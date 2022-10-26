腰椎间盘突出症治疗市场预计到 2029 年将达到 416 万美元

腰椎间盘突出症（LHD）是下背部的常见病症。它是最常见的疾病之一，会导致人的下背部和/或腿部不适。当椎间盘物质（髓核或纤维环）移出椎间盘区域时，就会发生椎间盘突出症。这个疝气循环始于最内层环的失效并径向向外移动。椎间盘环的损伤通常与脊柱长时间完全屈曲有关。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年腰椎间盘突出症治疗市场 价值 25.68 亿美元，预计到 2029 年将达到 416 万美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 6.20%。市场报告准备数据桥市场研究团队包括详细的专家分析、患者流行病学、项目分析、价格分析和市场分析。

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在腰椎间盘突出症治疗市场运营的一些主要参与者是：

辉瑞公司（美国）

葛兰素史克 (Royaume-Uni)

诺华公司（瑞士）

Mylan NV（美国）

梯瓦制药工业有限公司（以色列）

赛诺菲（法国）

勃林格殷格翰国际有限公司。（德国）

阿斯利康（英国）

强生私人有限公司（美国）

默克公司（美国）

F. Hoffmann-La Roche S.A.（瑞士）

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.（印度）

Aurobindo 制药（印度）

Zydus Cadila（从那里）

NuVasive, Inc.（美国）

Globus Medical（美国）

Zimmer Biomet（美国）

美敦力（爱尔兰）

史赛克（美国）

Assertion Therapeutics, Inc.（美国）

腰椎间盘突出症治疗市场动态

司机

吸烟率高

吸烟率的上升将成为推动市场增长率扩大的主要因素。吸烟被认为会减少流向椎间盘的氧气，使它们更快地分解，从而进一步降低腰椎间盘突出症治疗市场的增长率。

人们久坐不动的生活方式。

人们久坐不动的生活方式越来越普遍，例如缺乏体育锻炼，是预计 2022-2029 年预测期内市场增长率将提高的主要原因。背部问题在从事体力要求高的工作的人中更为常见。反复提起、推、扭、拉和弯曲也可能导致椎间盘突出。

增加对卫生基础设施的投资

影响腰椎间盘突出症治疗市场增长率的另一个重要因素是医疗保健支出的增加，这有助于改善其基础设施。此外，一些政府组织旨在通过增加资金来改善医疗基础设施，这将进一步影响市场动态。

此外，公共和私人组织为提高公众意识而采取的更多举措将扩大腰椎间盘突出症治疗的市场。此外，与技术先进的医疗器械相关的引进和快速采用以及老年人口的增加将推动腰椎间盘突出症治疗市场的扩大。

机会

增加研发活动的数量

此外，研究和开发活动数量的增加推动了市场的增长。这将为腰椎间盘突出症治疗市场的增长提供有益的机会。与此同时，药品获批和上市的增加将进一步推动市场的增长速度。

此外，增加对先进技术开发的投资和新兴市场数量的增加将进一步为预测期内腰椎间盘突出症治疗市场的增长提供有利机会。

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全球腰椎间盘突出症治疗市场范围

腰椎间盘突出症治疗市场根据类型、位置类型、治疗、诊断、剂型、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

那种地方

腋下

有孔

后外侧

核心脱垂

诊断

神经测试

肌电图（EMG）

神经传导研究

影像学检查

磁共振成像 (MRI)

脊髓造影

计算机断层扫描 (CT)

X 射线

其他

治疗

药物

非甾体抗炎药（NSAIDs）

阿片类药物

肌肉松弛剂

局部皮质类固醇注射 (CSI)

手术

极端外侧显微椎间盘切除术

椎板切开术和椎间盘切除术

物理疗法

其他

锐化

慢性的

锋利的

剂型

注射

压缩

其他

行政路线

肠外的

口服

其他

终端用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药店

其他

腰椎间盘突出症治疗区域分析/市场展望

对腰椎间盘突出症治疗市场进行分析，并按国家、类型、位置类型、治疗、诊断、剂型、给药途径、最终用户和分销渠道提供见解和市场规模趋势，如我前面提到的。腰椎间盘突出症治疗市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本。, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 中的其他亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及,

北美在市场份额和市场参与者方面主导着腰椎间盘突出症治疗市场，并在预测期间继续保持其主导地位。这是由于主要关键参与者的存在和不断增长的医疗保健支出，这将推动该地区的市场增长率优势。由于该地区腰椎间盘突出症的患病率不断增加，预计亚太地区在 2022-2029 年的预测期间将增长。此外，医疗基础设施和政府新月的发展将进一步推动该地区市场的增长率。

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报告的工资部分还提供了影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和全国市场的监管变化。上下游价值链分析、技术趋势、载体五力分析、案例研究等数据点是用于预测每次支付场景市场的一些指标。另一方面，由于来自本土和国家品牌的竞争或大或小，面临着全球品牌的存在和可用性等赤字，在分析国家预测时初步考虑了国内关税和贸易路线的影响。数据。

医疗保健报告的关键链接：-

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