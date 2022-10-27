在预测期内，家用医疗设备市场预计将达到 349.1726 亿美元

家用医疗设备市场预计 将 在 2021 年至 2028 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，在 2021 年至 2028 年的预测期内，该市场将以 5.50% 的复合年增长率增长。2028 年预计到 2028 年将达到 349.1726 亿美元。全球人口中慢性病患病率的上升和医疗机构部门负担的增加正在加速家用医疗设备市场的增长

家庭医疗设备是指帮助患者在家中提供方便、安全、熟悉和具有成本效益的环境的医疗设备。这些团队有助于减少在医院、诊所和疗养院花费的时间，减少医疗保健费用，缩短康复时间并加快患者康复。

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家用医疗设备市场报告中涵盖的主要参与者是雅培、爱科来公司、Baxter、B. Braun Melsungen AG、ConvaTec Inc.、The Cooper Companies Inc.、DeVilbiss Healthcare LLC、Medical Depot, Inc.、Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA、通用电气、GF HEALTH PRODUCTS, INC.、Hill-Rom Services, Inc.、Invacare Corporation、Johnson & Johnson Services, Inc.、BD、Medtronic、Smith+Nephew、OMRON Corporation、ResMed、Smiths Group plc在其他国家和全球参与者中。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

这份家用医疗设备市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额分析、国家市场参与者的影响。并本地化，分析新兴收入领域的机会，市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、利基和应用领域、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关家用医疗设备市场的更多信息，请联系 Data Bridge Market Research 获取分析师摘要，

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家用医疗器械市场范围和市场规模

家用医疗设备市场根据功能、分销渠道和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

在功能的基础上，家用医疗设备市场细分为治疗设备、患者监护设备以及患者移动辅助和支持设备。治疗设备进一步细分为家庭呼吸治疗设备、家庭静脉注射设备、家庭透析设备和其他家庭治疗设备。家用呼吸治疗设备又细分为持续气道正压通气设备、输氧设备、呼吸机、雾化器和加湿器。持续气道正压通气设备细分为CPAP机、CPAP面罩及相关接口和CPAP配件。供氧设备细分为制氧机、家用液氧容器、氧气插管等家用供氧设备。家用 IV 套件细分为 IV 泵、IV 给药和 IV 配件。家庭透析设备又分为家庭腹膜透析产品和家庭溶血产品。其他家庭治疗设备细分为家庭物理治疗设备、家庭负压伤口治疗设备、家庭矫形器及相关产品、家庭肠内营养产品、家庭自动体外除颤器、家庭肌肉和神经刺激器。患者监护设备进一步细分为血糖监测仪、血压监测仪、动态心电图监测器、峰值流量监测器、呼吸暂停监测器、心率监测器、婴儿监测器、电子温度计和凝血监测器。患者支持和助行设备进一步细分为轮椅、代步车、医疗家具和卫生间安全设备。轮椅又分为手动轮椅和电动轮椅。代步车又细分为助行器、助行器和助行器、拐杖和拐杖、拐杖。医用家具进一步细分为升降椅、医用床、楼梯升降机和医用家具配件。浴室安全设备细分为栏杆、把手和栏杆、淋浴椅、升高的马桶座圈和马桶。峰值流量监测器、呼吸暂停监测器、心率监测器、婴儿监测器、电子温度计和凝血监测器。患者支持和助行设备进一步细分为轮椅、代步车、医疗家具和卫生间安全设备。轮椅又分为手动轮椅和电动轮椅。代步车又细分为助行器、助行器和助行器、拐杖和拐杖、拐杖。医用家具进一步细分为升降椅、医用床、楼梯升降机和医用家具配件。浴室安全设备细分为栏杆、把手和栏杆、淋浴椅、升高的马桶座圈和马桶。峰值流量监测器、呼吸暂停监测器、心率监测器、婴儿监测器、电子温度计和凝血监测器。患者支持和助行设备进一步细分为轮椅、代步车、医疗家具和卫生间安全设备。轮椅又分为手动轮椅和电动轮椅。代步车又细分为助行器、助行器和助行器、拐杖和拐杖、拐杖。医用家具进一步细分为升降椅、医用床、楼梯升降机和医用家具配件。浴室安全设备细分为栏杆、把手和栏杆、淋浴椅、升高的马桶座圈和马桶。心率监测器、婴儿监测器、电子温度计和凝血监测器。患者支持和助行设备进一步细分为轮椅、代步车、医疗家具和卫生间安全设备。轮椅又分为手动轮椅和电动轮椅。代步车又细分为助行器、助行器和助行器、拐杖和拐杖、拐杖。医用家具进一步细分为升降椅、医用床、楼梯升降机和医用家具配件。浴室安全设备细分为栏杆、把手和栏杆、淋浴椅、升高的马桶座圈和马桶。心率监测器、婴儿监测器、电子温度计和凝血监测器。患者支持和助行设备进一步细分为轮椅、代步车、医疗家具和卫生间安全设备。轮椅又分为手动轮椅和电动轮椅。代步车又细分为助行器、助行器和助行器、拐杖和拐杖、拐杖。医用家具进一步细分为升降椅、医用床、楼梯升降机和医用家具配件。浴室安全设备细分为栏杆、把手和栏杆、淋浴椅、升高的马桶座圈和马桶。患者支持和助行设备进一步细分为轮椅、代步车、医疗家具和卫生间安全设备。轮椅又分为手动轮椅和电动轮椅。代步车又细分为助行器、助行器和助行器、拐杖和拐杖、拐杖。医用家具进一步细分为升降椅、医用床、楼梯升降机和医用家具配件。浴室安全设备细分为栏杆、把手和栏杆、淋浴椅、升高的马桶座圈和马桶。患者支持和助行设备进一步细分为轮椅、代步车、医疗家具和卫生间安全设备。轮椅又分为手动轮椅和电动轮椅。代步车又细分为助行器、助行器和助行器、拐杖和拐杖、拐杖。医用家具进一步细分为升降椅、医用床、楼梯升降机和医用家具配件。浴室安全设备细分为栏杆、把手和栏杆、淋浴椅、升高的马桶座圈和马桶。轮椅又分为手动轮椅和电动轮椅。代步车又细分为助行器、助行器和助行器、拐杖和拐杖、拐杖。医用家具进一步细分为升降椅、医用床、楼梯升降机和医用家具配件。浴室安全设备细分为栏杆、把手和栏杆、淋浴椅、升高的马桶座圈和马桶。轮椅又分为手动轮椅和电动轮椅。代步车又细分为助行器、助行器和助行器、拐杖和拐杖、拐杖。医用家具进一步细分为升降椅、医用床、楼梯升降机和医用家具配件。浴室安全设备细分为栏杆、把手和栏杆、淋浴椅、升高的马桶座圈和马桶。

在分销渠道的基础上，家用医疗设备市场分为药店、零售医疗商店和在线零售商。

根据最终用户，家庭医疗设备市场分为医院、家庭护理设施等。

全球家用医疗器械市场国家层面分析

如上所述，分析了全球家用医疗设备市场，并按国家、功能、分销渠道和最终用户提供了有关市场规模的信息和趋势。家用医疗设备市场报告涵盖的国家有美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本。, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于高血压、哮喘和糖尿病等慢性病病例不断增加、医疗保健基础设施完善、领先制造商的存在以及对先进技术的需求，北美在家用医疗设备市场占据主导地位。由于人口众多、卫生部门的改善、健康问题的增加以及该地区对负担得起的系统的需求，预计亚太地区在 2021-2028 年的预测期内将出现增长。

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家用医疗设备市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，

主要医疗保健报告链接：-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cardiovascular-needle-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kinesio-tape-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-advance-anesthesia-monitoring-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-germ-cell-tumor-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-moebius-syndrome-market

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