到 2030 年云视频流市场细分、按生产、消费、收入和增长率的行业分析

云视频流媒体市场持续增长。市场增长归因于领先的云计算技术和视频服务提供商的存在，提供使用 REST 和 SOAP 协议的 HTTP。此外，越来越多的生产专业电视/视频内容的私有云资产管理平台推动了市场的增长。

在最近的 COVID 19 危机中，创新的云视频流技术变得非常重要，以促进电子学习、流媒体等，因为每个人都在家工作。此外，用户在互联网上扩大使用视频内容加速了市场增长。此外，智能和连接设备的普及以及高速互联网连接加速了市场增长。

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根据市场研究未来 (MRFR)，到 2030 年，全球云视频流媒体市场预计将达到约 215.4 亿美元，在整个预测期间（2017-2023 年）以 20.50% 的复合年增长率增长。对云技术在视频流中优势的认识不断提高，促进了市场的增长。越来越多的移动应用程序和数字学习方面的专业知识影响着市场的增长。

随着云计算的进步，互联网的普及正在增长，因此活跃用户的数量也在增加。这使得云视频流市场见证了高增长率。此外，IT 安全和基于云的解决方案的日益实施，以及全球范围内的快速数字化，是推动市场增长的一些关键因素。

云视频流市场 – 细分

该报告分为五个动态；

按组件：媒体播放器（ JW Player、Adobe Flash Player 和 Adob​​e AIR、iOS 媒体播放器等）和服务（专业服务和托管服务）。

按流媒体类型： 实时流媒体、视频点播流媒体、视频托管等。

按云部署：公有云、私有云和混合云。

按垂直方向：媒体和娱乐、教育、医疗保健、政府等。

按地区 ： 美洲、欧洲、亚太地区和世界其他地区。

云视频流市场 – 区域分析

北美主导着全球云视频流媒体市场。市场增长是由该地区主要市场参与者和完善的技术开发中心的存在推动的。此外，该地区中小型企业越来越多地采用基于云的服务，推动了市场的增长。此外，政府、网络公司和机构合作伙伴之间日益加强的合作促进了该地区的市场增长。

企业对外包视频流解决方案和服务的大规模投资促进了该地区云服务的增长。技术进步和互联网、手机、平板电脑和其他智能连接设备的普及促进了区域市场的增长。预计北美云视频流媒体市场将在整个估计期间保持其主导地位。

欧洲在全球云视频流媒体市场排名第二。市场增长是由企业不断增长的需求和基于云的视频流媒体公司的巨额投资推动的。此外，越来越多地采用按需云服务支持该地区的市场增长。德国、英国、法国和意大利市场的增长带动了区域市场的增长。预计欧洲云视频流媒体市场将在预测期内显示出巨大的增长。

亚太云视频流市场正在见证显着增长，在规模上成为一个充满希望的市场。该地区由许多中小企业组成，为市场的增长做出了贡献。中国和印度的先进技术发展和城市化进程加快、业务扩张、工业发展以及不断增长的教育部门等因素推动了该地区的市场需求。

此外，可支配收入的增加推动了云视频流市场的增长，允许连接和连接设备的渗透。由于该地区不断增长的 IT 网络，印度、日本和中国等经济增长中的经济体占据了最大的市场份额。随着对高速互联网连接的需求在未来几年以最高的复合年增长率增长，预计亚太地区云视频流市场将获得动力。

云视频流市场 – 竞争分析

成熟的云视频流媒体市场由于几个关键参与者的存在而显得分散。成熟的参与者采用并购、合作、产品发布和扩张等战略，以在该市场中获得竞争优势。

玩家强调产品创新和新工艺，在预测期内加剧了本已激烈的竞争。云视频流市场呈现出高增长前景，这反过来又吸引了一些新进入者进入市场，进一步加剧了市场竞争。

主要玩家：

领先云视频流市场的参与者包括 Amazon Web Services（美国）、A-frame（英国）、Encoding.Com（美国）、Haivision Hyperstream（美国）、Forbidden Technologies（英国）、Microsoft Azure（美国）、Akamai Technologies、 Inc.（美国）、Adobe Systems Incorporated（美国）和 Sorenson Media（美国）等。

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行业/创新/相关新闻

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通过直播、托管内容点播和视频网络选项，该公司每月报告数以万计的数字参与者，并已实现 100% 的同比增长。

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