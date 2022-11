年多重检测市场报告：2022-2029 到年按市场规模、份额、趋势和分析的指数增长

一份有影响力的 Multiplex Assays 市场研究报告是许多专业人士的首选解决方案,因为它在许多方面都是有益的。该报告可以节省时间,提供新的见解,阐明商业市场,并有助于完善和完善战略。该报告增加了工作的可信度,并增加了通过此报告向客户或高管提供的任何营销建议的权重。通过从品牌分析等研究结果中提取真正的价值,现实的 多重检测市场 报告以对企业来说易于消化和合乎逻辑的方式呈现和排列数据。

Data Bridge Market Research analyses that the multiplex assays market is expected to undergo a CAGR of 7.13% during the forecast period. This indicates that the market value, which was USD 3.00 billion in 2021, would rocket up to USD 8.24 billion by 2029. “Protein Multiplex Assays” dominates the application segment of the multiplex assays market owing to increasing focus on proteomics studies for biomarker research and clinical diagnostics. The market report curated by the Data Bridge Market Research team includes in-depth expert analysis, patient epidemiology, pipeline analysis, pricing analysis, and regulatory framework.

Download Exclusive Sample (350 Pages PDF) Report: To Know the Impact of COVID-19 on this Industry @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-multiplex-assays-market

关键细分:

按产品和服务(试剂和消耗品、仪器和附件以及软件和服务)

按类型(核酸多重测定、蛋白质多重测定和基于细胞的多重测定)

按技术(蛋白质微阵列、聚合酶链式反应、多重实时荧光定量 PCR、流式细胞术、荧光检测、发光等)

按应用(临床诊断和研发)

按最终用户(医院、临床实验室、制药和生物技术公司、研究机构和其他)

多重检测市场中的领先公司名单是:

Luminex Corporation(美国)、Thermo Fisher Scientific Inc.(美国)、Illumina, Inc(美国)、Bio-Rad Laboratories, Inc.(美国)、QIAGEN(荷兰)、Abcam plc(英国)、BD(美国)、默克KGaA(德国)、Agilent Technologies, Inc.(美国)、Meso Scale Diagnostics(美国)、Randox Laboratories(英国)、Quanterix(美国)、Bio-Techne Corporation(美国)、Olink(瑞典)、DiaSorin SpA(意大利) 、Seegene(韩国)、Promega Corporation(美国)、Siemens(德国)、PerkinElmer, Inc.(美国)和 Shimadzu Corporation(日本)

市场概况:

多重分析是一个过程,其中分析物被单独分析。蛋白质、生物分子、生长因子、细胞因子和趋化因子等分析物用于扩增聚合酶链式反应 (PCR) 中的多个靶标。多重分析广泛用于病原体鉴定、基因检测分析等。

此外,针对目标研究活动的公私资金激增,伴随诊断中多重检测的使用增加,老年人口基数增加以及分子​​和蛋白质诊断中生物标志物的验证,以及对高通量和自动化的需求不断增加在 2022 年至 2029 年的预测期内,世界各地的系统将为市场参与者提供盈利机会。此外,战略合作数量激增、互联网普及率上升、医院和实验室数量不断增加、低成本的可用性和可负担性增加临床微生物产品和增加的人均医疗保健支出将进一步扩大未来市场的增长率。

多重检测市场动态

驱动程序

癌症发病率上升: 全球癌症发病率的飙升正在为市场的增长铺平道路。每年有超过 1000 万人死于癌症,癌症是世界上第二大死亡原因。这将进一步为未来市场的增长开辟道路。

研发能力:研发能力 的不断增加,特别是在发达国家和发展中经济体与医疗器械和设备有关的支出,将进一步创造有利可图的市场增长机会。为将先进技术整合到医疗机构和传染病检测而进行的研发能力也提高了市场增长率。

政府对医疗基础设施的投资: 联邦政府增加的资金将推动市场增长率。此外,由公共和私人参与者推动的医疗保健行业的增长和扩张,尤其是在发展中经济体,将创造有利可图的市场增长机会。此外,研究活动保证的高投资回报也将有利于市场。

此外,越来越多地采用伴随诊断来提高治疗的安全性和有效性,个人可支配收入水平的激增,医院引入技术驱动的产品,增加对开发先进医疗产品和设备的投资,以及对治疗益处的认识不断提高。多重检测,对市场增长率产生积极影响。

按地理划分的多重分析市场细分

北美

欧洲

亚太地区

拉丁美洲

中东和非洲

每个地区的主要国家也被考虑在内,例如美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、哥伦比亚、智利、南非、尼日利亚、突尼斯、摩洛哥、德国、英国 (UK)、荷兰、西班牙、意大利、比利时、奥地利、土耳其、俄罗斯、法国、波兰、以色列、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、沙特阿拉伯、中国、日本、台湾、韩国、新加坡、印度、澳大利亚和新西兰等。

报告要点

深入分析各种见解,即多重分析市场趋势、增长动力、机遇和其他相关挑战。关键市场参与者、他们的核心竞争力和市场份额的综合细节。供应商和买家的潜力,以更好地开展业务决策。根据交易量列出市场规模。

COVID-19 对多重检测市场的影响

COVID-19 对市场产生了重大而积极的影响。在这个大流行阶段,像 SARS-CoV-2 检测这样的多重检测被用于 COVID 诊断。多家公司已获得 FDA 的批准,这进一步为市场的增长开辟了道路。多重检测制造商在这一大流行阶段推出了多种检测,进一步推动了市场的增长率。

如需更多见解,请获取详细 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-multiplex-assays-market