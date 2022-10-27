沥青乳液 市场规模、行业趋势、增长、收入、需求和公司份额、发展战略、历史分析和预测到 2029 年

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全球沥青乳液市场在2021年的价值为14.868亿美元，预计到2029年将达到240574万美元，在2022 – 2029年预测期间的复合年增长率为6.20％。除了市场价值，增长率，市场细分，地理覆盖范围，市场参与者和市场场景之类的市场见解外，数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析，进口/出口分析，定价分析，生产消费分析和气候链情景。亚洲太平洋在市场份额和市场收入方面主导了沥青乳液市场，并将在2022 – 2029年的预测期内继续蓬勃发展。该地区的市场增长归因于建筑行业的高度使用改良的沥青乳液，国内市场的大尺寸以及不断扩大的制造业。

沥青乳液是一种在水中乳化的液体沥青水泥乳液。它由沥青，水和乳化剂组成。乳化剂（也称为表面活性剂）由大分子组成。沥青乳液通常是水中乳液，当应用于石头或土表面时破裂，导致油紧贴石头，水消失。

沥青乳液市场动力学

本节涉及了解市场驱动因素，优势，机会，限制和挑战。所有这些详细讨论如下：

驱动程序

屋面应用的高用法

沥青主要用于屋顶应用中的防水。它也用于沥青饱和毡，滚动屋顶和带状疱疹作为饱和度。沥青木瓦是最便宜的屋顶材料之一，在北美和欧洲的需求量很高。结果，沥青乳液的需求预计会增加，因为它们可以改善屋顶应用中沥青的使用寿命和耐用性。

增加了其他应用的采用

在住宅和商业车道，停车场以及学校和游乐场黑顶上，越来越多地使用了回收的沥青路面（RAP）正在推动市场的增长。它也用作重建高速公路和旧人行道的乳液。此外，对低矮屋顶产品的工业需求不断上升，例如改良的沥青膜，拖把沥青和滚动屋顶的需求正在推动市场前进。石油和天然气行业的需求不断增长也是推动市场增长的因素之一。

此外，诸如对工业现代化，快速城市化以及乳化沥青的越来越多的需求以及对聚合物修饰的沥青的越来越多的因素也有助于市场的积极前景。由于人口的增长，用于防水屋顶的沥青木板的需求很高。此外，沥青是混凝土的更具成本效益和持久的替代品，通常在建筑行业使用。

机会

倡议和投资的增长

政府强调回收计划和对回收沥青的投资（RAP）可用于重建磨损的高速公路表面并修复损坏的道路，这将为2022年至2029年提供有利可图的机会，此外，越来越多在基础设施部门将进一步扩大沥青乳液市场的未来增长。

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竞争格局和 沥青乳液 市场份额分析

沥青乳液 个市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的沥青乳液个市场有关。

在 沥青乳液 市场运营的一些主要参与者是：BASF SE（德国）、Dupont（美国）、SOLVAY（比利时）、3M（美国）、Honeywell International Inc.（美国）、Corporate.Evonik（德国）、Huntsman International LLC（美国）、GCP Applied Technologies Inc.（美国） ) RPM International (美国), Fosroc Inc., (英国), Dow (美国), Saint-Gobain (法国), Arkem S.A. (法国), Ashland Inc (美国), Mapei S.p.A (意大利), , MUHU (中国) , 建筑材料有限公司, (中国), Holcim (瑞士), Nouryon (荷兰), KRATON CORPORATION。 （美国）、英杰维蒂（美国）

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主要细分市场：

根据产品类型和最终用户，对沥青乳液市场进行了细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供宝贵的市场概述和市场见解，以帮助他们做出战略决策，以识别核心市场应用。

产品类型

SBS修饰沥青乳液

sbr修饰沥青乳液

氯普赖橡胶修饰的沥青乳液

天然橡胶修饰的沥青乳液

其他人

最终用户

道路建设和铺路

屋顶

其他人

沥青乳液 市场区域分析/见解

分析了 沥青乳液s 市场，并按上述国家、产品、生产方法和应用提供了市场规模洞察和趋势。

沥青乳液个市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲(MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

研究方法：全球 沥青乳液 市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。该阶段包括通过各种来源和策略获取市场信息或相关数据。它包括检查和计划从过去提前获得的所有数据。它还包括对不同信息源中发现的信息不一致的检查。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、专利分析、定价分析、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息，请垂询我们的行业专家。

报告的完整详细信息，包括事实和数据以及相应的图像和图表 (TOC) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-asphalt-emulsion-market

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