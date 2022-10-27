焊接设备 市场以复合年增长率 %、行业规模、份额、增长、发展趋势和 2029 年预测

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一组熟练的分析师、统计学家、研究专家、预测员和经济学家精心工作，为寻求潜在增长的企业生成 焊接设备 份市场研究报告。该报告的市场参数主要包括最新趋势、市场细分、新市场开放、行业预测、目标市场分析、未来方向、机会识别、战略分析、洞察力和创新。这份市场报告提供了有关合并、扩张、收购、合作伙伴关系和投资的战略分析的知识。一份国际 焊接设备 市场调查报告有助于企业规划生产、产品发布、成本核算、库存、采购和营销策略。

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市场分析和规模

焊接工艺用于制造绝大多数工业产品。因此，全球对执行焊接过程的焊接设备的需求正在增加。然而，新材料在各行业中的使用，需要发展尖端的焊接技术。因此，制造商正专注于开发新的焊接机器和设备，以满足不断增长的需求并满足及时产品开发的需要。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年焊接设备市场价值 310.1 亿美元，预计到 2029 年将达到 451.2 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 4.80%。

市场定义

焊接是一种制造或组装过程，用于连接金属和热塑性塑料等材料。交叉材料的融合将金属或热塑性塑料连接在一起。焊接是一项不断发展的技术。保护金属电弧焊 (SMAW)、气体保护钨极电弧焊 (GTAW)、气体保护金属电弧焊 (GMAW)、药芯焊丝电弧焊 (FCAW) 和埋弧焊都是常见的焊接技术 (SAW)。

最近的发展

林肯电气推出了新的Vantage 441X，这是2021年2月的柴油发动机驱动焊机/发电机的Vantage系列的最新补充。该发电机包括有助于使工作现场焊接保持高峰性能的功能。

2020年12月，林肯电气公司引入了VRTEX OXYFUEL切割功能，通过允许用户与Harris Products Group，Lincoln Electric Company和Cutting Leader合作进行焊接和切割结合焊接和切割。</li > 领先的机器人和机器人系统公司

Esab和Yaskawa在2020年11月宣布了一项全球合作协议，共同开发和销售了一系列名为Xcellerator的预设计的机器人焊接系统。 Yaskawa将设计和构建Xcellerator系统，ESAB将通过其全球分销网络出售。

这份 焊接设备 市场报告详细介绍了新近发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关 焊接设备 个市场联系人数据桥市场研究的更多信息，以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

焊接设备 市场研究报告中提到的主要参与者是：

Doosan Corporation（韩国）、Amada（印度）Pvt. Ltd（印度）、Makino（日本）、JTEKT Corporation（日本）、Georg Fischer Ltd（瑞士）、Komatsu NTC（日本）、Okuma Corporation（日本）、HYUNDAI WIA CORP（韩国）、CHIRON Group SE（德国）、 MAG IAS Gmbh（德国）、Haas Automation, Inc（美国）、GROB-WERKE GmbH & CO.KG（德国）、SPINNER machine tool factory GmbH（德国）、YAMAZAKI Mazak Corporation（日本）、DMG MORI（德国）

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焊接设备 市场细分：

焊接设备市场根据工艺类型、材料类型、自动化类型、最终用户和应用进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

工艺类型

弧焊

钎焊

锻焊

气焊

电阻焊

焊材

其他

材料类型

金属焊接

玻璃焊接

塑料焊接

其他

自动化类型

自动的

半自动

手动的

应用

住宅

商业的

工业的

最终用户

石油和天然气

汽车

航空与造船

力量

化学品

矿业

建造

其他

全球焊接设备市场动态

驱动程序

各种最终用户行业的需求不断增长

各行业对焊接设备不断增长的需求是全球焊接设备市场的主要推动力。建筑、造船、航空航天和铁路等行业需要制造业务，这有助于市场增长。此外，新兴经济体中产阶级收入的增加正在推动汽车的快速增长。他们经常采用电阻点焊和缝焊、旋转摩擦焊等焊接工艺。

世界各地不断增长的基础设施发展

全球基础设施开发项目的显着增加，特别是随着各国专注于扩大可再生能源产能，正在推动对风力涡轮机安装等服务的需求。在预测期内，预计这一趋势将有利于熔断设备的需求。此外，越来越多的厚金属零件和先进高强度钢的使用，以及建筑和制造业项目范围和规模的扩大，预计将推动对更先进设备的需求。在预测期内，预计这将推动对焊接设备的需求。

机会

另一方面，可再生能源产能的扩大以及基础设施改善的普遍存在，将进一步推动各种机会，从而导致预测期内焊接设备市场的增长。

约束

由于制造工艺复杂，焊接设备、配件和耗材的成本也很高。对于商业和住宅客户来说，一些焊接技术，如激光和等离子焊接，非常昂贵。客户在购买此设备时会考虑灵敏度、选择性、稳定性、成本和便携性。例如，基于激光和等离子技术的焊接机比弧焊机更昂贵，但在精度和可靠性方面却要优越得多。这种口径的高端技术被选择用于医疗、电子和航空航天行业的高端应用。市场受到这些高成本的阻碍。

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研究方法：全球 焊接设备 市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息，请垂询我们的行业专家。

目录

第 1 部分：执行摘要

第 02 部分：报告范围

第 03：研究方法论

第 04 部分：市场格局

第 05：管道分析

第 6 部分：市场规模

第 07：五力分析

第 08：市场细分

第 09 部分：客户景观

第 10 部分：区域景观

第 11 部分：决策框架

第 12 部分：驱动因素和挑战

第 13 部分：市场趋势

第 14 部分：供应商格局

第 15 部分：供应商分析

第 16 部分：附录

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可定制：全球 焊接设备 市场

Data Bridge Market Research 在咨询和高级形成性研究方面处于领先地位。我们很自豪能够为现有和新客户提供符合他们目标的数据和分析服务。报告可定制包括生产成本分析、贸易路线分析、目标品牌价格趋势分析了解市场其他国家（索取国家名单）、进出口和灰色区域结果数据、文献回顾、消费者分析和产品基础分析。目标竞争对手的市场分析可以从基于技术的分析到市场组合策略进行分析。我们可以添加尽可能多的竞争对手，您需要以您正在寻找的格式和数据样式提供数据。我们的分析师团队还可以为您提供原始原始 excel 文件数据透视表 (Factbook) 中的数据，或者可以帮助您根据报告中可用的数据集创建演示文稿。

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