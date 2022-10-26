到2029年，干血迹采集卡市场预计将达到6.978亿美元

干血点采集市场 是一种方法，患者用柳叶刀刺破手指后，将血滴放在过滤卡上。 血迹卡干燥后对运输和储存极为稳定，干燥的血样与血清检测密切相关。 血迹非常适合确定激素和其他分析物，例如胰岛素、血脂、维生素 D、甲状腺激素以及铅和镁等元素。 它与血清相比具有明显的优势，因为它不需要抽血，节省了患者的时间和金钱。干血斑 (DBS) 采集卡用于诊断传染病，特别是在资源有限的地区，或检测新生儿的遗传代谢问题，以及 DBS 的创新应用。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年干血迹采集卡市场预计将达到 3.502 亿美元，2029 年将达到 6.9780 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 9.00%。除了信息在市场价值、增长率、细分、地理覆盖和主要参与者等市场场景上，Data Bridge Market Research 组织的市场报告还包括详细的专家分析、患者流行病学、渠道分析、定价分析和监管框架。

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在干血迹收集卡市场上运营的一些主要参与者是：

F. Hoffmann-La Roche S.A.（瑞士）

QIAGEN (Alemania)

珀金埃尔默公司（美国）

Ahlstrom-Munksjo (芬兰)

颇尔公司（美国）

ARCHIMED Life Science GmbH (Autriche)

CENTOGENE SA（德国）

Surgeine Healthcare (Inde) Pvt, Ltd

Hemaxis（瑞士）

Lipomic Healthcare（印度）

托马斯科学（美国）

Gentegra LLC（美国）

岛津制作所（日本）

东方商业表格公司 （美国）

Centogene N.V.（德国）

全球干血迹卡市场动态

司机

增加使用干血滴来刺激生长。

由于越来越多地使用干血斑来诊断病毒和自身免疫性疾病，市场正在增长。 通过使用干血斑，市场正在增长，干血斑还可以提供早期和有效的诊断，方便替代基于血浆的测试，在实验室容量有限的情况下进行简单的存储和收集。 在 2022-2029 年的预测期内，成本低、采集和存储简单、诊断时间快、准确性高等优势正在推动干血迹采集卡市场。

新生儿筛查需求的增加是决定性的

干血斑卡市场受到新生儿筛查测试需求增加的推动。 出生人数的增加导致需要对各种疾病进行新生儿筛查。 根据世界人口时钟，2015 年报告了大约 880 亿新生儿，即每分钟大约 250 人。由于筛查和医疗保健不足，超过 280 万婴儿在第一个月内死亡。

机会

技术进步支持增长

技术先进的产品的推出和新产品的推出正在推动全球市场的扩张。 GenTegra 推出了 Ahlstrom GenSaver 2.0 Forensic Card，与传统的 FTA 卡相比，它提供了显着更高的 DNA 产量，并提供了增强的保护。

有关市场分析的更多信息，请浏览研究报告摘要@：

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干血迹采集卡全球市场范围

干血迹采集卡市场根据应用和卡类型进行细分。 这些细分市场的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察，帮助他们做出战略决策，识别领先的市场应用。

要求

新生儿筛查

传染病测试

治疗药物监测

法律医学

其他

卡的种类

奎尔曼903

阿尔斯特龙 226

弗林德斯技术协会

其他

干血迹采集卡区域分析/市场概述

分析了干血迹采集卡市场，并按上述国家、应用和卡类型提供了市场规模信息和趋势。干血迹采集卡市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿联酋, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 框架内的中东和非洲 (MEA)、南美洲框架内的巴西、阿根廷和南美洲其他地区。

由于对新生儿、成长中的婴儿、不断上升的艾滋病毒和其他疾病的筛查测试需求量很大，北美正在主导干血斑采集卡市场。 这一增长可归因于政府加速新生儿筛查的举措，以及增加研究以扩大星展银行收集卡在各种应用中的用途。

由于人们的健康意识不断提高以及对先进医疗技术的需求不断增加，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内实现最高增长率。

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报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。 上游和下游价值链分析、技术趋势、承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供预测数据分析时考虑了国内费率和贸易路线的影响。

医疗保健报告的关键链接：-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-intravascular-ultrasound-ivus-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-prolactinoma-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgery-medical-bandage-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-h5n1-influenza-disease-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kearns-sayre-syndrome-market

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