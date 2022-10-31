巨结肠疾病治疗市场规模、增长、需求、发展、行业、技术、份额和预测

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Hirschsprung 的疾病治疗市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，在前面提到的研究预测期内，该市场的复合年增长率为 4.30%。心血管疾病的增加和全球先天性巨结肠的患病率增加。

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Hirschsprung 疾病治疗市场的主要参与者包括辉瑞公司、赛诺菲、强生服务公司、诺华公司、默克公司、百时美施贵宝、安斯泰来制药公司、礼来公司、雅培、Panacea Biotech Ltd ., Cipla Ltd., GlaxoSmithKline, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Baxter International, 武汉五药制药有限公司, 湖北宏源医药科技有限公司, CordenPharma International, AbbVie 等国内和全球参与者。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

包括唐氏综合症在内的大量相关异常以及为实现有效治疗而不断提高的诊断率也推动了市场的增长。此外，增加市场参与者之间的伙伴关系和协作以及增加政府为保持儿童人口更好的健康而采取的举措，也是市场增长的机会。然而，缺乏明确的治疗选择、疾病的误诊以及获得医疗服务的机会有限可能会阻碍全球先天性巨结肠症治疗市场。巨结肠症会导致部分肠道神经缺失。这种疾病主要在出生前的发育过程中被诊断出来，并且主要在生命的头两个月内被发现。先天性巨结肠根据缺乏神经的肠道区域进一步分为两种类型。这两种类型包括短段和长段疾病。据报道，在短节先天性巨结肠症中，神经仅在大肠的最后一段缺失，而在 长节段先天性巨结肠 大部分大肠细胞缺失。先天性巨结肠最常见的类型是短节段病，占先天性巨结肠患者的 80%。然而，短节先天性巨结肠症仅影响 20% 的患者。据报道，先天性巨结肠会与其他类型的疾病组合发生，包括 Mowat-Wilson 综合征、Waardenburg 综合征或先天性中枢性低通气综合征等。先天性巨结肠可以用抗生素、毒素等药物治疗。在严重的情况下，建议进行手术治疗，然而，由于侵入性，

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全球先天性巨结肠症治疗市场范围和市场规模

先天性巨结肠的疾病治疗市场根据治疗、性别、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。跨部门增长可帮助您分析增长利基和进入市场战略，以确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在治疗的基础上，先天性巨结肠疾病治疗市场分为手术和药物。药物部分进一步细分为抗生素、毒素等。抗生素细分市场进一步细分为氨苄青霉素、庆大霉素和甲硝唑等。

在性别的基础上，先天性巨结肠的治疗市场分为男性和女性。

根据给药途径，先天性巨结肠症治疗市场分为口服、肠胃外等。

在最终用户的基础上，先天性巨结肠的疾病治疗市场细分为儿科诊所、医院、家庭护理等。

在分销渠道的基础上，先天性巨结肠疾病治疗市场也细分为直接招标、医院药房、零售药房、在线药房等。

先天性巨结肠治疗市场的国家层面分析

如上所述，对先天性巨结肠的疾病治疗市场进行了分析，并按国家、治疗、性别、给药途径、最终用户和分销渠道提供了有关市场规模的信息。巨结肠疾病治疗市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、北美的墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁、南美洲其他地区（作为南美洲的一部分）、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、匈牙利、立陶宛、奥地利、爱尔兰、挪威、波兰、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南、亚洲其他地区-太平洋、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、以色列、科威特、

根据地理估计，由于美国先天性巨结肠的患病率较高，北美占最大的市场份额，该病影响大约 5,400-7,200 名新生儿中的 1 名。此外，采用各种治疗方式是推动市场增长的另一个因素。由于广泛的药​​物分销网络和对肠道疾病的认识不断提高，欧洲占据了第二大市场份额。由于制药和医疗保健行业的持续发展以及对新兴经济体的投资增加，预计亚太地区将在未来几年占据先天性巨结肠疾病治疗市场的最大市场份额。

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报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家一级市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及它们因来自本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

医疗保健报告的主要链接：

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