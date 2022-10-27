胃肠道非处方药市场、竞争格局增长、规模、需求、发展、供应链、趋势、份额和预测

胃肠道非处方 药市场预计 在 2021 年至 2028 年的预测期内体验市场增长。Data Bridge Market Research 分析，在上述研究预测期内，市场的复合年增长率为 7.20%。胃肠道疾病或病症的患病率增加，全球研发活动增加，以促进非处方药的供应。然而，胃肠道疾病自我诊断技术的进步以及非处方药的易得性和成本效益也在推动市场增长。还，发达国家和发展中国家对非处方药的需求不断增长以及胃肠道疾病患者的增加为市场增长提供了机会。但是，有时，药物不良反应、药物知识不足以及对非处方药批准和上市的严格监管指南可能会阻碍非处方药消化道药物的全球市场。

Gastrointestinal OTC 无需处方即可购买，即任何人都可以购买该药。在全球范围内，一半的人口患有某种胃肠道疾病，许多人使用非处方 (OTC) 药物来治疗轻微的胃肠道问题。此外，非处方药是任何类型的胃肠道疾病或病症的一线治疗，例如胃灼热、胃食管反流病 (GERD) 等。

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非处方药胃肠道药物市场的主要参与者是 Mylan NV Sandoz AG、强生服务公司、Sun Pharmaceuticals Industries Limited、Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.、Zydus Cadila、赛诺菲、拜耳公司、辉瑞公司、雅培、卢平、 GlaxoSmithKline Plc.、Prestige Brands, Inc.、Procter & Gamble、Amneal Pharmaceutical Inc.、Hikma Pharmaceutical PLC、Perrigo Pharmaceutical Plc. 以及其他国内和全球参与者。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

该非处方药市场提供有关市场份额、新发展和产品组合分析、国家和本地市场参与者的影响、新兴收入领域的机会分析、市场法规的变化、产品批准、战略决策的详细信息。、产品发布、地理位置。技术扩展和市场创新。要了解市场情况和分析，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

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全球胃肠道非处方药市场的范围和规模

OTC 胃肠道药物市场根据药物类别、适应症、最终用户和分销渠道进行细分。跨部门增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

根据药物类别，OTC 胃肠道药物市场分为抗酸剂、泻药、止泻药、止吐药等。抗酸剂进一步细分为质子泵抑制剂、H2 阻滞剂、胃酸中和剂等。

根据适应症，OTC胃肠药市场分为胃灼热、腹泻、便秘、胃食管反流病（GERD）、恶心、呕吐、晕车等。

在最终用户的基础上，OTC 胃肠药市场分为医院、专科诊所等。

在分销渠道的基础上，OTC胃肠药市场也细分为直接招标、医院药房、零售药房、网上药房等。

非处方胃肠药市场的国家层面分析

对非处方药市场进行分析，并按国家、药物类别、适应症、最终用户和分销渠道提供有关市场规模的信息，如上所示。非处方药市场报告中涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、北美、巴西、阿根廷、秘鲁、南美其他地区（作为南美的一部分）、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时和俄罗斯。, 意大利, 西班牙, 土耳其, 匈牙利, 立陶宛, 奥地利, 爱尔兰, 挪威, 波兰, 欧洲其他地区, 中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 越南, 亚洲其他地区太平洋、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、以色列、科威特、南非、

在地域估计中，由于存在高昂的医疗费用和优惠的治疗报销政策，北美市场份额最大。由于遗传疾病的增加和先进医疗设施的存在，欧洲占据了第二大市场份额。由于癌症发病率的稳步上升以及对具有成本效益的疗法的需求增加，预计亚太地区将在未来几年占据非处方药胃肠道药物市场的最大市场份额。

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报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及它们因来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，通过提供国家数据的预测分析来考虑销售渠道的影响。

主要医疗保健报告链接：-

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