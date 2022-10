到 2029 年，目的地健康旅游市场将达到 12166.3 亿美元，复合年增长率达到 39.9%

医疗旅游市场顶级报告中突出显示的市场信息 它不仅可以帮助公司做出合理和称职的决策,还可以帮助确定最有利可图的广告、促销、营销和销售策略。该报告将全面的行业分析与准确的评估和预测相结合,共同提供绝对的研究解决方案和行业最清晰的战略决策。本报告根据客户的需求处理国际上的各种市场,包括亚洲、北美、南美和非洲。为了制作全球健康旅游市场研究报告,经验丰富的语言资源团队收集了来自全球各个角落的数据。

一份出色的医疗旅游市场报告在分析市场数据时会考虑收入、成本和毛利率等各种重要因素。本报告考虑了本地、区域和国际层面的几个市场。本报告中显示的市场研究分析和见解对于公司在特定产品的生产、营销、销售和促销方面做出更好的决策和制定更好的战略非常有用。所有这些都有助于扩大您的成功范围。使用先进的工具和技术制作出色的报告使其成为同类产品中的佼佼者。通过准确了解客户需求,

Data Bridge Market Research 分析,预计到 2029 年,全球医疗旅游市场价值将达到 12166.3 亿美元,预测期内复合年增长率为 39.9%。全球运输是健康旅游市场中最大的服务领域。全球交通为医疗旅游的消费者提供了基础设施和重要需求。

市场计划:-

健康旅游是健康产业的改良版,主要关注跨国旅行的患者对复杂医疗和手术的需求。来自世界各地的患者都需要医疗旅游,特别是因为与发达国家相比,发展中国家的低成本医疗非常昂贵。来自不同旅游部门和地方政府的低成本医疗服务和治疗的可及性是全球健康旅游市场不断增长的重要因素。

健康旅游一般是指医疗患者根据患者原籍国医院医生的要求和推荐,前往国际边境进行复杂的手术和医疗的过程。治疗可能包括医疗服务,例如骨科治疗、癌症治疗、心脏手术、整容手术、生育和生殖治疗、神经外科和不同类型的治疗。医疗旅游是卫生系统的临时版本,为患者提供高质量的医疗和服务。

Apollo Hospitals Enterprise Ltd.、Fortis Healthcare、KPJ HEALTHCARE BERHAD、Nippon Telegraph and Telephone East Corporation、首尔国立大学医院、ADITYA BIRLA HEALTH SERVICES LTD.、Samitivej PCL、BARBADOSIVF.COM、BB Healthcare Solutions、UZ LEUVEN、Berkalp Co- Limited , MEDIC ABROAD, AMERICAN MEDICAL CARE, MEDICINE PARK UNITED KINGDOM, Galenia Hospital, ABC Medical Center, Medica Sur, AMTA Health, Allen Medical International 和 Med Tourism Co, LLC 等。

最近的发展

2019 年 3 月,Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 宣布获得 2019 年 Times Health Icons Awards 的五个类别奖项。该奖项帮助公司推动其品牌价值在市场上的增长并吸引新客户,从而将业务扩展到各个城市和国家。

2021 年 10 月,UZ LEUVEN 在不同地点开设了新冠病毒检测中心,尤其是针对旅行者。这有助于公司接触到新的消费者并扩大业务,尤其是在由 GP Khobra 协会组织的安大略冰球联赛期间。

健康旅游市场的中心目标:

医疗旅游市场中的每家公司都有目标,但这份市场研究报告侧重于关键目标,以便您分析竞争、未来市场、新产品以及可以成倍增加其销售量的信息数据。

健康旅游市场规模和增长率因素。

未来健康旅游市场的重要变化。

市场上的主要世界竞争对手。

健康旅游市场的范围和产品前景。

具有未来增长潜力的发展中地区。

市场面临的严峻挑战和风险。

全球健康旅游主要制造商的销售统计和概况。

全球健康旅游市场的以下主要驱动因素的亮点

业务描述

对公司运营和业务部门的详细描述。

企业战略

分析师对公司业务战略的总结。

公司历史

与公司相关的关键事件的进展

主要产品和服务

公司主要产品、服务和品牌的列表。

主要竞争对手

公司主要竞争对手的名单。

重要地点和分支机构

关键地点和公司子公司的列表和联系方式。

过去5年的详细财务比率

最新的财务比率来自公司发布的具有 5 年历史的年度财务报表。

研究的国家:

北美 (阿根廷、巴西、加拿大、智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁、美国、美国其他地区) 欧洲 (奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、波兰、俄罗斯、西班牙、瑞典、瑞士、英国、欧洲其他地区) 中东和非洲 (埃及、以色列、卡塔尔、沙特阿拉伯、南非、阿拉伯联合酋长国、MEA 其他地区) 亚太地区 (澳大利亚、孟加拉国、中国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、斯里兰卡、泰国、台湾、亚太其他地区)

