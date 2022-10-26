在到 2029 年的预测期内，淋病检测市场预计将以 8.00% 的复合年增长率增长

淋病检测市场 预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内经历市场增长 Data Bridge Market Research 分析市场以考虑在上一个预测期内实现 8.00% 的复合年增长率。淋病是一种由淋病奈瑟菌引起的性传播疾病，可以影响两性。这是一种常见的感染，尤其是在 15 至 14 岁的年轻人中。男性淋病的症状是睾丸肿胀、排尿疼痛和脓液排出。在女性中，症状是排尿疼痛、白带过多和腹痛。这些疾病的潜伏期因女性和男性而异。在男人身上，

由于多个性伴侣的日益参与和生活方式的改变将推动市场的增长，因此预计淋病检测市场将增长。疾病预防控制中心表示，淋病细菌和感染正在抵抗患者的压力，并要求进一步的市场增长。 在 2020-2027 年的预测期内，性传播疾病发病率的上升为淋病检测市场创造了新的机会 。在上述预测期内，高昂的检测成本将抑制并进一步挑战淋病检测市场的增长。

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淋病检测市场报告中涵盖的主要参与者是 Abbott、aposcience、BD、Biocartis、bioMérieux SA、Bio-Rad Laboratories, Inc、Cepheid、Danaher、DiaSorin、GenMark Diagnostics, Inc.、Hologic Inc.、OraSure Technologies, Inc.。 、Qualigen Inc、Quidel Corporation、F. Hoffmann-La Roche Ltd 和 Thermo Fisher Scientific Inc、Hologic Inc、MedMira Inc. 以及其他国内和全球参与者。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

这份淋病检测市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、变化在市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、领域利基和应用、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新方面。有关数据桥市场研究中淋病检测市场的更多见解，

全球淋病检测市场范围和市场规模

淋病检测市场根据类型、标本类型和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和洞察力，帮助他们做出战略决策以识别主要市场应用。

根据类型，淋病检测市场细分为核酸扩增、革兰氏染色、酶免疫分析、淋病培养和快速检测。

根据样本类型，淋病检测市场分为血液、淋巴液、尿液、咽拭子和阴茎/阴道拭子。

根据最终用户，淋病检测市场分为医院、病理实验室和即时检测。

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淋病检测市场的国家级分析

对淋病检测市场进行分析，并按国家、类型、样本类型和最终用户提供有关市场规模和趋势的见解，如上所述。淋病检测市场报告涵盖的国家包括美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA)、巴西的一部分，

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由于大量的健康测试和人们对性传播疾病的高度认识，北美在市场上占据主导地位。未来的市场趋势。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。

医疗保健报告的关键链接：-

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https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-patient-blood-management-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-robotic-surgery-for-cervical-cancer-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nuclear-factor-kappa-light-chain-enhancer-of-activated-b-cells-nf-kb-inhibitors-market

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