可观的收入份额。主要参与者参与新产品开发&发布以及有机和无机战略，如协议、并购、合资企业、合作、伙伴关系和区域扩张，以维持其市场地位。例如，2018年9月，昭和电工（SDK）（东京）开发了一种新型的ShodexTM高效液相色谱柱（HPLC）。推出用于离子色谱的“IC SI-36 4D”HPLC色谱柱，用于分析与氢氧化物淋洗液兼容的阴离子。该公司在离子色谱仪器市场的这种创新是市场增长的另一个推动因素。

区域分析

根据地区，预计北美将在2020年主导全球离子色谱市场。许多中心和研究所从事先进疗法的研发，以及离子色谱在环境监测、食品检测等应用中的使用日益增加等因素。此外，该地区监管标准的存在是市场增长的另一个驱动因素。例如，美国药典（USP）是一个非政府非营利组织，参与制定离子色谱在制药应用中的使用标准。

预计到2020年，欧洲将在全球离子色谱市场中占据第二大位置。市场增长的关键因素是增加研发支出，以加强研究活动。例如，2018年，欧盟统计局发布的一份报告指出，欧盟的研发投资从GDP的2.07%增加到2.11%。

亚太地区预计将成为评估期间增长最快的区域市场，因为供应商的离子色谱仪器成本低，以及制药，生物技术和环境实验室客户的高需求。此外，世界其他地区的市场增长是由于细分渗透率的上升。

全球离子色谱市场已按技术和应用进行细分。

通过技术，市场分为离子交换色谱，离子排阻色谱和离子对色谱。离子交换色谱领域在2020年占据了主要份额，因为离子色谱技术在环境测试，废水分析等各种应用中具有广泛的范围。根据2017年分离的文章，离子色谱法已被全球接受为评估废水管理中阴离子和阳离子的参考方法，因为它可以用一种仪器技术取代几种单独的湿化学方法。离子色谱被许多其他组织广泛接受，如ASTM和USEPA，作为水和废水分析的参考方法。

根据应用类型，市场已细分为环境测试，制药行业，食品行业，化学行业等。由于制药公司在研发方面的投资增加以及制药行业采用色谱技术，制药行业在2020年占据了最大的市场份额。

研究机构的先进医疗保健技术专注于在沙特阿拉伯和阿联酋等国家采用离子色谱法。阿根廷，巴西和哥伦比亚等发展中拉丁美洲国家也是市场增长的主要贡献者。

主要参与者

全球离子色谱市场的一些主要参与者是赛默飞世尔科技（美国），瑞士万通（瑞士），东曹生物科学（日本），岛津（日本），青岛胜汉色谱技术有限公司（中国），MembraPure GmbH（德国），尼托西科分析技术有限公司（日本），青岛纯仪器（中国），东西分析仪器（中国），青岛路海（中国），西卡姆（德国）和塞西尔仪器（英国）， 等等。

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