冷敷治疗市场全球行业规模、份额、需求、增长分析和到 2029 年的预测

Data Bridge Market Research 通过对当前情景、市场规模、需求、增长模式、趋势和预测的深入分析，发布了最新的冷压疗法市场研究。 市场研究分析和对综合冷压疗法市场报告的估计有助于公司了解市场上已有的产品、市场的预期、竞争背景以及克服竞争对手的步骤。研究方法的持续轻松以及最佳工具和技术的应用使这份市场研究报告脱颖而出。该报告分为各种属性，包括制造商、地区、类型、应用、市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、新兴趋势、风险、进入壁垒、销售渠道、

Data Bridge Market Research 分析，2021 年为 30 亿美元的冷加压治疗市场将在 2029 年飙升至 46 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年期间的复合年增长率为 5.50%。除了市场数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

下载独家样本报告 PDF（包含所有相关图表）@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cold-compression-therapy-market

市场分析：

冷加压疗法是一种治疗急性损伤的方法，它结合了冷疗法和加压疗法的好处，可以最好地缓解疼痛和肿胀。它可以被患有轻微关节不适的人使用到那些从大手术中恢复的人。加压有助于防止过度肿胀，并通过使血管变窄并减少流向受影响区域的血流来从受伤区域清除不必要的液体，从而减少水肿。

长期以来，加压疗法一直是静脉功能不全患者血管治疗和伤口护理的主要方法。冷敷和加压常用于急性损伤或手术后，以减轻疼痛、减少肿胀和加速功能恢复。水肿的治疗和静脉回流的改善是冷加压疗法的众多优点中的两个。然而，许多患者不能忍受这种疗法中常用的压力袜和绷带。

有关本研究的更多信息，请访问@https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cold-compression-therapy-market

在冷压疗法市场运营的一些主要参与者是：

medi GmbH & Co. KG（德国）

美敦力（爱尔兰）

SIGVARIS 集团（美国）

朱佐（德国）

PAUL HARTMANN AG（德国）

3M（美国）

频谱医疗保健（印度）

生物压缩系统（美国）

Gottfried Medical, Inc.（美国）

医疗 BSN（德国）

阿乔。 （瑞典）

DJO, LLC（美国）

触摸医生（美国）

SANYLEG SRL 社会鞋底（意大利）

基本健康。 （我们）

德文医疗产品（美国）

THUASNE SAS（美国）

ACI Medical, LLC（美国）

Ofa Bamberg GmbH（德国）

Mego Affect AC Ltd. （以色列）

Medline Industries, Inc.（美国）

目录亮点：

第 1 章：市场概览

第 2 章：全球冷敷治疗市场

第 3 章：全球冷敷治疗市场的区域行业分析

第 4 章：基于类型和应用的冷压疗法市场细分

第 5 章：基于类型和应用的收入分析

第 6 章：市场份额

第 7 章：竞争格局

第 8 章：驱动因素、制约因素、挑战和机遇

第 9 章：毛利率和价格分析

探索详细目录 @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cold-compression-therapy-market

在地理上，对以下地区以及所列的国家/地方市场进行了深入研究：

– 亚太地区（日本、中国、韩国、澳大利亚、印度和亚太地区其他地区；亚太地区其他地区进一步细分为马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国、新西兰、越南和斯里兰卡）

– 欧洲（德国、英国、法国、西班牙、意大利、俄罗斯、欧洲其他地区；欧洲其他地区进一步细分为比利时、丹麦、奥地利、挪威、瑞典、荷兰、波兰、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利和罗马尼亚）

– 北美（美国、加拿大和墨西哥）

– 南美洲（巴西、智利、阿根廷、南美洲其他地区）

– MEA（沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非）

冷压疗法市场动态

司机

冷压疗法的好处

冷压疗法的效果会随着时间的推移而减弱，它被认为在事故后或手术结束时使用时最有益。因此，与运动或创伤相关的急性肌肉骨骼损伤的对照试验很少，难以运行，也难以解释。结果，治疗有时是混乱和不准确的。另一方面，手术环境提供了一个更可控的环境来评估冷加压对术后水肿、疼痛和功能管理的影响。因此，对照研究具有更高水平的方法学质量，其结果可能更可靠。

运动伤害和事故数量回升

随着运动损伤、交通事故、体重过度增加或肥胖的发生率增加，以及人体长期处于静止状态，冷加压疗法正变得越来越流行。

人口老龄化加剧

由于其他慢性疾病（如心脏病、糖尿病和肥胖症）的发作，患有关节炎的老年人群的日常生活中需要冷加压疗法。

最近的技术发展

伤口护理已经看到了快速的技术进步，并且使用这种形式的患者治疗的预防性护理和康复诊所的数量也在增加。

机会

由于运动损伤和关节炎的患病率增加，预计市场将增加。例如，疾病控制和预防中心 (CDC) 在 2017 年 9 月预测，每年有 320 万 5 至 14 岁的人遭受运动损伤。随着老年人口的增长，关节不稳定、骨折和关节疾病（如骨关节炎）的数量也在增加。这些因素也影响着对髋关节和膝关节手术不断增长的需求，这将推动未来几年冷加压疗法产品的使用。此外，老牌公司都强调研发业务，为市场带来创新的产品线和配套配件，为该行业创造了有吸引力的机会。

限制/挑战

冷敷周围的软组织的新陈代谢速度减慢。这种组织代谢的下降伴随着酶活性的降低，从而保护组织免受缺氧引起的损伤。局部体温过低会导致血管收缩和微循环减少 60%，这种情况在停止冷却后可持续长达 30 分钟。寒冷引起的血管收缩可减少血液外渗到周围组织、局部炎症和水肿形成。水肿产生的减少以及运动和感觉神经传导的减少有助于缓解与直接对受伤组织进行冷敷相关的疼痛。

探索趋势报告：

液体活检市场规模、份额、增长和机会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-liquid-biopsy-market

液体处理技术市场规模、份额、增长和机遇 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-liquid-handling-technology-market

肺癌手术市场规模、份额、增长和机会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lung-cancer-surgery-market

脑磁图仪市场规模、份额、增长和机会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-magnetoencephalograph-market

医疗设备冷却市场规模、份额、增长和机遇 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-equipment-cooling-market

医用无纺布市场规模、份额、增长和机遇 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-nonwovens-market

关于数据桥市场研究：

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

联系我们：

数据桥市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件： Corporatesales@databridgemarketresearch.com