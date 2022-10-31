光刺激磷 (PSP) 系统市场：全球行业规模、份额、需求、增长分析和 2029 年预测

光刺激荧光粉 (PSP) 系统市场报告 显示了领先竞争对手的列表，并提供了对行业对影响市场的关键因素的战略分析的见解。收集的信息和数据在交付给最终用户之前由市场专家进行测试和验证。还考虑了对企业当前面临的主要挑战以及企业在该市场运营时可能面临的未来挑战的审查。最好的光刺激荧光粉系统 (PSP) 报告是由一支技术娴熟且富有创造力的团队的专业知识编写的。它有助于在竞争对手之前获得对不断发展的行业运动的深刻认识。

龋齿和牙周病的患病率增加导致牙齿恶化。根据 2019 年 CDC 数据，美国 20 至 64 岁的人中有 92% 有蛀牙。口腔问题通过牙科 X 射线系统和锥形束计算机断层扫描 (CBCT) 设备进行治疗，进一步增加了光刺激荧光粉 (PSP) 的采用。因此，由于这些增长驱动因素，预计市场在预测期内将出现巨大增长。

在 2022-2029 年的预测期内，全球光刺激磷 (PSP) 系统市场的复合年增长率为 6.10%。数据桥市场研究团队准备的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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Covid-19 后对光刺激磷 (PSP) 系统市场的影响

光刺激荧光粉系统 (PSP) 市场受到 COVID-19 爆发的严重影响。世界各国政府的各种限制措施给市场带来了诸多挑战。由于美国和印度等主要国家从中国购买原材料和电子元件，许多牙科设备和产品制造商的供应链已经中断。各国有效地关闭了生产装置，给医疗设备制造商带来了压力。此外，选择性程序已被推迟或取消，因此医院可以将资源集中在治疗 COVID-19 患者上。全球的商业活动在供需两方面都受到了严重影响，整个市场都受到了影响。还，

美国牙科协会 (ADA) 预计，到 2020 年 10 月或 2021 年 1 月，牙科支出将扩大并恢复到预期的大流行后水平或大流行前水平的 80%。疫情过后，行业可能会完全恢复。

主要 TOC 亮点 – 全球光刺激荧光粉 (PSP) 系统市场

第 1 章：光刺激磷系统 (PSP) 市场概述

第 2 章：全球经济对光刺激磷系统 (PSP)

市场的影响第 3 章：行业生产商的全球市场规模竞争

第 4 章：按地区分列的全球产量、收入（价值）

章节5：全球供应（生产）、消费、出口、进口、地理

第 6 章：全球生产、收入（价值）、价格趋势、产品类型

第 7 章：基于应用的全球市场分析

第 8 章：行业连锁市场的价值

第 9 章：市场链、供应战略和下游买家

第 10 章：分销商/供应商/贸易商的关键战略和政策

第 11 章：主要经济指标，按市场供应商

第 12 章：市场影响因素分析

第 13 章：市场预测期

第 14 章: 市场期货

第 15 章：附录

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全球光激发荧光粉系统 (PSP) 市场的范围

光激发荧光粉系统 (PSP) 市场根据产品和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

产品

尺寸（0 到 4）

尺寸（0 到 3）

根据产品，光激发荧光粉系统 (PSP) 市场分为尺寸（0 到 4）和尺寸（0 到 3）。

终端用户

牙科诊所

牙科医院

其他

根据最终用户，光激发荧光粉系统（PSP）市场分为牙科诊所、牙科医院等。

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在光激发磷系统 (PSP) 市场上运营的一些主要参与者是：

恩维斯塔（美国）

PLANMECA OY（芬兰）

ACTEON集团（英国）

登士柏西诺德（美国）

Carestream 牙科有限责任公司（美国）

VATECH（韩国）

欧文迪（法国）

DÜRR DENTAL India Private Limited（阿勒曼尼亚）

米德马克公司（美国）

Genoray（韩国）

朝日伦琴有限公司 。 （日本）

3Shape A/S（迪纳马卡）

PreXion (EE. UU.)

（瓷）

Cefla sc，（意大利）

行星 DDS（加拿大）

吉田牙科制作所 株式会社（日本）

Align Technology Inc. (EE. UU.)

森田株式会社（日本）

FONA srl（意大利）

本报告回答的一些关键问题：

光激发荧光粉系统（PSP）的全球（北美、欧洲、亚太、南美、中东和非洲）销售价值、产值、消费价值、进出口是多少？

谁是光刺激荧光粉 (PSP) 系统市场空间的主要参与者？ 您的运营情况（产能、生产、销售、价格、成本、毛额和收入）如何？

全球光刺激磷 (PSP) 系统行业的供应商面临的光刺激磷 (PSP) 系统市场机遇和威胁是什么？

您可以寻找哪些应用程序/最终用户或产品类型的增量增长前景？ 每种类型和应用的市场份额是多少？

哪些重点方法和限制阻碍了光刺激荧光粉 (PSP) 系统市场？

全球行业有哪些不同的销售、营销和分销渠道？

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