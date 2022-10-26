501亿美元薯片/薯片的全球市场 – 产业趋势，占有率，规模，成长率，机会，预测（2021年~2028年）-市场调查未来

薯片和薯片市场 趋势：

对即食零食产品的需求不断增长，导致薯片和薯片的消费者销售增加。预计消费者对零食的需求将推动全球薯片和薯片市场在整个预测期内的扩张。此外，制造商的持续研发创新可能会在整个预测期内推动全球薯片和薯片市场。

消费者的食物选择受到生活方式变化，方便食品的可用性以及饮食模式的发展的显着影响。薯片和薯片等休闲食品的消费始于西方世界，并迅速扩展到世界其他地区。由于忙碌的生活方式的兴起，传统的“一日三餐”模式不再相关，全球人口，特别是千禧一代和Z世代，已经采取了零食态度。

另一方面，健康替代品的可用性预计将抑制未来几年的市场扩张。

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薯片的行业价值是什么？

全球薯片/薯片市场，预计以4.39%的年复合成长率成长，到2030年达到501亿美元。

顶级 公司：

全球薯片和薯片市场的杰出参与者包括百事可乐公司（美国），凯洛格公司（美国），伯茨薯片有限公司（英国），卡尔比公司（日本），伍兹优质食品公司（美国），五大湖薯片公司（美国），洛伦茨巴赫森零食世界有限公司（德国），赫尔食品公司（美国），坎贝尔汤公司（美国）和Intersnack集团有限公司KG。（德国）。

薯片和薯片涵盖哪些行业类别？

薯片和薯片 行业 包括类型， 类别， 地区和分销渠道的细分市场。

薯片 & 薯片市场评论：

全球薯片和薯片市场已按 类型 分为调味和原味。到2020年，调味品行业占据了更大的市场份额，而普通行业预计将在预测年度内以4.70%的速度增长。

全球薯片和薯片 市场已 根据功能分为传统薯片和有机薯片。预计有机物将在预测期内以4.48%的更快速度增长。

全球薯片和薯片市场已被 分销渠道 分为基于商店和非基于商店。超市和大卖场在2020年占据了更大的市场份额，预计在预测期内将占市场的3.98%。

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区域 展望：

由于该地区忙碌的生活方式，对即食零食和简易食品的需求增加，可能会支持北美 冷冻薯片 市场在预测期内的增长。此外，该地区的几家生产商专注于开发新颖的口味，为消费者提供各种薯片口味，口味和质地，从而支持北美 薯片股票 市场在预测期内的增长。此外，知名制造商正在专注于促销活动，以提高客户对新产品发布的认识，这将推动北美薯片和薯片市场在预测期内的增长。

亚太地区在202年占据了第二大市场份额，为28.22%1 ，预计在研究期间将成为薯片和薯片最有利可图的区域市场。在预测期内，亚太地区薯片和薯片市场将受益于薯片和薯片零食的增长趋势。中国和印度等新兴市场对包装食品的需求不断增长，为亚太地区的薯片和薯片行业提供了额外的支持。亚太地区的薯片和薯片领先制造商前景广阔。制造商正在推出新产品，以赢得该地区竞争激烈的市场的份额。在线杂货的巨大增长预计将成为薯片和薯片市场在整个预测期内增长的关键因素。

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