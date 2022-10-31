耐用医疗设备市场预计在预测期内达到 1766.6 亿美元

耐用医疗设备市场报告详细介绍了最近的 新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用领域和领域、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关耐用医疗设备市场的更多信息，请联系 Data Bridge Market Research 获取分析师摘要，

耐用医疗设备市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析该市场的估计价值为 1766.6 亿美元，在上述预测期内以 5.84% 的复合年增长率增长. 越来越多的患者对家庭护理的偏好正在推动耐用医疗设备市场。

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耐用医疗设备市场报告中涵盖的主要参与者有 GENERAL ELECTRIC COMPANY、Compass Health Brands、Getinge AB、GF HEALTH PRODUCTS、IN、Medtronic、Invacare Corporation、Sunrise Medical、Koninklijke Philips NV、Medline Industries, Inc.、Masimo、Arjo、 Hill-Rom Services, Inc, Stryker Corporation, Medical Device Depot Inc, BD, Baxter。 和 Medical Depot, Inc 以及其他国家和全球参与者。 全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。 DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

医疗器械分为一次性医疗器械和耐用医疗器械两大类。 耐用的医疗设备可重复使用，也可长期使用。 造口袋、胰岛素泵和医院家具等医疗设备被认为是耐用的医疗设备，并且可以使用多年。世界慢性病患病率的增加是增加市场增长的重要因素，它也增加了世界老年人口基数，增加了医疗设备的技术进步，增加了疾病病例的数量神经和心血管疾病、不断上涨的医疗保健费用以及家庭护理服务的日益普及是推动耐用医疗设备市场发展的主要因素 。此外，扑热息痛生产的技术进步和现代化、医疗保健行业研发活动的增加以及老年人口基数不断增长的新兴市场的增加，将为 2021-2028 年预测期内的耐用医疗设备市场创造新的机遇.

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耐用医疗设备市场范围和市场规模

耐用医疗设备市场根据设备类型、最终用户和付款人进行细分。 这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，帮助他们做出战略决策，以确定最佳市场应用。

根据设备类型，耐用医疗设备市场分为个人移动设备、医疗家具、治疗和监控设备以及卫生间安全设备。

根据最终用户，耐用医疗设备市场分为医院/诊所、门诊手术中心、研究中心、家庭保健等。

耐用医疗设备市场也按付款人划分为公共、私人和自付费用。

耐用医疗器械市场国家分析

如上所述，分析了耐用医疗设备市场，并按国家、设备类型、最终用户和付款人提供了市场规模前景和趋势。耐用医疗设备市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于主要制造商的增加和先进产品的快速采用、老年人口的增长以及该地区医疗设备技术的进步，北美正在主导耐用医疗设备市场。 亚太地区是在 crecimiento del mercado de duraderos medicos equipos debido al aumento de las iniciativas de apoyo del gobierno y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en esta 结束时所希望的地区。

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耐用医疗设备市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家一级市场的个别市场影响因素和监管变化。 消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战。

主要医疗保健联系报告：

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