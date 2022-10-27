在到 2029 年的预测期内，欧洲吸脂设备市场预计将以 12.7% 的复合年增长率增长

吸脂术是一种医疗过程，其中使用抽吸装置从身体的各个部位去除脂肪，例如胃、乳房、大腿、手臂、臀部或颈部。抽脂经常用于绕过这些区域。吸脂术和身体轮廓是吸脂术的其他术语。一种称为套管的空心工具放置在表面下方以收集脂肪。套管在高压下承受强大的真空。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年吸脂设备市场为 26 亿美元，到 2029 年将飙升至 67.7 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 12.7%。选择的市场报告数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、分析价格和监管框架。

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在吸脂设备市场运营的一些主要参与者是：

艾伯维公司 （美国）

阿尔玛激光（美国）

Cynosure 技术 (UE)

库特拉（美国）

欧洲外科有限公司 （美国）

Nouvag SA（瑞士）

Human Med AG（德国）

闪烁医疗（美国）

能源公司 （英国）

默里外科（美国）

INTERmedic Arfran（西班牙），

坎德拉公司（美国）

Lipogems International SpA（美国）

Innovia Medical（美国）

Genesis Biosystems, Inc.（美国）

Solta Medical（美国）

BTL（意大利）

他进来。SPA（意大利）

吸脂术通常与其他整容手术相结合。诸如整容、腹部整形术或乳房缩小术等程序。这可以导致脂肪细胞的永久去除和体型的改变。它是目前世界上进行最多的整容手术。目前的吸脂技术包括激光、超声、抽吸和射频辅助脂肪切除术。技术的选择受外科医生偏好以及患者特征的影响。许多技术进步导致实验性能量输送实验的发展，以仅针对不需要的脂肪组织和/或促进皮肤收缩。肥胖人口的增加，

吸脂设备 市场动态

驱动程序

吸脂手术需求增加

发展的另一个推动因素是全球范围内进行的整容手术数量不断增加。由于社交媒体宣传的增加、技术进步导致的健康风险降低以及成本更低，吸脂手术更受欢迎。由于无创美容手术的增长趋势，许多客户选择整容手术而不是生活方式的改变，这可能有助于推动市场增长。

吸脂手术需求增加

消费者改善其外观的愿望也有望推动对这些程序的需求。例如，根据艾尔建“THISIME”活动的一项研究，2,000 名女性中有 20% 的人希望看起来年轻 5 岁，而 41% 的人希望看起来更清新、更容光焕发。因此，保持自然外观的增长趋势正在推动对吸脂手术的需求，推动市场的发展。

提高对这些设备提供的好处的认识。

使用便携式吸脂手术配件非常方便。它们组织良好，易于在程序中连接和使用。由于将各种模式集成到一个小型系统中，这些设备预计将受到世界各地外科医生的欢迎，这将推动他们的需求。

机会

由于技术的不断进步，吸脂手术设备的市场正在增长。传统的吸脂过程已经更新，包括各种改进。功率、激光、超声波和射频 (RF) 技术也在发展之中。每种技术都有其自身的优点和缺点。预计外科医生和客户对这些进步的认识将促进吸脂手术器械市场的扩大。超声波技术在新型激光器中的整合是该领域增长的关键因素。此外，其他好处，例如更好的美容效果和皮肤收缩，预计将

有关市场分析的更多信息，请参阅研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-liposuction-devices-market

欧洲吸脂器械市场范围

吸脂设备市场根据产品类型、技术和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别市场的主要应用。

产品类型

用于吸脂手术的独立设备

便携式吸脂手术设备

技术

肿胀吸脂

超声辅助吸脂术 (UAL)

激光辅助吸脂术 (LAL)

辅助吸脂术 (ALP)

BodyJet 或水辅助吸脂术 (WAL)

血浆

其他 吸脂辅助吸脂 双套管辅助吸脂 射频辅助吸脂



最终用户

医院

门诊手术中心

整容手术中心

运河分布

直接拍卖

零售销售

第三方经销商

吸脂设备 区域市场分析/概述

如上所述，分析了吸脂设备市场，并按国家、产品类型、技术和最终用户提供了市场规模信息和趋势。吸脂设备市场报告涵盖的国家德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他欧洲国家。

由于当前技术的使用增加以及该地区多个行业参与者的存在，北美在 2021 年以 36.14% 的收入份额在市场上占据主导地位。由于肥胖症患病率的上升，对减脂解决方案的需求增加，预计吸脂手术将越来越受欢迎。在预测期内，亚太地区预计将以 13.9% 的更快速度增长。该地区的扩张得益于公众对吸脂术益处的认识不断提高。由于可支配收入的增加以及时尚和电影行业对靶向手术的需求，预计区域市场将增长。

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报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家级市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，考虑全球品牌的存在和可用性，以及 enfrentan debido a la gran o escasa compencia de las local 和 nacional 品牌所面临的挑战、国家关税和商业路线的影响，mientras 将对来自全球的数据进行预测分析。国家。

主要医疗保健报告：-

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https://www.designerwomen.co.uk/assessment-of-urgent-care-centre-market-trends-forecasts-and-opportunities-2022-2029/

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