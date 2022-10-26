植物性汉堡和肉饼市场潜力增长2.298亿美元|17，000+市场研究未来

植物性汉堡和肉饼 市场 趋势：

人们越来越意识到植物性汉堡和肉饼对健康的益处，这是推动 植物性汉堡和肉饼市场市场的主要因素。另一个驱动因素是人们对零残忍商品的意识日益增强，这推动了植物性汉堡和肉饼市场的扩大。然而，对弹性饮食的需求，包括素食主义者和素食主义者，正在上升。植物性汉堡和肉饼的市场很可能是由人口的增加推动的。汉堡和肉饼市场正在蓬勃发展，这要归功于零残忍美食的增长趋势。植物性汉堡和肉饼市场受到方便食品需求增加和消费者偏好转变等因素的推动。

人们越来越意识到食用动物性食品的负面影响，这为植物性汉堡和肉饼进入市场提供了巨大的机会。

尽管由于公共卫生问题增加，对植物性汉堡和肉饼的需求很高，但此类物品却很少。各种机构尚未开始销售这种植物性肉类替代品。这是一个有可能严重扼杀市场扩张的组件。除了有助于植物性汉堡和肉饼市场增长的不同因素外，还有一些困难可能会对该行业产生重大影响。如今，DIY汉堡变得越来越流行。这种公众的受欢迎程度可能会对市场产生影响。

请求示例页面： https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/10529

植物性汉堡和肉饼的行业有多大？

2021年全球植物性汉堡和肉饼 行业 规模为2.298亿美元，预计从2022年到2030年的复合年增长率为10.25%。

竞争 格局：

市场上值得注意的参与者是艾米的厨房（英国）， VBites 食品有限公司（英国）， 凯洛格 公司（美国），康纳格拉品牌公司（美国），超越肉类（加拿大），无肉农场公司（英国），劳拉的精益（美国），汉堡王（美国）， 光明生活 （美国）和不可能食品公司（美国）。

植物性汉堡和肉饼细分市场：

根据市场分析，植物性汉堡和肉饼市场分为三个主要部分：分销渠道，类别和食品种类。

食品服务和食品零售是市场划分的两个分销渠道。

市场分为两类：传统食品和有机食品。

市场分为两种类型：汉堡和肉饼。

阅读完整报告： https://www.marketresearchfuture.com/reports/plant-based-burgers-and-patties-market-10529

区域 展望：

欧洲、北美、拉丁美洲、亚太地区、中东和非洲是销售植物性汉堡和肉饼的五大地区。北美目前是这些地区的市场领导者。素食和纯素食菜肴在美国人中越来越受欢迎。因此，北美是市场份额最大的地区。此外，北美是市场上几个知名的重要竞争对手的所在地，所有这些竞争对手都在推动对有机植物性汉堡肉饼的需求。北美占全球植物性汉堡市场的五分之一以上。

欧洲也在快速增长，在预测期内，预计植物性汉堡和肉饼的市场份额最大。德国和英国为市场的扩张做出了重大贡献。然而，一些提供多样化产品的初创企业的出现，将植物性汉堡和肉饼市场定位为一个巨大的机会。

植物性食品汉堡市场项目在亚太地区越来越受欢迎，因为人们过着更健康的生活，鼓励他们使用天然成分。预计这将增加植物性食品的销售。此外，由于消费者对动物性蛋白质来源的健康问题，道德问题和环境问题日益增加，未来几年对植物性肉类产品的需求可能会上升。

查看市场研究未来发布的更多相关研究：

强化果汁的全球市场：至2027年的预测

除草剂的全球市场：至2027年的预测

工业用糖的全球市场–至2027年的预测

关于市场研究未来：

市场研究未来（MRFR）是一家世界知名的市场研究公司，提供广泛的服务，包括对不同市场，子市场和目标消费者的准确和精确的分析。我们的方法是将广泛的信息和多个数据源相结合，除了未来的事件以及自那以后采取的措施和决策外，还有助于向客户提供有关最新重大发展的详尽理解。

我们快速崛起的市场研究公司拥有一支熟练的研究分析师团队，专注于收集经济和技术进步方面的有用数据和分析。我们熟练的分析师进行工业访问，以获得来自成熟市场参与者的可靠和准确的信息。我们的首要目标之一是让客户熟悉围绕各种全球市场的所有有利可图的机会和挑战。我们通过咨询和战略服务为客户提供逐步指导，使他们能够做出切实有效的决策。

联系我们：

市场研究未来（ 旺斯塔斯 研究和媒体私人有限公司的一部分），

哈德逊街99号，5楼，

纽约， 纽约州 10013

美国

+1 628 258 0071

电子邮件： sales@marketresearchfuture.com

网站： https://www.marketresearchfuture.com/