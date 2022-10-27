到 2029 年的预测期内，牙科耗材市场预计价值 497.1 亿美元

牙科耗材市场 由专门制造用于牙科领域的材料组成。牙科耗材主要由牙医用于治疗患有各种牙科问题的患者。此外，牙科耗材是用于各种牙科程序的牙科护理产品，例如牙齿缺陷、牙齿修复和牙龈组织治疗等。牙科耗材之间的主要区别在于它们的预期用途。

根据世界卫生组织 (WHO) 最近的一份报告，全世界有超过 30 亿人患有口腔问题。糖、酒精和烟草的消费增加以及不良的饮食习惯是主要原因。大众生活方式的改变是近年来全球牙齿健康状况恶化的主要原因之一。随着消费者对口腔癌、蛀牙、牙龈疾病和牙齿侵蚀的意识提高，他们支付牙科诊断费用的意愿也随之提高。据Data Bridge Market Research分析，预计到2029年，牙科耗材市场规模将达到497.1亿美元，年复合增长率为7。预测期内为 05%。医生和患者对牙科耗材好处的认识不断提高，将为市场增长创造更多有利可图的机会。

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牙科耗材市场的一些主要参与者是

丹赫（美国）

登士柏西诺德（美国）

Henry Schein, Inc.（美国）

Zimmer Biomet（美国）

Bicon, LLC（美国）

亚丁全球（英国）

Straumann AG 研究所（瑞士）

瑞典和 Martina SpA（瑞典）

BEGO GmbH & Co. KG（德国）

NEOBIOTECH（韩国）

Neoss Limited（英国）

专业扫描（印度）

Osstem 英国（英国）

TOV Implant SA（法国）

树皮（加拿大）

京子株式会社（日本）

牙齿（韩国）

Alpha-Bio Tec Ltd（以色列）

牙科耗材市场动态

司机

牙科疾病病例增加和牙科旅游增加。

患有牙科疾病的患者人数增加，新兴经济体牙科旅游增加，对美容牙科的偏好增加，可支配收入水平提高，口腔卫生意识提高，以及 I 高龄人群的患病率增加。moteur de la croissance du marché des consumables dentaires au cours de la période de prévision。

CAD/CAM 投资持续增长

对 CAD/CAM 技术的投资水平不断提高、对新材料和产品的需求不断增长以及牙种植体在发展中经济体的低渗透率将有助于上述期间牙科耗材市场的增长。

政府对医疗保健互操作性的投资

为支持采用这些解决方案而增加的联邦资金对市场产生了额外的影响。此外，不断上涨的医疗费用、医疗基础设施的进步以及对扩大护理的强劲需求对牙科耗材市场产生了积极影响。

机会

由于这些技术提供了更高的精度，计算机辅助设计 (CAD)/计算机辅助制造 (CAM) 正迅速成为自动化正畸和牙齿重建的行业标准。牙科行业的数字化推动也推动制造商投资 CAD/CAM 技术。此外，南非和印度等发达国家对美容牙科手术的需求不断增长，加上高增长潜力，为牙科耗材市场参与者提供了有利可图的机会。

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全球牙科耗材市场范围

牙科耗材市场根据产品和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和洞察力，以帮助您做出战略决策，以确定领先的市场应用。

产品

牙齿修复

正畸

牙周疾病

感染控制

牙髓病学

美白产品

成品和抛光产品。

其他牙科耗材

根据产品，牙科耗材市场分为修复、正畸、牙周、感染控制、牙髓、美白、抛光和抛光以及其他牙科耗材。牙齿修复又细分为牙齿修复产品和牙齿修复材料。牙齿修复产品已细分为种植牙和牙齿修复。种植牙又分为钛种植体和锆种植体。义齿已经发展到包括牙桥、牙冠、假牙、基台、贴面、嵌体和高嵌体。牙科修复材料又细分为间接修复材料、

陶瓷进一步分为传统的无金属陶瓷和CAD/CAM陶瓷。直接修复材料进一步分为汞齐、复合材料、玻璃离聚物和其他直接修复材料。牙科生物材料进一步分为牙科骨移植物、再生组织材料和膜。正畸已细分为透明矫正器/可拆卸牙套和固定牙套。固定正畸已细分为托槽、牙弓、锚、结扎和附件。配件进一步分为头盔和保持器。牙周病已细分为牙科麻醉剂、牙科止血剂和牙科缝合线。牙科麻醉剂已细分为局部麻醉剂和注射麻醉剂。牙科止血剂又细分为氧化再生纤维素止血剂、明胶止血剂和胶原蛋白止血剂。牙缝线又分为不可吸收缝线和可吸收缝线。感染控制已细分为消毒凝胶、个人防护服和消毒剂。牙髓病学已细分为清洁和骨科耗材、通路准备耗材和充填耗材。和消毒剂。牙髓病学已细分为清洁和骨科耗材、通路准备耗材和充填耗材。和消毒剂。牙缝线又分为不可吸收缝线和可吸收缝线。感染控制已细分为消毒凝胶、个人防护服和消毒剂。牙髓病学已细分为清洁和骨科耗材、通路准备耗材和充填耗材。和消毒剂。牙髓病学已细分为清洁和骨科耗材、通路准备耗材和充填耗材。和消毒剂。牙缝线又分为不可吸收缝线和可吸收缝线。感染控制已细分为消毒凝胶、个人防护服和消毒剂。牙髓病学已细分为清洁和骨科耗材、通路准备耗材和充填耗材。和消毒剂。牙髓病学已细分为清洁和骨科耗材、通路准备耗材和充填耗材。和消毒剂。牙髓病学已细分为清洁和骨科耗材、通路准备耗材和充填耗材。和消毒剂。牙髓病学已细分为清洁和骨科耗材、通路准备耗材和充填耗材。和消毒剂。

美白产品分为桌面美白产品和移动美白产品。办公室美白产品进一步细分为凝胶、树脂屏障和其他办公室美白产品。移动美白产品进一步细分为美白托盘、笔、口袋托盘和其他移动美白产品。整理和抛光产品已细分为预防性和氟化物。预防产品已细分为糊剂、一次性用品、眼镜和刷子。氟化物已细分为清漆、漱口水、局部凝胶/口服溶液、泡沫和托盘。其他牙科耗材已细分为牙科夹板、牙科密封剂、牙科车针、

最终用户

牙科诊所和医院

牙科实验室

其他

牙科耗材市场也已根据医院和牙科诊所、牙科实验室和其他最终用户的最终用户进行细分 。

区域分析/牙科耗材市场概述

如上所述，对牙科耗材市场进行了分析，并按国家、产品和最终用户提供了有关市场规模和趋势的信息。牙科耗材市场报告涵盖的国家包括北美、美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA)，例如中东和非洲 (MEA)、巴西、

由于牙科疾病发病率的增加、公众对牙科手术的认识不断提高以及该地区技术进步的数量不断增加，北美正在主导牙科耗材市场，而亚太地区的增长速度应该更快。由于老年人口的增长和牙科疾病病例的增加。

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报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家级市场影响因素和市场监管变化。上下游价值链分析、技术趋势、波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国家品牌的高或低竞争所带来的挑战，国家费率和贸易路线的影响，同时提供国家数据的预测分析。

主要医疗保健报告链接：-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digestible-sensors-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-advanced-cardiovascular-life-support-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dentinogenesis-imperfecta-type-2-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-beckers-nevus-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-friedreichs-ataxia-market

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