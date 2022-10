藻类产品市场趋势、份额、行业规模、增长、需求、机会和到 2029 年的全球预测

海藻产品市场分析报告包括对主要参与者、应用、类型和地区的市场的综合分析。这份全球市场报告揭示了该行业的主要市场动态。它提供有关最新发展、产品发布的深入知识,同时跟踪全球市场行业最近的收购、合并、合资和竞争研究。提供有关规划广告和促销活动的指南。藻类产品营销报告是规划业务目标或目标的重要文件。

获取藻类产品市场报告的独家 PDF 样本副本,以了解完整研究的结构,包括完整的 TOC、表格和数据 @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr= global-algae-products-market&dv

Data Bridge Market Research 分析,在 2022-2029 年的预测期内,全球藻类产品市场将以 7.21% 的复合年增长率增长。

藻类是光合作用、呼出氧气的微生物,可以是单细胞或多细胞的。这些特性有助于藻类消耗 二氧化碳 (CO2) 并收集重要的矿物质、 维生素 和营养物质。该植物将其用作燃料和食物。藻类常见于海带、小球藻和基于海带的藻类产品中。海藻产品含有丰富的蛋白质和必需的氨基酸,有助于增强人体代谢活动,例如酶的形成。

消费者对与欧米茄 3 相关的健康益处的认识不断提高以及对多个行业的覆盖正在推动藻类产品的全球市场。此外,制药行业的高需求、世界人口的增加以及对饲料和食品补充剂的需求不断增长,这些都是对世界藻类产品市场产生积极影响的宏观经济因素。其他因素,包括对用于养殖鱼类的水产饲料的需求不断增长以及对健康食品的需求不断增长,将抑制市场的增长速度。

此外,支持水产养殖研发的政府和私人举措的增加以及消费者对天然成分不断增长的需求将推动藻类产品市场增长的机会。

然而,高昂的生产成本和天气条件对藻类生产的影响将阻碍市场的增长速度。此外,摄入基于藻类的处方药产品,如小球藻、太阳能微藻和螺旋藻,会导致胃肠道和腹部健康问题以及恶心。这一因素将阻碍藻类产品市场的整体增长。此外,发展中国家研发活动的稀缺性和较低的认识将在预测期内对藻类产品市场构成挑战。

涵盖的市场参与者:

Algatech LTD, Euglena Co. Ltd., Algae Systems LLC, Cyanotech Corporation, Cargill, Incorporated, Algenol Biofuels, Bioprocess Algae LLC, Cellana Inc., Earthrise Nutritionals LLC, DuPont, ADM, DSM, BASF SE, EID – Parry (India) Limited、Corbion NV、CP Kelco US, Inc.、BlueBioTech International GmbH、Pond Tech、Heliae Development, LLC 和 SUN CHLORELLA CORP. 等。

概述 执行摘要 藻类产品市场:启动场景 藻类产品——行业市场进入情景 藻类产品市场力量 战略分析 藻类产品——按细分(市场规模:百万美元/十亿美元) 藻类产品市场——行业/细分市场竞争格局 海藻产品市场 – 按国家/地区列出的主要公司名单 公司分析 附录 方法

