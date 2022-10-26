到 2029 年，欧洲医疗物流市场将创下 483.7714 亿美元的最高增长纪录——按规模、份额、新机遇、应用、趋势、关键驱动因素和未来增长前景分析

欧洲医疗物流市场研究报告 包括市场定义、市场细分、关键发展、竞争分析和研究方法。行业报告提供有关行业现状的统计数据，指导对该市场感兴趣的公司和投资者。该市场文件分析了市场状况、增长率、未来趋势、市场驱动因素、市场限制、关键机遇、挑战、市场风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。一份包罗万象的欧洲医疗物流市场报告包括主要参与者和品牌的所有公司概况。

欧洲医疗物流行业的广泛信息和数据可以使用欧洲医疗物流营销报告中的大量信息和数据来熟悉当前和未来的机会，并阐明未来的市场投资。这份可靠的市场报告包含历史数据、当前和未来的市场趋势、环境、技术创新、即将到来的技术以及相关行业的技术进步。市场细分也根据应用、垂直部署模型、最终用户和地理等各种参数进行了详细的细分。

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物流在 医疗保健行业 中用于控制资源的存储、采购和转移方式。在该业务中有效利用物流有助于持续运输来自全国各地的供应商和供应商的药品、设备和系统。医院和诊所，以及临床用品批发商和大型药房零售连锁店，构成了健康产业。

对生物制药的偏好增加，以及公司外包的增加趋势，是预计推动市场增长的主要驱动力。如今，必须通过公司将大量医疗保健物品运送到相当远的距离。这些材料珍贵而精致。温敏药物和生物临床对象市场的发展，加上制药和物流公司的意识不断增强，正在扩大温控医疗物流的范围，这有利于整个医疗物流市场。

Data Bridge Market Research 分析，预计到 2029 年，医疗物流市场价值将达到 483.7714 亿美元，预测期内的复合年增长率为 7.5%。“非冷链”代表了医疗物流市场中最大的技术环节，第三方物流提供的高收益。医疗物流市场报告还涵盖了深入的价格分析、专利分析和技术进步。

在欧洲医疗物流市场运营的一些主要参与者包括德铁信可、德国邮政 DHL 集团、联邦快递、ADAllen Pharma.、Biosensors International Group, Ltd.、Entero Healthcare、CRYOPDP、顺丰速递、Alloga 等。

按地理区域：-

亚太地区：中国、日本、印度和亚太其他地区

欧洲：德国、英国、法国和欧洲其他地区

北美：美国、墨西哥和加拿大

拉丁美洲：巴西和拉丁美洲其他地区

中东和非洲：海湾合作委员会国家以及中东和非洲其他地区

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医疗物流市场动态

本节旨在了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

电子商务领域快速增长

电子商务或电子商务是通过电子网络或在线平台（主要是互联网）购买和销售商品和服务的过程。近年来，亚马逊、Flipkart 和 eBay 等电子商务平台的广泛使用促进了在线产品买卖的大幅增长。这为消费者提供了一个自由购买保健品并根据需要使用的平台。

第三方物流提供的高收益

第三方物流外包从仓储到交付的运营物流，包括提供多项供应链服务，如货运代理、包装、订单履行、库存、拣货和包装、储存和运输。第三方物流提供了广泛的好处，因为它可以帮助企业主更多地关注业务的其他方面，例如产品开发、营销和销售。因此，第三方物流带来的巨大利益成为推动全球医疗物流市场增长的主要因素。

跨境贸易和全球化增长加快

全球化是世界经济、人口和文化的相互依存，通过技术、商品等的跨境贸易联系在一起。今天，该国的大部分经济都严重依赖于各国之间的商品买卖。亚太地区和北美一直是欧洲贸易的主要参与者，贸易量很大，这增加了物流服务提供商对贸易流动更加便捷和快捷的需求。通过这种方式，它正在推动欧洲医疗保健物流市场的增长。

与贸易路线相关的拥堵

随着高速公路和水路交通量和拥堵的增加，货运和运输服务运营商在维持可靠的时刻表方面面临越来越大的挑战。这会影响供应链和依赖卡车的业务，这些业务对公共覆盖和私营区域运营商都越来越重要。此外，道路上的各种事故或海上漏油可能导致意想不到的健康物流限制。最近的 COVID-19 还停止了各种物流业务，对整个供应链运营造成了严重损害。这些因素是欧洲医疗物流市场增长的主要制约因素。

与逆向物流相关的高成本

与各种制造商和服务提供商提供的逆向物流服务相关的成本很高。由于对各种医疗保健相关产品的高需求，逆向物流服务在医疗保健领域非常受欢迎。根据 Thomas Publishing Company 的数据，工业设备的退货率约为 4% 至 8%，而医疗设备的退货率为 8% 至 20%。受退款影响的美国总收入估计在 5200 万美元至 1.06 亿美元之间。

逆向物流服务如此昂贵的原因是决定这些服务价格的几个因素的组合。

与医疗物流中的库存管理有关的问题

库存管理是订购、存储和销售公司产品并保存其记录的过程。这包括原材料、组件和成品的管理以及退回物品的存储和处理。

库存是公司最宝贵的资产。采用库存管理可以提高生产力、降低成本、降低风险、提高客户满意度、降低成本并最大限度地提高资产回报率。然而，对于医疗物流服务提供商而言，库存管理变得相当困难。

倾向于行业数字化

数字化转型是指公司在采用数字技术时所经历的变化。运输和物流极其重视优化、效率、速度和时间已成为一种必然。市场环境的变化和即将到来的新趋势使得交通行业进行数字化转型变得非常重要。医疗保健物流公司使用移动设备来提高敏捷性。此外，移动应用程序可帮助客户随时下订单、处理和跟踪退货。物流行业日益增长的数字化转型正在推动医疗物流市场的增长。

处理退货的劳动力资源不足

整个供应链管理流程涉及分析大量数据和大量退货。由于电子商务行业的快速增长，劳动力需要在正确的时间采取必要的措施。所提供的信息必须得到很好的执行，以提供最佳的结果和服务质量。

欧洲医疗物流市场范围

医疗保健物流市场根据类型、应用、组件、温度类型、物流、物流类型和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

写

不是冷链

新鲜食品的）低温运输系统

在技​​术的基础上，欧洲医疗物流市场分为非冷链和冷链。

成分

硬件

服务

软件

在组件的基础上，欧洲医疗保健物流市场已细分为硬件、软件和服务。

温度类型

周围

冷藏/冷藏

冷冻

低温

根据温度类型，欧洲医疗保健物流市场已细分为常温、冷藏/冷藏、冷冻和低温。

后勤

运输

打包

贮存

其他

在物流的基础上，欧洲医疗保健物流市场已细分为运输、包装、存储等。

物流类型

陆上物流

海运物流

空运物流

合同物流

根据物流类型，欧洲医疗保健物流市场已细分为海运物流、空运物流、陆运物流和合同物流。

要求

药物

散装药物处理程序

疫苗

化学和其他原材料

生物材料和器官

危险负载

其他

在应用的基础上，欧洲的医疗保健物流市场被细分为药品、散装药物处理机、疫苗、化学品和其他原材料、生物材料和器官、危险货物等。

最终用户

生物制药公司

医院和诊所

科研院所

其他

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欧洲医疗物流市场的市场机会、市场风险和市场概况是什么？

谁是欧洲医疗保健物流市场的分销商、贸易商和经销商？ 欧洲医疗物流市场顶级制造商的销售、收入和价格分析是什么？ 欧洲医疗物流市场的供应商面临哪些欧洲医疗物流市场机遇和威胁？ 推动全球欧洲医疗物流行业的主要因素是什么？ 谁是欧洲医疗物流行业的顶级玩家？ 欧洲医疗物流市场的按类型、应用分列的销售、收入和价格分析是什么？

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