到 2029 年，液体活检市场将达到 113.2 亿美元、规模、份额、行业增长率、需求和预测收入

由 Data Bridge 市场研究数据库进行的 350 页的定性研究,标题为“ 液体活检市场”超过 100 个市场数据表、饼图、图形和数字分布在易于理解的页面和详细分析中。在制作液体活检市场文件时,采用了最佳实践模型和研究方法进行绝对市场分析。这是一份内容丰富且精通的报告,重点介绍了一级和二级市场驱动因素、市场份额、主要细分市场和地理分析。使用集成方法与最新技术相结合来创建此业务报告使其首屈一指。有了这份报告,您就可以确保为您的组织提供最合适的新监管环境的完整洞察力和洞察力。

借助液体活检市场调查的获奖报告中提供的市场信息,国际业务很容易获得全球视野。定性分析包括焦点小组和深度访谈,定量分析则进行客户调查和二手数据分析。该业务报告是对液体活检行业的权威研究,解释了什么是市场定义、分类、应用、承诺和全球行业趋势。该市场研究报告是业务战略的一个非常重要的组成部分。一份国际液体活检市场报告被证明是有助于发展业务的可靠方法。

Data Bridge Market Research 分析,液体活检市场预计在预测期内的复合年增长率为 20.78%。这表明 2021 年为 25 亿美元的市场价值到 2029 年将飙升至 113.2 亿美元。“检测试剂盒”在液体活检市场的技术领域占据主导地位,因为它们对检测试剂盒的要求标准购买使其成为经常性费用。数据桥市场研究团队准备的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

涵盖的市场参与者:

Hoffmann-La Roche Ltd.(瑞士)、Myriad Genetics, Inc.(美国)、QIAGEN(荷兰)、Thermo Fisher Scientific, Inc.(美国)、Guardant Health, Inc.(美国)。)、MDxHealth SA(比利时) )、Exact Sciences Corporation (美国)、Illumina Inc. (美国)、Sysmex Inostics (美国)、Bio-Rad Laboratories, Inc. (美国)。)、Biocept, Inc. (美国)、NeoGenomics, Inc. (美国) , ANGLE plc (英国)), Menarini-Silicon Biosystems (意大利), Vortex Biosciences, Inc. (美国), Exosome Diagnostics, Inc. (美国), Agena Bioscience, Inc. (美国), MedGenome Inc. (美国) )、Epigenomics AG(德国)和 Personal Genome Diagnostics, Inc.(美国)

液体活检市场动态

司机

技术进步增加

对先进诊断设备的需求不断增加,加上发展中经济体研究实验室数量的增加,正在推动市场的增长。此外,全球血癌发病率的上升正在为市场增长铺平道路。

研发能力。

增加研究和技能开发支出,特别是在与医疗器械和设备相关的发达和发展中经济体,将创造更有利可图的市场增长机会。制药和生物制药国家正在进行的将先进技术整合到医疗设施中的研发竞赛也推动了市场的增长。

政府对卫生基础设施的投资

增加来自联邦政府的资金将提高市场的增长率。此外,由公共和私人参与者推动的医疗保健行业的增长和扩张 ,尤其是在发展中经济体,将创造利润丰厚的市场增长机会。此外,研究活动保证的高投资回报也将有利于市场。

此外,政府宣传意识的举措,特别是在发展中经济体,提高了个人可支配收入水平,在医院引入了技术驱动的产品,增加了对开发先进医疗产品和设备的投资以及对非侵入性产品的需求增加。外科手术,积极影响市场的增长率。

机会

此外,针对针对性研究活动的公私资金增加、伴随诊断的重要性日益增加,以及由于全球技术进步而导致的创新和产品开发的兴起,将为参与者扩大盈利机会。 2022 年至 2029 年期间。此外,战略合作数量的增加、互联网普及率的提高、医院和实验室数量的增加、研究人员和科学家对分析仪器的使用增加以及人均支出的增加未来医疗保健将进一步扩大市场增长率。

全球 液体活检市场范围

液体活检市场根据采样类型、产品和服务、循环生物标志物、临床应用、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场,并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力,帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

采样类型

用于血液取样的液体活检

用于尿液和唾液取样的液体活检

其他组织液的取样 液体活检

根据采样类型,全球液体活检市场分为血液采样液体活检、尿液采样液体活检、唾液和其他组织液采样液体活检。

产品与服务

检测试剂盒

仪器和服务

根据产品和服务,液体活检市场分为检测试剂盒、仪器和服务。

循环生物标志物

循环肿瘤细胞

循环肿瘤 DNA (CTDNA)

游离DNA

细胞外囊泡 (EVS)

其他循环生物标志物

基于循环生物标志物,液体活检市场细分为循环肿瘤细胞、循环肿瘤DNA(CTDNA)、游离DNA、细胞外囊泡(EVS)和其他循环生物标志物。

临床应用

早期癌症检测

治疗选择

治疗随访

复发监测

根据临床应用,液体活检市场细分为早期癌症检测、治疗选择、治疗监测和复发监测。

要求

癌症应用

非癌症相关应用

根据应用,液体活检市场分为癌症和非癌症应用。癌症应用细分为肺癌、乳腺癌、结直肠癌、前列腺癌、肝癌和其他癌症。

最终用户

参考实验室

医院和医学实验室

学术和研究中心

其他最终用户

全球液体活检市场目录中涵盖的战略要点:

第 1 章: 简介、全球液体活检市场的基本信息和产品概述

第二章: 液体活检市场 的研究目标和研究范围

第 3 章: 液体活检市场动态——驱动增长因素、颠覆性力量、趋势以及挑战和机遇

第 4 章: 市场因素分析、液体活检市场价值链、PESTEL & PORTER 模型、市场熵、专利/商标分析

第 5 章: 玩家分析;竞争格局、液体活检市场同行组分析、战略组分析、永久映射、BCG 矩阵和公司简介

第 6 章: 按类型、应用程序/垂直或最终用户、其他细分市场可视化市场收入规模

第 7 章:按国家/ 地区评估市场进一步按国家/地区细分

第 8 章: 研究方法论

第 9 章: 数据源

关于这份市场报告的重要事实:-

本研究报告揭示了此业务概况、产品概况、市场份额、供需比率、供应链分析和进出口细节。

行业报告吸引了主要市场参与者支持的不同方法和程序,以做出关键的业务决策。

本研究提出了一些参数,如生产价值、营销策略分析、分销商/商家以及影响因素。

报告中提供了历史和当前数据,根据这些数据进行未来预测并进行行业分析。

报告中提到了进出口细节以及每个地区的消费价值和生产能力。

波特五力分析、价值链分析和 SWOT 分析是用于市场增长分析的一些额外的重要参数。

该报告通过一级和二级研究方法,在行业评估的基础上,为客户提供有关市场的事实和数据。

