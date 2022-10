Friedreich 的共济失调市场规模、增长、活动、趋势、份额、全球主要参与者、范围和预测

这个 弗里德赖希的共济失调市场 提供市场参与者、新发展和产品组合分析的详细信息、国家和本地市场参与者的影响、分析新兴收入领域的机会、市场法规的变化、市场批准、产品、战略决策、产品发布、市场的地域扩张和技术创新。要了解市场分析和场景,请联系我们获取分析师简介,我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

Voir 预计弗里德赖希的共济失调市场将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析称,在上述研究预测期内,该市场以 4.00% 的复合年增长率增长。提高对罕见病的认识并增加老年人口等。

Friedreich 的共济失调涵盖的主要参与者是 Reata Pharmaceuticals, Inc.、Biovista、Adverum Biotechnologies Inc.、Catabasis Pharmaceuticals Inc.、RegenxBio、辉瑞公司、ProQR Therapeutics、Agios Pharmaceuticals Inc.、Teva Pharmaceuticals USA, Inc.、Watson Pharmaceuticals、 Inc., Cipla, Dr. Reddy’s Laboratories Inc., HEMA PHARMACEUTICALS PVT. LTD., Bristol-Myers Squibb Company, Par Pharmaceutical, Sandoz AG, Sun Pharmaceuticals Industries Ltd., Lupin Pharmaceuticals, Inc., Sanofi, Lannett, GlaxoSmithKline plc, RPG Life Sciences Limited, entre autres juges nationalaux et mondiaux。DBMR分析师了解竞争优势并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

技术进步和精准医疗应用的增加也在推动市场的增长。此外,研发的增加、正在开发的疗法和医疗保健支出的增加构成了市场增长的机会。但是,与相关的高成本疾病的诊断和严格的监管框架等可能会阻碍弗里德赖希共济失调的市场。弗里德赖希共济失调的特点是行走困难,腿部和手臂部分敏感,说话困难。它是也称为脊髓小脑变性,被描述为一种罕见的常染色体遗传病。弗里德赖希的共济失调对大脑和脊髓的不同部位造成损害并影响心脏。与这种疾病相关的不同类型的症状包括视力改变、肌肉无力、腿和脚感觉振动困难、缺乏协调、缺乏反射、听力损失等。根据迄今为止进行的研究,弗里德赖希的共济失调影响了 40,000 角色中的 1 人。

这种疾病是由 FXN 基因突变引起的,该基因编码 frataxin 蛋白,这是一种线粒体正常功能所必需的蛋白质。由于它是一种常染色体隐性遗传病,受影响的个体携带缺陷基因的两个拷贝,而疾病它有一个正常和一个异常的FXN基因。到目前为止,弗里德赖希共济失调的治疗还没有适当的治愈方法,但可以通过物理治疗、言语治疗、职业治疗和手术来在一定程度上得到控制。此外,还有几种药物正在用于治疗弗里德赖希共济失调的临床试验中。

全球 Friedreich 的 Ataxie 市场范围和市场规模

Friedreich 的共济失调市场根据诊断、治疗、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。跨细分市场的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的市场机会。主要应用领域和他们目标市场的差异。

在诊断的基础上,弗里德赖希的共济失调市场细分为 CT 或 MRI、肌电图等。

在治疗的基础上,弗里德赖希的共济失调市场细分为药物、言语治疗、职业治疗、手术、其他。 药物细分进一步细分为 β 受体阻滞剂、ACE 抑制剂、利尿剂等。

根据给药途径,弗里德赖希的共济失调市场细分为口服、非肠道和其他。

在最终用户的基础上,弗里德赖希的共济失调市场被细分为诊所、医院、诊断中心等。

在分销渠道的基础上 Friedreich 的 Ataxia 市场也细分为直接招标、医院药房、零售药房、在线药房等。

弗里德赖希共济失调市场的国家层面分析

分析了弗里德赖希的共济失调市场,并按国家、诊断、治疗、给药途径、最终用户和分销渠道提供了有关市场规模的信息,如上所述。共济失调市场报告涵盖的国家/地区 de Friedreich fils EE。UU., 中国, 德国, 德国,南美洲其他地区,作为南美洲的一部分,德国,法国,英国,荷兰,瑞士,比利时,俄罗斯,意大利,西班牙,土耳其,匈牙利,立陶宛,奥地利,爱尔兰,挪威,波兰,欧洲其他地区在欧洲、日本、韩国、韩国、越南、亚太地区、阿拉伯民族、中国、阿拉伯联合酋长国、埃及、以色列、科威特、南部、中东和非洲其他地区、

Dans l’estimation géográfico, North America 市长代表市场份额,因为人们对弗里德里希共济失调的认识不断提高,美国 FDA 增加财务活动以加快针对罕见疾病的研究活动。由于市场参与者的积极性不断提高,预计欧洲也将增长以及越来越多的孤儿药指定用于治疗偶发疾病的药物。由于患者越来越关注疾病的有效诊断以及政府越来越关注于医药行业的成长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家一级市场的个别市场影响因素和监管变化。数据点,如新销售、替代销售、数据国家人口统计、疾病流行病学和进口-出口关税是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外,全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国家品牌的大小证据而面临的挑战,销售的影响通过提供国家数据的预测分析渠道。

