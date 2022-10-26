自动灌溉市场规模到2030 |行业成长，主要公司分析，地区收入

自动化灌溉 市场 概要：

全球自动化灌溉市场，预计从2022年到2030年，以5.3%的年复合成长率 （CAGR） 成长，到2030年达到约9，365.02百万美元。

农业是世界各地许多人的主要职业。 尽管存在其他部门，但农业的存在显示了农民的信心水平。 农业涉及许多任务。 当自动化系统在农业中引入时，它有助于农民赚取更多收入。 灌溉过程可以自动化，系统地监测水，土壤和天气状况。 这种自动化可以通过安装控制器和传感器来完成。 当事情被自动化和控制时，水的浪费也得到了控制。在农业中引入基于物联网的系统为农业带来了新的变化，农民可以从中受益。

自动化灌溉 市场细分al 回顾：

自动灌溉市场可以根据组件，类型，应用，最终用途和地区进行细分。 根据组件类别，市场分为洒水器，阀门，控制器和传感器。 根据类别的类型，市场分为基于交易量，基于时间，基于实时和基于计算机。 土壤管理、水资源管理和地下水管理等细分市场属于应用类别。最终用户类别下的细分市场是农业和非农业。 根据区域类别，市场分为北美，欧洲，亚太地区和世界其他地区。

竞争 分析：

市场包括一级，二级和本地参与者。一级和二级参与者凭借多样化的产品组合遍布全球。Toro 公司（美国）、亨特工业公司（美国）和 Netafim（以色列）等公司凭借品牌声誉、产品差异化、财务稳定性、战略发展和多元化的区域影响力，主导着全球自动化灌溉市场。参与者专注于投资研发。此外，他们采取战略增长计划，如扩张，产品发布，合资企业和合作伙伴关系，以加强其市场地位并吸引大量客户群。

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谁是灌溉自动化的主要行业参与者？

灌溉自动化的行业参与者是 全球自动化灌溉市场，包括Toro公司（美国），亨特工业（美国），内塔菲姆（以色列），史蒂文斯水监测系统公司（美国），瓦尔蒙特工业公司（美国），林赛公司（美国），耆那教灌溉系统有限公司（印度），HydroPoint数据系统公司（美国），尼尔森灌溉（美国）和加尔肯（以色列）。

区域 展望：

组件类别的控制器部分在市场上占主导地位。 这是因为对半自动系统（如基于体积和基于时间的系统）的需求增加。 根据类别的类型，基于时间的细分市场对市场份额的贡献最大。 基于时间的系统有助于控制 劳动力 成本、灌溉过程和燃料消耗。 基于时间的系统允许农民定期监测作物。 根据最终用户类别，非农业部门使用自动化系统。 花园，高尔夫球场，住宅用途，牧场，草皮和运动场是非农业部分的一些例子。 根据区域类别，北美主导着市场，其次是亚太地区。

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行业 发展：

手术灌溉市场的全球分析指出，到2028年底，市场预计将以5.3%的复合年增长率达到9365.02百万美元。新技术的采用为自动化服务提供商带来了挑战和新机遇。 虽然这些系统非常有帮助，但它们的安装成本成为当地农民的负担，从而阻碍了市场的增长。 发达国家可以负担得起这种自动化灌溉系统的费用，但在欠发达国家，当地农民将无法安装这种自动化服务，即使它们非常有益。在农业中采用有机实践为市场增长创造了新的机会。 任何研发活动都需要巨额投资。专注于赞助研发活动将提供可能有利于市场增长的良好信息。市场的进步催生了提供自动化灌溉系统的主要参与者之间的合作，伙伴关系，扩张，合资企业，兼并和收购等战略。

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