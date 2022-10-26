在预测期内，肺癌液体活检市场预计将以 14.30% 的复合年增长率增长

肺癌液体活检市场报告提供了有关近期新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响的详细信息，分析了新兴收入领域、市场方面的机会变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别的市场增长、利基市场和应用优势、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关肺癌液体活检市场数据桥市场研究的更多见解，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

肺癌液体活检市场预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge 市场研究分析市场在上述预测期内实现 14.30% 的复合年增长率。

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肺癌液体活检市场报告中涵盖的主要参与者是 Eurofins Scientific、MDxHealth、CareDx Inc.、Immucor, Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.、Menarini Silicon Biosystems、QIAGEN、GUARDANT HEALTH, INC、Exact Sciences Corporation、Myriad Genetics , Inc., LungLife AI, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Agilent Technologies, Natera, Inc., Trovagene, Exosome Diagnostics, Illumina, Inc., Genomic Health, Biocept, Inc., RainDance Technologies Inc., BGI和 F. Hoffmann-La Roche Ltd 以及其他国家和全球参与者。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

液体活检是手术活检的非侵入性替代品，因为它有助于检测分子生物标志物。液体活检不需要昂贵的侵入性手术，因为它可以帮助医生轻松检测疾病并通过患者的血液样本帮助做出决策。市场的主要驱动力是肺癌发病率的增长，因为肺癌是全球死亡人数最多的原因，而导致流行的因素是被动吸烟、空气污染和异常情况。非侵入性手术的增加导致市场的增长，政府和全球卫生组织采取了许多举措，这些举措也促进了市场的增长。技术 和层次的进步促进了市场的增长。此外，在研发和研究上的各种参与者将在预测期内为肺癌液体活检市场创造增长机会。

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全球肺癌液体活检市场范围和市场规模

肺癌液体活检市场根据生物标志物类型、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察，帮助他们做出战略决策以识别主要市场应用。

根据生物标志物类型，肺癌液体活检市场细分为 CTC（循环肿瘤细胞）、ctDNA（循环肿瘤 DNA）、外泌体和 RNA。

根据应用，肺癌液体活检市场分为小细胞肺癌和非小细胞肺癌。

根据最终用户，肺癌液体活检市场分为诊断和影像中心、医院、学术和研究中心等。

全球肺癌液体活检市场国家层面分析

分析了肺癌液​​体活检市场，并按上述国家、生物标志物类型、应用和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。肺癌液体活检市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本. , 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于预测期内的高复合年增长率和该地区的大量患者，亚太地区在全球肺癌液体活检市场中占据主导地位。

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肺癌液体活检市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和国家市场的监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

医疗保健报告的关键链接：-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-stereotactic-x-ray-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pathogen-detection-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-pathogen-detection-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-pathogen-detection-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-pathogen-detection-market

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