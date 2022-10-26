到 2030 年的车对车 (V2V) 通信市场概况、展望和细分

市場概況

由於事故和事故，道路上交通流量的增加已成為一個令人擔憂的問題。這一因素導致了車對車通信技術的發明，以防止碰撞並避免交通問題。安裝在車輛中的軟件允許在威脅期間進行通信和警報。這一基本特徵加速了 車對車 (V2V) 通信市場的需求。該技術包括用於在車輛之間進行通信的發射器和接收器。由於其積極影響，該技術被安裝在公共汽車、轎車、卡車和其他重型車輛上。

該技術提高了車輛的安全必要性，並防止了危險的威脅和碰撞。它還通過允許車輛之間的通信和增強更好的駕駛體驗來控制道路上的交通。不斷增長的人口正在增加車輛的使用，這同時推動了對車對車通信技術的需求。公眾對安全問題的關注度上升是車對車 (V2V) 通信市場的另一個主要驅動因素。無線技術、雷達、攝像頭和傳感器等技術中使用的高級功能增強了其使用率。

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由於大流行期間，在實施嚴格的指導方針以在鎖定期間停止運輸時，車對車 (V2V) 通信市場面臨嚴峻挑戰。在此期間，汽車行業受到了嚴重影響。因此，市場需求放緩，嚴重影響其經濟並導致財務損失。但在未來幾年，由於人口的快速增長和避免事故發生的道路上的重大安全問題以及其他交通問題將推動市場增長，預計市場將增長更高。

預計到 2023 年，車對車 (V2V) 通信市場的複合年增長率將達到 6%，價值將達到 240 億美元。

市場細分

車對車 (V2V) 通信市場根據技術、類型和應用進行細分。市場分為計算、智能傳感器、大數據分析和其他技術領域。類型部分包括設備，例如 OEM 設備、售後市場設備和基於基礎設施的設備。市場應用部分包括交通管理系統、群聊服務、智能交通管理系統等。

區域分析

根據區域狀況，車對車 (V2V) 通信市場覆蓋亞太、北美、歐洲和世界其他地區等主要大陸。在這些大陸中，由於採用先進技術的增加以及政府和私營部門對高效交通服務的投資率較高，北美擁有最高的市場份額。

由於車載通信的快速增長，預計歐洲地區將達到更高的複合年增長率。汽車行業也在推動該地區的區域市場。亞太地區也呈現出顯著的增長速度；因此，預計在預測期內將達到良好的 CAGR 值。

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行業新聞

2020 年 5 月，奧迪及其合作夥伴建議實施車對車 (V2V) 通信技術，以提高校車的安全性。

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