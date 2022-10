长期护理软件市场 – 趋势、份额、行业规模、增长、需求、机会和到 2028 年的全球预测

Data Bridge Market Research 最近发布了一份关于 长期护理软件市场的综合商业研究报告”包括历史数据、当前市场趋势、未来产品环境、营销策略、技术创新、即将到来的技术、新兴趋势或机会,以及相关行业的技术进步。作为专家和全面的,这份长期护理软件市场报告重点介绍了主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场、可能的销量和地理分析。该市场研究报告包含对市场结构的全面分析以及对市场各个细分市场和子细分市场的预测。在研究市场和准备本报告时,我们会考虑众多市场、营销策略、趋势、未来产品和增长机会。

Data Bridge Market Research 在上述预测期内以 10.8% 的复合年增长率分析市场。老龄化人口的不断增长推动了长期护理软件的市场。

市场概况:

长期护理软件是一种服务/技术解决方案,用于满足医院、家庭护理、护理设施和其他提供医疗保健领域的患者和医疗保健提供者的临床和非临床需求。这些服务促进了运营并提高了提供医疗保健服务的效率,从而降低了医疗保健成本并提高了效率。

由于老年人口的增加,慢性病患者数量的增加是加速市场增长的重要因素,它也增加了提供足够医疗保健服务的合格人员和专业人员的缺乏护士和医生的日益短缺、医疗改革和政府举措的增加、老年人口的增加、降低医疗保健成本的需求不断增加、疾病意识的提高、医疗保健基础设施的改善、人口趋势的变化以及政府资金的增加是主要因素,其中,推动了长期护理软件市场。更多的是,

然而,传统长期护理提供者越来越不愿意采用软件和软件维护成本上升是阻碍市场增长的主要因素,而发展中国家长期护理软件的采用率下降将进一步挑战上述预测期内长期护理软件市场的增长。

在长期护理软件市场运营的一些主要参与者是

LTCG, Allscripts, Cerner Corporation, Intellitec Solutions, Sunrise Senior Living, Atria Senior Living, Inc., ADL Data Systems, Inc., CVS Health, Omnicell, Inc., Netsmart Technologies, Inc., ResMed, McKesson Corporation, Optimus EMR, PointClickCare、MatrixCare、BlueStrata EHR 和 Kronos Incorporated。在其他国家和全球参与者中。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势,并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

报告中包含的与长期护理软件相关的关键信息:

该市场中一些领先公司的独家图形和说明性 SWOT 分析

市场上主要参与者的价值链分析。

当前趋势在各个地区影响该市场的动态

最近的合并、收购、合作和伙伴关系

该行业在预测期内的收入增长

研究营销策略和增长趋势。

增长驱动因素分析

新兴的休会部分和区域市场

对该市场曲线的实证评估

从预期价值和数量看过去、现在和可能的市场范围

报告中涵盖的要点:-

全球长期护理软件市场报告中考虑的基本方面包括在全球市场上运营的主要竞争对手。

该报告包括在全球市场上具有重要地位的公司的概况。

报告中还提到了领先制造商的销售、企业战略和技术能力。

详细解释了全球长期护理软件市场的增长动力以及行业最终用户的详细概述。

该报告还为读者/用户阐明了全球市场的重要应用领域。

本报告对市场进行 SWOT 分析。在最后一部分,报告回顾了行业中准备和训练有素的专家的观点和观点。

专家们还评估了可能推动全球长期护理软件市场增长的进出口政策。

全球长期护理软件市场报告为政策制定者、投资者、利益相关者、服务提供商、生产商、供应商和在该行业运营并希望购买本研究文件的组织提供有价值的信息。

目录:

第 1 部分:执行摘要

第 02 部分:报告范围

第 3 部分:全球长期护理软件市场格局

第 4 部分:全球长期护理软件市场规模

第 05 部分:按产品划分的全球长期护理软件市场细分

Part 06:五力分析

第 7 部分:客户景观

Part 08: 地理景观

Part 09:决策框架

第 10 部分:驱动因素和挑战

第 11 部分:市场趋势

第 12 部分:供应商格局

第 13 部分:供应商分析

