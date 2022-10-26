在到 2029 年的预测期内，医疗信息软件市场预计将以 11.3% 的复合年增长率增长

医疗信息交换市场的开发是为了使医生、医疗保健提供者和其他医疗机构能够安全、快速地以电子方式传输患者医疗信息。医疗保健专业人员可以通过健康信息交换 (HIE) 跨电子设备共享和访问患者的医疗信息。它还有助于检索临床数据，以提供快速、有效、安全、高效和以患者为中心的治疗。它还促进与护士、药剂师、医生和其他医疗保健提供者等医疗保健利益相关者的协作，并减少耗时的管理任务。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年价值226 亿美元的健康信息软件市场到 2029 年将达到 532.2 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内以 11.3% 的复合年增长率增长。价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景。数据桥市场市场研究团队选择的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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在健康信息软件市场运营的一些主要参与者是：

通用电气（美国）

光束（美国）

煽动（美国）

数据传输解决方案（美国）

媒体门户有限责任公司。 （诺斯）

西拉塞特（美国）

AXIOM 系统（美国）

arcadia.io（美国）

开放文本公司（加拿大）

新闻（美国）

Orion Health Group of Companies（新西兰）

NXGN, LLC 的管理。 （我们）

联合健康集团 (UE)

eClinicalWorks (UE)

赛纳公司（美国）

Allscripts Healthcare, LLC（美国）

健康催化剂（美国）

Intersystems 公司（美国）

史诗系统公司（美国）

医疗（美国）

健康信息软件市场动态

导体

心血管

疾病的增加 由于人口老龄化的快速增长，癌症、糖尿病和心血管疾病等慢性疾病呈上升趋势。 因此，医疗保健领域的这些因素和技术发展积累了对诊断和治疗设备和解决方案的需求。 此外，此类设备的使用增加了对医疗信息管理的需求，以尽可能地利用数据进行疾病诊断，这增加了健康信息软件市场的规模。 此外，由于致命疾病的流行，目标市场正在扩大。

由于健康信息软件最近在医院和医疗机构中大受欢迎，预计全球

健康信息软件市场将在 2022 年至 2029 年期间出现显着增长。目标市场增长前景扩大的主要原因之一是快餐消费增加引起的压力生活方式，这增加了全球生活方式障碍的患病率。

提高

对健康信息交换系统的访问意识 通过健康信息的交换，医院和医生的临床医疗记录的高性能成为可能，从而能够快速、可靠和成功地检索患者。 定期共享患者数据有助于做出明智的治疗决策、减少重复检测、提高诊断率并减少再入院和处方错误。 健康信息交换还使用来自不同提供者的临床数据、公共卫生统计数据以及来自不同提供者和支付者的支出和活动数据。

机会 由于越来越多地采用先进的医疗保健技术、医疗保健公司采用该软件以整合新的先进技术以及对提高效率的需求不断增长，医疗保健信息软件市场将在预测期内看到许多增长机会。

有关市场分析的更多信息，请查看研究报告摘要@：

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全球健康信息软件市场范围

健康信息软件市场根据实施方式和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长让您可以分析行业内的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别市场的主要应用。

部署方式

基于网络的

在网站上

基于云的

终端用户

医院

诊断中心

学术的

科研院所

医疗信息软件市场的区域分析/见解

分析了医疗保健信息软件市场，并按国家、部署模式和最终用户提供了市场规模前景和趋势，如上所述。医疗信息软件市场报告中包括的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、

由于对医疗保健的投资增加和各种政府政策的引入，北美正在主导医疗保健信息软件市场，从而增加了该地区医疗保健数字技术的高度采用。由于医疗保健支出的增加和政府计划的扩大，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现最高增长率，这预计将推动对区域市场的需求。

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报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上下游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家/地区市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国家关税和贸易路线的影响在提供国家预测数据分析时被考虑在内。

医疗保健报告的关键链接：-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-wnt-signaling-pathway-inhibitors-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vaccine-production-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-skin-microbiome-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-antimicrobials-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-durable-medical-equipment-market

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