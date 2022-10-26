到 2029 年，自动化识别系统市场预计将达到 4.5441 亿美元

在2020 年至 2027 年的预测期内，自动识别系统市场预计将以 5.9% 的复合年增长率增长。 自动识别提供对预计在整个预测期内普遍存在的各种因素的分析和洞察，同时提供它们对增长的影响市场。自动识别系统是一种专门的跟踪系统，可自动运行并防止船舶交通服务与碰撞船舶相关联。避免河流碰撞的主要手段是海洋雷达提供的信息，辅以AIS。

改进的海上交通管理和导航以及改进的海岸监视是自动识别系统市场的增长因素。功能范围和自动报告限制识别系统。政府法规及其参与越来越成为一个机会。自动识别系统市场上的问题之一是与 AIS 数据处理相关的实践。

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自动识别系统市场报告中涵盖的主要参与者是 Saab AB、FURUNO ELECTRIC CO., LTD.、exactEarth.、ORBCOMM、Kongsberg、L3Harris Technologies, Inc.、Japan Radio Co.、Garmin Ltd.、CNS Systems、Wartsila、国内和全球的参与者，例如 ComNav、True Heading、Wärtsilä、Jotron AS、FLIR Systems、ACR Electronics, Inc.、ONWA Marine Electronics Co. Ltd.、Simrad、SRT Marine Systems plc、exactEarth。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据可单独获得。DBMR 分析师了解竞争优势，并为每个竞争对手单独提供竞争分析。

这份自动识别系统市场报告详细介绍了新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国家和地方市场参与者的影响，分析了新兴的收入领域、市场方面。市场增长分析、市场规模、类别市场增长、利基和应用领域、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关自动识别系统市场数据桥市场研究的更多见解，请联系我们获取 分析师简报 我们的团队将帮助您为市场增长做出明智的市场决策。

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全球 自动识别系统市场范围 和市场规模

自动识别系统市场根据类别、平台和应用进行细分。跨部门增长可帮助您分析增长利基和进入市场战略，并确定您的核心应用领域和目标市场之间的差距。

根据类别，自动识别系统市场分为 AIS A 类、AIS B 类和 AIS 基站。

基于该平台，自动识别系统市场分为车载平台和陆基平台。

根据 应用 ，自动识别系统市场细分为船队管理、船舶跟踪、海事安全等应用。

自动识别系统市场国家分析

分析自动识别系统市场和市场规模，如上所述按国家、类别、平台和应用提供数量信息。市场报告中涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、巴西、阿根廷和作为南美一部分的南美其他地区、德国、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰、比利时。、瑞士、土耳其、俄罗斯、欧洲其他地区、日本、中国、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、

由于该地区的船舶数量不断增加，亚太地区将主导汽车识别市场。由于遇到港口交通的可能性很高，因此通过实施适当和正确的措施来控制港口交通至关重要。

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报告的国家部分还提供了对当前和未来市场趋势产生影响的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上下游价值链分析、技术趋势及五力分析、案例研究等数据点。是用于预测每个国家/地区的市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及来自本地和国家品牌的激烈或罕见竞争所带来的挑战、国家关税和贸易路线的影响都被考虑在内，以提供国家数据的预测分析。.

医疗保健报告的主要链接：

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