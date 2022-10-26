到 2029 年，人类识别市场预计将达到 11.2% 的复合年增长率，份额、规模、价格、增长、需求、统计和细分分析

由 Data Bridge 市场研究数据库进行的 350 页的定性研究，标题为“ 人类识别市场” ，其中包含 100 多个市场数据表、饼图、图形和数字，分布在页面上，易于理解的详细分析。

人类识别市场报告显示了主要竞争对手的列表，并提供了对该行业对影响市场的关键因素的战略分析的见解。收集的信息和数据在交付给最终用户之前由市场专家进行测试和验证。还考虑了对企业当前面临的主要挑战以及企业在该市场运营时可能面临的未来挑战的审查。最好的人体识别报告是由一支技术娴熟且富有创造力的团队经验编写的。它有助于在竞争对手之前获得对不断发展的行业运动的深刻认识。

要获得最高水平的市场知识并熟悉特定市场中的最佳市场机会，人类识别市场研究报告是完美的关键。报告中给出了行业、行业应用和价值链结构的各种定义和细分或分类。该报告的结构是通过社会和舆论研究系统地收集和分析有关个人或组织的信息。该商业文件涵盖与人类识别行业和市场相关的各个领域，并进行了全面的研究和分析。

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据估计，在预测期内，人类识别市场将迅速上升。循证研究的兴起为全球人体识别市场带来了新的增长潜力。人体识别是一个重要的研究课题，因为它是各种法医检查的基础。根据几位生物科学家的说法，人类识别调查适用于生命科学领域。法医实验室在提高调查能力方面面临越来越大的压力。因此，这些实验室正在努力在法医测试和分析方面取得重大进展。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年人类识别市场价值 15 亿美元，预计到 2029 年将达到 35.1 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 11.2%。数据桥市场准备的市场报告研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

涵盖的市场参与者：

Cytiva (美国), PerkinElmer Inc. (美国), BioTek Instruments, Inc. (美国), Tecan Trading AG (瑞士), Abbott (美国), Thermo Fisher Scientific, Inc (美国), BD (美国), Bio-Rad Laboratories, Inc.（美国）、Merck KGaA（德国）、Agilent Technologies, Inc.（美国）、Illumina, Inc.（美国）、General Electric（美国）、Siemens Healthcare GmbH（德国）、Hitachi Ltd.（日本） )、verogen 公司。(CA)、QIAGEN（德国）、Eurofins Scientific（卢森堡）、Ciro Manufacturing Corporation。(美国)、Hamilton Company (美国)、Sorenson Forensics (美国)、INNOGENOMICS TECHNOLOGIES, LLC (美国)、Genex Diagnostics Inc. (美国)、LGC Limited (英国)、NMS Labs (PA)

人体识别市场动态

司机

对 DNA 分析的需求增加将推动市场的增长率

对 DNA 分析的需求增加将抑制人类识别市场的增长率。与此同时，减少 DNA 分析时间和成本的需求不断增加，这将抑制预测期内市场的增长率。

越来越多的政府法医计划举措将在预测期内推动市场的增长率。

越来越多的政府法医计划举措推动了全球人体识别市场的发展。鉴于人体识别在众多行业的潜力、需求和应用，世界各国政府机构都加大了对人体识别市场拓展的支持力度。

此外，犯罪案件数量的增加将成为影响人体识别市场增长的主要因素。与此同时，城市化进程的加快以及制药和生物技术行业技术的兴起是加速人体识别市场增长的驱动因素。此外，生活方式的改变和医疗基础设施支出的增加是主要的市场驱动力，将进一步促进人体识别市场的增长。越来越多地使用实时分析来跟踪数字化转型是人类识别市场增长的关键组成部分，

机会

在预测期内，越来越多的人体识别应用将带来许多市场机会。

此外，在人口贩运预防、刑事调查和医学等领域使用人体识别技术将在预测期内为全球行业创造新的增长潜力。

新兴市场将在预测期内创造新的市场机会。

新兴市场可能在未来几年为市场竞争对手提供相当大的增长潜力。几个亚洲政府也承诺支持人类识别产品和法医调查的开发。

限制/挑战全球人类识别市场

与基因组仪器相关的高成本将阻碍市场的增长率。

然而，与基因组仪器相关的高成本将阻碍人类识别市场的增长速度。

资金匮乏将对市场的增长速度构成重大挑战。

由于缺乏专门用于人体识别市场新发展的资金，预计市场增长将受到阻碍。技术进步需要对研发进行大量投资，这推高了服务成本。

全球人体识别市场范围

人体识别市场根据产品和服务、技术、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

产品与服务

消耗品

服务

仪器

软件

基于产品和服务，人体识别市场分为消耗品、服务、仪器和软件。消耗品部分进一步细分为检测试剂盒和试剂以及实验室化学品。检测试剂盒细分进一步细分为电泳试剂盒、DNA鉴定试剂盒、DNA提取试剂盒、DNA定量试剂盒、基因组DNA纯化试剂盒、快速DNA分析试剂盒等。实验室化学品和试剂部分进一步细分为通用和其他缓冲液。仪器部分进一步细分为热循环仪、实时 PCR 仪器、吸头、试管、试管和附件、旋转过滤器、纯化柱和板等。

技术

毛细管电泳

微流体

聚合酶链式反应 (PCR)

核酸纯化和提取

自动化液体处理

微阵列

下一代测序 (NGS)

快速 DNA 分析

其他

根据技术，人体识别市场分为毛细管电泳、微流体、聚合酶链式反应 (PCR)、核酸纯化和提取、自动化液体处理、微阵列、下一代测序 (NGS)、快速 DNA 分析等.

要求

取证应用

亲子鉴定

其他

在应用的基础上，人体识别市场分为法医应用、亲子鉴定等。法医应用部分进一步细分为犯罪 DNA 数据库、法医 DNA 个案工作、失踪人员调查和灾难受害者识别。其他部分进一步细分为遗传研究、人口研究和其他。

最终用户

法医实验室

研究中心

学术和政府机构

其他

全球人类识别市场 TOC 涵盖的战略要点：

第 1 章： 简介、全球人类识别市场的基本信息和产品概述

第二章： 人体识别市场 的研究目标和研究范围

第 3 章： 人类识别市场动态——驱动增长因素、颠覆性力量、趋势、挑战和机遇

第 4 章： 市场驱动因素分析、人类识别市场价值链、PESTEL & PORTER 模型、市场熵、专利/商标分析

第 5 章： 玩家分析；竞争格局、人类识别市场同行组分析、战略组分析、永久映射、BCG 矩阵和公司简介

第 6 章： 按类型、应用程序/垂直或最终用户、其他细分市场可视化市场收入规模

第 7 章：按国家/ 地区评估市场进一步按国家/地区细分

第 8 章： 研究方法论

第 9 章： 数据源

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关于这份市场报告的重要事实：-