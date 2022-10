到2029年，医疗物流市场规模预计将达到1433.4429亿美元，复合年增长率为7.6%

市场价值的增长归因于应用行业的不断增长以及随之而来的应用需求的增加。国际医疗保健物流市场报告 它还研究和分析重要的行业趋势、市场规模估计和市场份额。此外,该报告在定量和定性方法中考虑了各种市场抑制因素和激励因素,以便用户获得正确的信息。该报告显示了基于商业智能的广泛而全面的市场洞察力。医疗保健物流市场研究文件是获得最适合业务需求的最高质量市场数据的绝佳解决方案。

综合医疗保健物流市场报告回顾了领先的市场参与者、领先的合作、并购以及趋势创新和业务政策。作为一份精通详细的市场文件,它侧重于主要和次要驱动因素、市场份额、可能的销量、主要细分市场和地理分析。该报告可帮助公司快速做出决策,并帮助更好地管理货物贸易,最终促进业务增长。

Data Bridge Market Research 分析, 预计到 2029 年, 医疗物流市场 价值将达到 1433.4429 亿美元,预测期内的复合年增长率为 7.6%。“无冷链”代表了医疗物流市场中最大的技术部分,因为它需要的资本投资要少得多。医疗物流市场报告还涵盖了深入的价格分析、专利分析和技术进步。

市场概况:-

医疗保健包括通过结束、预防、治疗、恢复或修复人们的感染、疾病、伤害和其他身体和精神障碍来维持或改善幸福感。医疗保健是在健康相关领域的健身专家的帮助下进行的。牙科、药学、护理学、 听力学 、医学、 验光 、产科、心理学、身体和职业治疗,以及各种健康专业都是医疗保健的补充。

物流是指管理资源如何获取、存储和运输到最终目的地的一般程序。它包括找出潜在的分销商和供应商并处理他们的有效性和可访问性。因此,医疗保健物流是医疗和手术用品、药品、临床设备和设备以及支持医生、护士和各种医疗保健专家所需的其他产品的物流。

X2 Group, Emerald Freight Express, TOTAL QUALITY LOGISTICS LLC, Cavalier Logistics Management II, Inc., AmerisourceBergen Corporation, Agility, Air Canada, CEVA Logistics, DB Schenker, Deutsche Post DHL Group, FedEx, Burris Logistics, OIA Global, United Parcel Service of America, Inc, VersaCold Logistics Services, Abbott, ADAllen Pharma, Biosensors International Group, Ltd., Entero Healthcare, CRYOPDP, SF Express, Alloga, KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED, Transplace, Penske Corporation, Inc, AGRO Merchants Group, pci Pharma Services , NIPPON EXPRESS CO., LTD., Nichirei CORPORATION, INGRAM MICRO SERVICES, CH Robinson Worldwide, Inc., Yusen LOGISTICS CO., LTD., BDP INTERNATIONAL

全球医疗保健物流市场的以下主要驱动因素的亮点

最近的发展

2022 年 12 月,全球最大的快递运输公司联邦快递完成了其位于迈阿密国际机场的航空货运枢纽的重大扩建。此次扩张将增加公司美洲门户网站的容量和能力,该门户网站将美国和加拿大与拉丁美洲和加勒比地区连接起来。新的合作伙伴关系扩大了公司的客户群。

2022年2月,嘉里物流网络有限公司于2021年英国国际货运协会(BIFA)货运服务大奖中荣获航空货运服务大奖。颁奖典礼昨晚在伦敦举行。这一荣誉奖项有助于提高公司的知名度。

全球医疗保健物流市场目录中涵盖的战略要点:

第 1 章: 简介、全球医疗保健物流市场的基本信息和产品概述

第二章: 医疗物流市场研究目标与研究范围

第 3 章: 医疗物流市场动态——驱动增长因素、颠覆性力量、趋势、挑战和机遇

第 4 章: 市场因素分析、医疗物流市场价值链、PESTEL & PORTER 模型、市场熵、专利/商标分析

第 5 章: 玩家分析;竞争格局、医疗物流市场同行组分析、战略组分析、永续映射、BCG 矩阵和公司简介

第 6 章: 按类型、应用程序/垂直或最终用户、其他细分市场可视化市场收入规模

第 7 章:按国家/ 地区评估市场进一步按国家/地区细分

第 8 章: 研究方法论

第 9 章: 数据源

该报告可以回答以下问题:

谁是医疗物流行业的全球主要参与者?您的经营状况(产能、产量、价格、成本、毛额和收入)如何? 医疗物流有哪些类型和应用?每种类型和应用的市场份额是多少? 医疗物流的原材料和上游制造设备有哪些?医疗物流的制造流程是怎样的? 对医疗物流行业的经济影响及医疗物流行业的发展趋势。 推动全球医疗物流市场的关键因素是什么? 影响医疗保健物流市场增长的主要市场趋势是什么? 医疗保健物流市场对市场增长的挑战是什么? 全球医疗物流行业供应商面临的医疗物流市场机遇和威胁是什么?

