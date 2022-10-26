检验、认证（TIC）市场，预计到2030年以5.60%的年复合成长率（CAGR）达到8，96亿8，000万美元 。

全球检验、检验认证市场，到2022年以5.8%的年复合成长率成长

北美将主导全球测试和检验认证市场

市场简介：

到2022年底，全球测试，检验，认证（TIC）市场预计将以5.8%的复合年增长率发展。根据市场研究未来报告（MRFR）进行的研究，预计食品和饮料，制药和纺织品等最终用户行业的严格规则和法规将推动2020年全球TIC市场。此外，该行业强劲的基本面可能是导致市场扩张的另一个因素。此外，进口量有所增加，必须通过严格的质量和安全测试程序，这大大增加了需求。此外，中国，印度和新加坡等发展中国家的制造单位数量有所增加，这是导致市场增长的另一个关键因素。

此外，消费者对质量的认识不断提高，使需求成倍增加，以全球GDP的两倍速度增长。此外，进出口以及全球化可能会进一步推动市场。相反，据估计，缺乏全球认证标准会阻碍市场增长。此外，缺乏专业知识进一步可能对市场产生负面影响。像印度这样的国家，以及MEA国家缺乏专业知识，只有大约5%的劳动力是熟练的。此外，区域规则和法规的差异会影响国际参与者的投资。

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主要参与者：

全球TIC市场的知名参与者是必维国际检验集团（法国），SGS集团（瑞士），德克拉认证有限公司（德国），ALS有限公司（澳大利亚），天祥集团（英国），ASTM国际（美国），SAI全球有限公司（澳大利亚），BSI集团（英国），米斯特拉斯集团（美国），UL LLC（美国）等。然而，SGS集团和必维国际检验集团分别以14%和11%的份额占据了最大的市场份额。

市场划分：

全球测试，检验，认证（TIC）市场可以根据服务类型，采购类型，应用，最终用户和地区进行细分。

在服务的基础上，全球的检测、检验、认证市场可分为检测服务、认证服务、检验服务。

在采购的基础上，全球测试，检验，认证市场可以分为内部和外包。

在应用的基础上，全球的检测、检验、认证市场可以分为工业和商业。

在最终用户的基础上，全球测试，检验，认证市场可以分为纺织，汽车，航空航天，石油，天然气和食品饮料等。

在地区的基础上，全球测试，检验，认证市场可以区分为北美，欧洲，亚太地区和世界其他地区（RoW）。

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区域分析：

TIC的全球市场估计在预测期内将大幅增长。北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区 （RoW） 等地区已经过评估。根据这项研究，通过获得市场的最大份额，全球市场很可能由北美主导。由于电子行业的巨大基础，北美可能会统治市场。此外，全球贸易，国防，航空业的增长以及医疗设备自动化的发展可能会推动区域市场。在审查期间，该区域可能会获得大量收入。

另一方面，亚太地区正在迅速发展。印度和中国等新兴国家对这些服务的需求增加可能会引发市场。此外，消费者对质量意识的提高，对消费电子产品的需求不断增长，预计将成为导致市场扩张的另一个因素。

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关于市场研究未来 （MRFR）：

市场研究未来（MRFR）是一家全球市场研究公司，以其服务为荣，为全球不同市场和消费者提供完整准确的分析。MRFR的方法将专有信息与各种数据源相结合，使客户能够广泛了解最新的关键发展，预期事件以及基于这些方面应采取的措施。

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