与阿迪达斯股份公司（德国）， 巨人自行车公司（台湾）|对自行车服装及配饰市场的全面研究报告2022年2019冠状病毒病的累积影响

自行车服装及配饰市场 简介：

近年来，户外活动的参与度增加，以及对这些活动对儿童健康益处的了解增加，推动了全球自行车服装和配饰市场的发展。根据市场研究未来，市场将获得5.05%的复合年增长率，到2030年将达到9，529.1百万亿美元的价值。

由于户外活动的参与增加和铁人三项运动员数量的增加，全球自行车服装&配饰市场的增长。尽管户外活动在公众中越来越受欢迎，但大流行对世界各地持居家令的人参与户外活动产生了负面影响。

自行车服装 & 配件市场细分评论：

自行车服装&配饰市场的细分研究是根据类型、类别、分销渠道、地区等进行的。

自行车服装&配件市场 类型 细分市场包括头盔，裤子和短裤，鞋子，球衣和T恤，手套，护目镜和眼镜，防护装备和袜子。

自行车服装和配饰市场的区域部分包括亚太地区，南美洲，北美，欧洲和中东&非洲。

自行车服装和配饰市场 类别 部分包括公路自行车，山地自行车和城市自行车。

自行车服装和配饰市场的分销渠道部分包括基于商店，其中包括超市和大卖场，专卖店和非商店。

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自行车服装和配饰的未来行业将值多少钱？

到2030年底，自行车服装和配饰的估值估计达到约9，529.1百万美元。

竞争 分析：

企业需要考虑自动化低价值、耗时的手动流程。企业的主要担忧是竞争对手未来的市场准入，以及同行群体获得市场份额的雄厚资金。公司转型的目的是在整个价值链中最大限度地发挥潜力。尽管风险监控和缓解策略很重要，但它们的风险监控和缓解策略仍未达到董事会的预期。组织可以从成功的数据、技术和分析集成中受益匪浅。为了制定可靠的报告和监控策略，必须结合使用内部员工和外部顾问，将公司知识与最佳实践信息相结合。对于高管来说，改善客户体验是首要战略重点，但不断增长的期望、快速变化的技术和市场动荡使其难以实现。在这场危机中，连通性一直是社会参与的最重要推动因素。所有利益相关者必须共同努力，建立数字基础设施，以支持新形式的远程工作，并推进数字生活方式。

自行车车架制造商的知名公司是巨型自行车公司（台湾特雷克自行车公司（美国），拉法赛车有限公司（英国），POC体育（瑞典），珍珠泉（美国），马尼法图拉瓦尔西斯蒙公司（意大利），瑞士ASSOS有限公司（瑞士），福克斯海德公司（美国），阿迪达斯股份公司（德国），100%Speedlab，LLC（美国），专业自行车零部件公司（美国），黑羊自行车（澳大利亚），Velocio。（美国），帕斯普通工作室（丹麦）和杂耍（德国）。

浏览自行车服装及配饰市场深入的市场调查报告（110页）： https://www.marketresearchfuture.com/reports/bicycle-apparels-accessories-market-10572

区域 分析：

自行车国际服装及配饰市场的区域概况包括亚太地区、南美洲、北美、欧洲和中东及非洲。区域市场最重要的增长因素之一是领先制造商不断扩大的产品组合，其中包括颜色，材料和各种产品设计的创新。技术进步，例如在头盔中使用LED和安全气囊，预计将影响该地区整个自行车服装和配件行业。2019年，欧洲自行车服装及配饰市场占据了全球市场的最大份额。2019年，德国，英国，法国和意大利主导了市场，预计意大利将成为预测期内增长最快的国家级市场。每年，该地区都会举办几场自行车赛事，许多人参加，导致自行车设备和配件的销售增加。

近期 行业 发展：

最近几乎没有发生什么发展，影响了自行车服装和配件的市场增长如下：

2021年2月，POC Sports推出了世界上第一款自供电头盔“Omne Eternal”，它集成了Powerfoyle，这是一种创新的光收集材料，可以将任何光源（室内或室外）转换为电能。

2021年3月，Speedlab推出了2021年春季的新雷德利和新褪色，包括Redly品牌下的SP21主动性能太阳镜。

2021年3月，阿迪达斯股份公司与美国运动器材公司Peloton Interactive，Inc.合作推出了一系列非自行车服装，如连帽衫，运动衫和慢跑裤，尺寸各异，包括大码。

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