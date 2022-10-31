骨科假肢市场规模、份额、增长、需求、新兴趋势和到 2029 年的预测

骨科假肢市场 对于所有市场爱好者、政策制定者、投资者和市场参与者来说都是一份有价值的文件。这份市场报告分析了有关协议、合作伙伴关系、合作和合资企业、收购和合并、新产品发布、扩张和其他关键战略的关键发展。它还研究了公司的详细资料。骨科假肢市场研究报告中涵盖的每个供应商的概述、SWOT 分析和策略提供了对市场力量以及如何利用它们来创造未来机会的理解。

一份出色的骨科假肢报告是一份全面的市场研究报告，研究骨科假肢行业的挑战、市场结构、机遇、驱动力、新兴趋势和竞争格局。此外，该报告审查了一般市场状况，估计了骨科假肢行业的市场份额和可能的销量，确定了新产品发布的可能市场，并找出了给定产品分销的最合适方法。考虑到特定的基准年和历史年份，报告中进行了计算，通过深入了解市场定义、分类、

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Data Bridge Market Research 分析，预计骨科假肢市场在预测期内的复合年增长率为 7.70%。这表明，2021 年为 7.8 亿美元的市场价值将在 2029 年飙升至 32.3 亿美元。由于糖尿病等疾病的发病率不断增加，“下肢假肢”在骨科假肢市场的产品类型中占据主导地位. 它们负责使下半身出现症状和脆弱。数据桥市场研究团队准备的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

骨科假肢市场动态

司机

不断增长的超重人口基数

由于垃圾食品的高消费、不健康的生活方式等各种因素导致全球肥胖率不断上升，这是推动市场增长的主要因素之一。肥胖对膝盖有直接影响，导致行走、坐姿和跑步困难。

研发能力。

增加研究和技能开发支出，特别是在与医疗器械和设备相关的发达和发展中经济体，将创造更有利可图的市场增长机会。材料科学领域的研发竞争也在推动市场的增长。

对医疗中心的投资不断增长

对改善医疗设施条件和改善整体医疗基础设施的日益关注是推动市场增长的另一个重要因素。与融资和应用新技术和改进技术相关的公共和私人参与者之间越来越多的战略伙伴关系和合作正在创造更有利可图的市场机会。

机会

此外，用于有针对性的研究活动的公私资金增加， 日益增长的 CAD/CAM 技术和材料科学领域的发展、老年人口基数的增加以及全球技术进步带来的创新和产品开发的增加将扩大盈利机会。为市场参与者在 2022 年至 2029 年的预测期内。此外，交通事故数量的增加，互联网普及率的提高，物联网在假肢开发中的不断推动，技术创新骨科的广泛可及性假肢，对定制的需求日益增长。手工骨科假肢和不断上升的人均医疗保健支出将进一步放大未来市场的增长率。

限制/挑战 全球骨科假肢市场

另一方面，与研发技能相关的高成本、有限的基础设施以及落后经济体缺乏意识预计将阻碍市场增长。此外，缺乏有利的报销方案和技术在发展中经济体的渗透、与假肢相关的高成本以及中低收入国家缺乏足够的基础设施，预计将在预测期内对市场构成挑战2022-2029 年。

涵盖的市场参与者

Blatchford Group（英国）、Touch Bionics Inc. （英国）、The Ohio Willow Wood Co. （美国）、Össur（冰岛）、Fillauer LLC。 (美国), Advanced Arm Dynamics, Inc. (美国), Stryker (美国), Exactech, Inc (美国), Globus Medical Inc (美国), RTI Surgical Inc. (美国), Wright Medical Group NV (美国), Johnson & Johnson Services, Inc. （美国）、Arthrex Inc. （美国）、AlloSource（美国））、Braun Melsungen AG（德国）、Smith & Nephew plc（德国）、Zimmer Biomet（美国）、Hanger Inc,（美国）和 Otto Bock Healthcare GmBH（德国）

访问 完整报告 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-orthopedic-prosthetics-market

研究的国家：

北美 （阿根廷、巴西、加拿大、智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁、美国、美国其他地区） 欧洲 （奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、波兰、俄罗斯、西班牙、瑞典、瑞士、英国、欧洲其他地区） 中东和非洲 （埃及、以色列、卡塔尔、沙特阿拉伯、南非、阿拉伯联合酋长国、MEA 其他地区） 亚太地区 （澳大利亚、孟加拉国、中国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、斯里兰卡、泰国、台湾、亚太其他地区）

全球骨科假肢市场的以下主要驱动因素的亮点

业务描述

对公司运营和业务部门的详细描述。

企业战略

分析师对公司业务战略的总结。

公司历史

与公司相关的关键事件的进展

主要产品和服务

公司主要产品、服务和品牌的列表。

主要竞争对手

公司主要竞争对手的名单。

重要地点和分支机构

关键地点和公司子公司的列表和联系方式。

过去5年的详细财务比率

最新的财务比率来自具有 5 年历史的公司公布的年度财务报表。

目录

第 1 部分：执行摘要

第 02 部分：报告范围

Part 03：研究方法论

第 4 部分：市场概览

Part 05：管道分析

第 6 部分：市场规模

Part 07：五力分析

Part 08：市场细分

第 9 部分：客户环境

第 10 部分：区域景观

第 11 部分：决策框架

第 12 部分：驱动因素和挑战

第 13 部分：市场趋势

第 14 部分：供应商格局

第 15 部分：供应商分析

第 16 部分：附录

目录中提到了新的业务战略、挑战和政策，请求 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-orthopedic-prosthetics-market

全球骨科假肢市场范围

骨科假肢市场根据产品类型、技术类型和最终用户类型进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

产品种类

上肢

假体

下肢假体

涂料

插头

模块化组件

根据产品类型，骨科假肢市场分为上肢、假肢、下肢假肢、衬垫、插座和模块化组件。

技术类型

传统的

电的

混合假体

根据技术类型，骨科假肢市场分为传统假肢、电动假肢和混合假肢。

最终用户类型

医院

假肢诊所

康复中心

其他

该报告可以回答以下问题：

谁是骨科假肢行业的全球主要参与者？您的经营状况（产能、产量、价格、成本、毛额和收入）如何？ 矫形假体的种类和应用有哪些？每种类型和应用的市场份额是多少？ 骨科假肢的原材料和上游制造设备有哪些？骨科假肢的制造过程是怎样的？ 对骨科假肢行业的经济影响及骨科假肢行业的发展趋势。 推动全球骨科假肢市场的关键因素是什么？ 影响皮肤紧致市场增长的主要市场趋势是什么？ 骨科假肢市场对市场增长的挑战是什么？ 全球骨科假肢行业供应商面临的骨科假肢市场机遇和威胁是什么？

探索趋势报告：

健身应用市场规模、份额、增长和机会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fitness-app-market

欧洲健身应用市场规模、份额、增长和机遇 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-fitness-app-market

亚太健身应用市场规模、份额、增长和机遇 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-fitness-app-market

中东和非洲健身应用市场规模、份额、增长和机会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-fitness-app-market

北美健身应用市场规模、份额、增长和机会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-fitness-app-market

无机闪烁体市场规模、份额、增长和机会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-inorganic-scintillators-market

欧洲无机闪烁体市场规模、份额、增长和机遇 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-in ​​organic-scintillators-market

亚太地区无机闪烁体市场规模、份额、增长和机遇 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-inorganic-scintillators-market

关于数据桥市场研究：

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