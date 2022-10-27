到 2029 年的数字宠物护理产品和服务市场细分、机会、规模、增长、需求、发展、预测、研究、业务、分享、趋势和分析研究报告

宠物护理市场主要由宠物食品和宠物保健组成。宠物主人越来越多地使用高品质的食物和创新的美容产品来照顾他们的家畜。由于不断变化的数字化，数字宠物护理产品和服务的市场规模正在显着扩大。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年数字宠物护理产品和服务市场规模为 726.8 亿美元，到 2029 年将飙升至 1480.4 亿美元，预计 2022 年至 2029 年期间的复合年增长率为 9.3%。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察，数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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在数字宠物护理产品和服务市场上运营的一些主要参与者是：

宠物计划有限公司（英国）

哈特维尔集团公司 （美国）

Petfirst Healthcare LLC (EE. UU.)

Anicom Holdings Inc.（日本）

RSA（英国）

热线（英国）

全国建筑协会（美国）

Trupanion（美国）

宠物健康公司 （美国）

巴别塔树皮（美国）

班菲尔德兽医医院（美国）

Chewy, Inc. (EE. UU.)

Costco Wholesale Corporation (EE. UU.)

Hill’s Pet Nutrition, Inc. (EE. UU.)

数字宠物护理产品和服务的市场动态

导体

对远程医疗技术的需求不断增长

另一个推动市场扩张的重要因素。 推动数字宠物护理产品和服务市场的主要因素包括宠物支出增加，尤其是宠物食品，宠物食品中大量生产的有机成分成分的变化增加，以及高科技项圈的日益普及。这有助于跟踪宠物的心率。

宠物收养率上升

所有地区宠物收养率的上升以及人均宠物支出的增加也推动了对豪华宠物护理产品和服务的需求。 此外，发展中国家城市化进程的迅速加快是宠物护理行业的主要推动力。

老年人口增加

Les taux de prévalence croissants de Troubles du mode de vie comme le diabète et l’obésité, l’augmentation des dépenses de santé et l’industrie du diagnostic en pleine croissance stimulent l’expansion des produits et services numériques de soins pour animaux de compagnie世界各地的。 此外，不断增长的老年人口、对实验室自动化的需求不断增长以及对预防性医疗保健意识的增强，正在推动数字宠物护理产品和服务市场的发展。

机会

增加研发活动的数量

此外，由于对天然和无谷物产品的日益重视、新兴市场宠物食品支出的增加以及宠物护理技术的进步，数字宠物护理产品和服务市场将出现新的增长机会。在预测期内。从 2022 年到 2029 年。

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数字宠物护理产品和服务的全球市场范围

数字宠物护理产品和服务市场根据产品、类型、动物、来源和最终用户进行细分。 这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长最薄弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察，帮助他们做出战略决策以识别市场领先的应用程序。

产品

虚拟围栏、智能喂食器和饮水器、智能沙箱

智能玩具

专注于宠物的多产品智能产品营销人员

讲道

你欺骗

我亲吻

其他数码宠物用品

动物

小狗

会谈

阿维斯

佩斯

马匹

锐化

宠物食品

宠物护理产品

服务优势

富恩特

原始动物

草本植物

合成的

数字宠物护理产品和服务区域分析/市场概述

如上所述，分析了数字宠物护理产品和服务市场，并按国家、产品、类型、动物、来源和最终用户提供了有关市场规模的信息和趋势。 数字宠物美容产品和服务市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国。 , 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 其他亚太地区 (APAC) 亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列,

由于越来越多地采用有助于追踪宠物心率的高科技项圈以及美国地区宠物护理产品支出的增加，北美在数字宠物护理产品和服务市场上占据主导地位。 由于该地区不断提高的移动意识和适应性、精通技术的所有者以及对在线购物的强烈偏好，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内实现最高增长率。

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报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场和监管变化的个别因素。 上下游价值链分析、技术趋势、五力分析、案例研究等数据点。是用于预测每个国家/地区市场情景的一些指标。 此外，在提供预测数据分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争所带来的挑战、国内费率的影响以及贸易路线。

顶级医疗保健报告链接：

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https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lasik-eye-surgery-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-intracranial-hemorrhage-diagnosis-and-treatment-market

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