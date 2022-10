Paessler 通过物联网和 IT 监控帮助公司监控和优化资源 – Data Bridge Market Research 的见解

德国纽伦堡2022 年 10 月 26 日/美通社/ — Data Bridge Market Research 对 Paessler 公司进行了广泛分析,包括对其历史和里程碑的见解、增长分析、市场占有率、机遇和驱动因素。

Paessler 为 IT、OT 和 IoT 基础设施提供全面的监控软件,以帮助客户推动组织的启动、运行和优化,同时保持一切都非常简单。从一开始,该公司就寻求通过建立更牢固关系的技术让世界变得更美好。市场参与者必须更有弹性、准备和灵活地适应;因此,他们需要一个值得信赖的技术和监控合作伙伴来引导他们前进并支持他们事半功倍。

Paessler 总部位于德国纽伦堡,是一家 IT 监控公司,拥有来自超过 25 个国家/地区的 300 多名员工。该公司在美国和马来西亚设有分支机构,在全球拥有约 4,000 个合作伙伴。每个行业都面临着独特的社会、经济、环境和技术挑战。为了解决这个问题,Paessler 认为监控在最大限度地减少人们对资源的消耗方面起着至关重要的作用。

Paessler使用其 PRTG 网络监控软件与财富 100 强公司在纽伦堡和全球市场的旅程

Paessler 由Dirk Paessler于 1997 年在纽伦堡大都市区创立。这个市场巨头现在出现在许多国际市场上,全球 70% 的财富 100 强公司使用 Paessler PRTG。探索 Paessler 的旅程:

1997-2001:

车库阶段:一个学生,一个愿景,一个“车库”——一个经典的 90 年代创业公司的组成部分。

2001-2003:

创始阶段:随着对性能监控软件的需求出现,Paessler 成功地发明了 PRTG 监控解决方案。

2003-2007:

公司名称:与网络专家和开发人员一起,Paessler GmbH 于 2025 年更名为 Paessler AG,以使员工更容易参与业务。

2007-2011 年:

软件整合: Paessler 将 PRTG Traffic Grapher 和 IPCheck Server Monitor 合并为一个解决方案,并生成了 PRTG Network Monitor。

2011-2016:

国际覆盖范围: Paessler 成为全球参与者,在 7 个国家/地区有 2 次搬迁,130 名新员工,5 年内客户超过 200,000 名。

2017-2018:

追求创新:经过 20 年的卓有成效,Paessler 进入了新的领域并扩大了影响力。

2019-2020:

新产品和解决方案: Paessler 为制造、医疗保健和其他领域成功推出了 PRTG Enterprise Monitor 和行业解决方案。

2020年至今

2030 年目标:作为一家监测公司,Paessler 承担了责任,并设定了减少人类对资源消耗的目标。监控数据将帮助客户节省资源,优化他们的 OT、IT 和 IoT 基础设施,并减少能源消耗或排放。

Paessler 在 IT、OT 和物联网方面的专业知识更多

Paessler 被公认为是监控数据的领先者,也是 IT、OT 和 IoT 监控领域的领导者,拥有超过 500,000 名PRTG Network Monitor、PRTG Enterprise Monitor 和 PRTG Hosted Monitor 用户。

Paessler 提供的产品和服务可帮助各行各业的公司监控一切并最终优化其资源。这就是 Paessler 的产品提供以下好处的方式:

PRTG Network Monitor: PRTG Network Monitor 是一款功能强大且易于使用的解决方案,适用于所有企业规模。它监控 IT 基础架构中的所有设备、系统、应用程序和流量。

PRTG 企业监控: Paessler 用于超大型基础设施的产品监控广泛的 IT 环境中的所有系统、设备、流量和应用程序,其中包括多个位置的数千个系统和设备。它通过功能强大且易于使用的解决方案帮助最大限度地减少项目工作量,该解决方案使监控保持简单,同时确保清晰度、性能和可用性。

PRTG Hosted Monitor: PRTG Hosted Monitor 是由 Paessler 托管的一体化 SaaS 监控解决方案。它的设置快速而直接,无需专用硬件。根据需要的传感器数量,该工具按年或按月支付。

用于物联网监控的 Paessler 解决方案: Paessler 将物联网传感器技术与其监控解决方案相结合,以支持企业将其流程数字化。在物联网监控方面,Paessler 还专注于通过自动远程监控改变手动收集数据。

Paessler 通过其产品和服务证明对各种公司有益,从而降低资源消耗

Paessler 的高效产品、服务和解决方案已经使各种规模的公司更容易以更少的监控提供更多服务。事实上,全球 70% 的财富 100 强公司使用 PRTG 来提高生产力和效率。Paessler 还成功帮助其客户减少资源消耗,例如:

Engie Solutions : ENGIE Solutions 使用 PRTG Enterprise Monitor 监控资源消耗

Rexroth Bosch Group: PRTG 帮助 Bosch Rexroth 在提高生产力的同时减少二氧化碳排放

Aquafin : Aquafin 使用 PRTG 保持基础设施清洁

肯尼迪工业公司: 肯尼迪工业公司通过 PRTG 帮助保持社区的安全和运营

Paessler 与合作伙伴和客户一起应对资源效率和可持续性方面的关键挑战

Paessler 高度关注可持续性和资源节约。因此,该公司在过去几年中坚定不移地继续并扩大了在该领域的活动。例如:

2016 年 – PHQ 由绿色电力驱动

2017 年 –所有商务旅行的二氧化碳补偿

2019 年 – PHQ 屋顶 100 kWp 太阳能供电系统

2020 年 – Paessler 在补偿的帮助下实现了二氧化碳中和

2022 年 – CO₂ 中性甚至 CO₂ 负

要获得详细的见解,请访问https://www.paessler.com/company/about-us/reduce-consumption-of-resources

Paessler 为提升其市场影响力而采取的战略决策

2022 年5 月:Paessler 分别在菲律宾和印度尼西亚任命 了 新 的 分销 合作伙伴 IPSYSTEMS 和 PT LIMA DUA SATU TEKNOLOGI INDONESIA ,以帮助发展其合作伙伴生态系统。这些合作伙伴关系将确保亚太地区大型企业客户的 IT 基础设施的性能、可用​​性和安全性。

2022 年1 月:Paessler 宣布扩展 PRTG Hosted Monitor,它专门为基于云的监控领域的 IT 专业人员提供广泛的服务。该新产品基于 Paessler 现有的 PRTG 网络监视器,但由 Paessler 在云中托管,这使得该解决方案对托管服务提供商 (MSP) 尤其具有吸引力。

2022 年5 月:Paessler 和 Rittal 在 Paessler Uptime Alliance 计划的背景下结合了他们的 Paessler PRTG 和 Rittal CMC III 监控解决方案,以简化 IT 和 OT 的概述。这将帮助用户在一个强大的工具和可单独配置的仪表板、IT 和数据中心 OT 的中央仪表板或基于服务的管理概览中即时查看其 IT 和 OT 的情况

2022 年 6 月:Paessler 宣布对其北美领导团队进行 两项任命。 Paessler 的新北美领导层有望成为最佳的技术和销售经验,从而使该组织及其直接和渠道客户受益。它还有望帮助管理 IT、OT、IoT 和 IIoT 环境的快速增长和高需求,以及客户因全球大流行而面临的更多机遇和挑战。

2021年 4 月 : Paessler在其 2021 年合作伙伴计划指南中获得了 The Channel Company 旗下品牌 CRN® 的认可。 之所以选择 Paessler 的合作伙伴计划,是因为该公司为合作伙伴制作了垂直特定的销售培训材料,以改进医疗保健、教育和工业 IT 市场的销售策略。

Paessler 为其客户提供解决方案

Paessler 帮助西马克集团实现钢铁生产的数字化。SMS group GmbH 使用 PRTG Enterprise Monitor 来监控性能和可靠性。它还有助于识别和消除钢铁生产厂建设、测试和启动过程中的薄弱环节,从而优化其生产线的质量。

Somnitec AG 通过 PRTG 提供瑞士 IT 精度。在 CORP-IT 的 PRTG 专家的帮助下,Somnitec AG 建立了全面的监控,以最大限度地提高其客户 IT 系统的一致性。

借助 PRTG 网络监视器,SE3 找到了一种解决方案,可以在单个系统中查看所有工业和通信组件。SE3 使用 PRTG 作为监测废水处理的解决方案

LUMC 在 PRTG 的帮助下监控其所有 IT 系统。LUMC 之所以选择该工具,是因为它拥有大量用户、监控医疗设备的能力和灵活性。LUMC 中有大约 20 台服务器使用 PRTG,并且有 1,000 台服务器在 PRTG 中运行

CowManager 24/7 全天候监控奶牛场中的每一头奶牛,为了有效地做到这一点,CowManager 使用 PRTG,它有助于查看奶牛在做什么以及它们的动作是否仍然被认为是健康的。Paessler 还为拥有 20,000 多头奶牛的大型农场提供监控。

Foxtons 求助于 PRTG Network Monitor 以获得更好的监控清晰度。在体验了该解决方案的好处后,Foxtons 注册了永久许可,并很快将其使用扩展到组织的更多领域,以涵盖所有关键平台。

PRTG Network Monitor 为 Acurus 提供实时监控和网络管理。凭借其细化的权限政策,PRTG 帮助 Acurus 为其客户提供监控服务,并确保他们的安全和隐私。

Carbon Drawdown Initiative 使用 PRTG Hosted Monitor 监控与二氧化碳封存相关的地面数据。该解决方案通过显示来自连接传感器的土壤和天气数据,很好地概述了土壤中的反应和产物。它还包括从其他测量系统传输的数据和实验室数据。

Paessler 的一些全球合作伙伴:

Acronis: MSP 云安全平台

AWS: 云服务

轴心: 闭路电视/安全

barramundi: 统一端点管理

检查点: 网络安全

思科: 网络解决方案

公司 IT: SLA 报告

LoRa: LPWAN 解决方案

Men&Mice: DDI – DNS / DHCP / IPAM

Plixer: 流量监控

长期目标

自 2020 年以来,Paessler 已经完全实现了二氧化碳中和,并设定了在不久的将来(可能到 2025 年)实现对气候有利的目标。Paessler 的核心使命是通过确保最大生产力来授权技术团队管理其基础设施。该公司还积极开发解决方案以维持数字化转型战略和物联网。

在未来几年,Paessler 肯定会成为客户监控一切的选择。Paessler 的目标是在所有 3 个战略市场领域设定目标:IT 监控、工业物联网监控和商业物联网监控。

关于帕斯勒

Paessler AG(纽伦堡)享有盛誉,已成为各种规模的公司(从小型到中型到大型企业)的 IT 监控领导者。Paessler 在全球拥有 4,000 多个合作伙伴,有效地扩展了其服务。

1997 年,Paessler 通过引入 PRTG Network Monitor 改变了 IT 监控。170 多个国家/地区的 300,000 多名 IT 管理员依靠 Paessler PRTG 来监控他们的设备、关键业务系统和网络基础设施。PRTG 24×7 全天候监控 IT 基础架构,并帮助 IT 专业人员在问题影响用户之前解决问题。

欲了解更多信息,请通过https://www.paessler.com/contact与 Paessler 联系

