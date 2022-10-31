人类识别市场：趋势、份额、行业规模、增长、需求、机会和到 2029 年的全球预测

由 Data Bridge 市场研究数据库进行的 350 页的定性研究，标题为“ 人类识别市场”” 有超过 100 个市场数据表、饼图、图形和数字分布在页面上，并且易于理解的详细分析。瞬息万变的市场需要最好的业务和市场解决方案才能在市场中蓬勃发展。这份人类识别报告包含该行业的市场定义、分类、应用、承诺、市场驱动因素和市场限​​制的综合数据，所有这些数据均来自 Porte 的五力分析。本人类识别报告中涵盖的市场定义给出了特定产品在市场驱动因素和限制方面的范围。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年人类识别市场价值 15 亿美元，预计到 2029 年将达到 35.1 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 11.2%。数据桥市场准备的市场报告研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

在https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-human-identification-market上获取 PDF 版本示例报告以及图形、图表和数字

市场概况：

人类识别被描述为一门分析 DNA 样本以识别个人并进行法医调查的科学领域。由于每个人都有不同的脊线形状和分类，因此该技术侧重于区分嫌疑人手指上检测到的脊线。血液、头发、DNA、皮肤和牙齿的研究是人类识别技术在法医实验室中最常见的应用。

据估计，在预测期内，人类识别市场将迅速上升。循证研究的兴起为全球人体识别市场带来了新的增长潜力。人体识别是一个重要的研究课题，因为它是各种法医检查的基础。根据几位生物科学家的说法，人类识别调查适用于生命科学领域。法医实验室在提高调查能力方面面临越来越大的压力。因此，这些实验室正在努力在法医测试和分析方面取得重大进展。

人体识别市场的一些主要参与者

Cytiva（美国）

Perkin Elmer Inc. （美国）

BioTek 仪器（美国）

Tecan Trading AG (瑞士)

雅培（美国）

赛默飞世尔科技

（我们）

DB（欧盟）

Bio-Rad 实验室（美国）

默克公司（德国）

安捷伦科技（美国）

Illumina（美国）

通用电气（美国）

Siemens Healthcare GmbH（德国）

日立有限公司（日本）

维罗根公司 （加利福尼亚州）

凯根（德国）

Eurofins Scientific（卢森堡）

西罗制造公司。（我们）

汉密尔顿公司（美国）

索伦森验尸官（美国）

Genex 诊断公司（美国）

LGC 有限公司（英国）

NMS 实验室 (PA)

全球人类识别市场的以下主要驱动因素的亮点

业务描述

对公司运营和业务部门的详细描述。

企业战略

分析师对公司业务战略的总结。

公司历史

与公司相关的关键事件的进展

主要产品和服务

公司主要产品、服务和品牌的列表。

主要竞争对手

公司主要竞争对手的名单。

重要地点和分支机构

关键地点和公司子公司的列表和联系方式。

过去5年的详细财务比率

最新的财务比率来自具有 5 年历史的公司公布的年度财务报表。

探索详细的研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-human-identification-market

区域增长分析：

北美（美国、加拿大和墨西哥）

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯和意大利）

亚太地区（中国、日本、韩国、印度和东南亚）

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚等）

中东和非洲（沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、尼日利亚和南非）

报告中包含的与人体识别相关的关键信息：

该市场中一些领先公司的独家图形和说明性 SWOT 分析

市场上主要参与者的价值链分析。

当前趋势在各个地区影响该市场的动态

最近的合并、收购、合作和伙伴关系

该行业在预测期内的收入增长

研究营销策略和增长趋势。

增长驱动因素分析

新兴的休会部分和区域市场

对该市场曲线的实证评估

从预期价值和数量看过去、现在和可能的市场范围

人体识别市场动态

司机

对 DNA 分析的需求增加将推动市场的增长率

对 DNA 分析的需求增加将 抑制人类识别市场的增长率。与此同时，减少 DNA 分析时间和成本的需求不断增加，这将抑制预测期内市场的增长率。

越来越多的政府法医计划举措将在预测期内推动市场的增长率。

越来越多的政府法医计划举措推动了全球人体识别市场的发展。鉴于人体识别在众多行业的潜力、需求和应用，世界各国政府机构都加大了对人体识别市场拓展的支持力度。

此外，犯罪案件数量的增加将成为影响人体识别市场增长的主要因素。与此同时，城市化进程的加快以及制药和生物技术行业技术的兴起是加速人体识别市场增长的驱动因素。此外，生活方式的改变和医疗基础设施支出的增加是主要的市场驱动力，将进一步促进人体识别市场的增长。越来越多地使用实时分析来跟踪数字化转型是人类识别市场增长的关键组成部分，

机会

在预测期内，越来越多的人体识别应用将带来许多市场机会。

此外，在人口贩运预防、刑事调查和医学等领域使用人体识别技术将在预测期内为全球行业创造新的增长潜力。

新兴市场将在预测期内创造新的市场机会。

新兴市场可能在未来几年为市场竞争对手提供相当大的增长潜力。几个亚洲政府也承诺支持人类识别产品和法医调查的开发。

限制/挑战全球人类识别市场

与基因组仪器相关的高成本将阻碍市场的增长率。

然而，与基因组仪器相关的高成本将阻碍人类识别市场的增长速度。

资金短缺将对市场的增长率构成重大挑战。

由于缺乏专门用于人体识别市场新发展的资金，预计市场增长将受到阻碍。技术进步需要对研发进行大量投资，这推高了服务成本。

另一方面，欠发达国家缺乏训练有素的专业人员，这将考验人体识别市场。此外，由于 COVID-19 爆发和发展中国家缺乏意识而导致不利条件的发生，将在 2022-2029 年的预测期内起到约束作用，并进一步阻碍市场的增长率。

DBMR 研究将提供什么好处？

影响行业和发展情景的最新趋势。

开辟新市场

利用强大的市场机会

规划和进一步扩大市场份额的关键决策

确定关键业务部门、市场主张和差距分析

协助分配营销投资。

目录：

第 1 部分：执行摘要

第 02 部分：报告范围

第 3 部分：全球人类识别市场格局

第 04 部分：全球人类识别市场规模

第 05 部分：按产品划分的全球人类识别市场细分

Part 06：五力分析

第 7 部分：客户景观

Part 08: 地理景观

Part 09：决策框架

第 10 部分：驱动因素和挑战

第 11 部分：市场趋势

第 12 部分：供应商格局

第 13 部分：供应商分析

欲了解更多信息，请访问 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-human-identification-market

关于数据桥市场研究：

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

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